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Пытки и насилие над женщинами в колониях Казахстана

Опубликовано 12.06.2018 в разделе комментариев 0


Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Об этом сообщили журналисты новостной телевизионной передачи «Информбюро» 31 канала в своем сюжете о мытарствах заключенных женщин в колонии Петропавловска Северо-Казахстанской области. Одна из них Светлана Егорова через другую заключенную, которая выходила на волю, передала письмо для родни, где описала пытки и издевательства над осужденными.

В этом письме она также попросила родителей передать в Генеральную прокуратуру Казахстана о фактах издевательств над женщинами заключенными, так как заявления с жалобами на пытки попросту не пропускают через спец.часть. Даже это письмо Светланы Егоровой пронесли тайком, запечатав в резиновую перчатку и проглотив!

Заключенных женщин охранники мужчины бьют кирзовыми сапогами, применяют электрошокеры. Наиболее изощренной пыткой является помещение заключенных в одиночных камерах в СУС (внутренняя тюрьма), в которых лишают осужденных женщин всего, в том числе и предметы личной гигиены. После того, как женщин доводят до истерики, это выдают за нарушение режима содержания и выносят новые взыскания.

Особое распространение среди сотрудников администрации колонии приобрело принуждение женщин заключенных к сексуальным связям. О том, что в колонии процветают домогательства и склонение к сожительству рассказала журналистам Юлия Онуфриец, освободившаяся из колонии ЕС 164/6, которая сама написала заявление в Генеральную прокуратуру.

В том, что пытки имеют место убедились и родные Светланы Егоровой, которые сразу же после получения письма поехали в колонию на свидание и увидели на ней многочисленные следы от побоев. После этого, родители осужденной обратились с жалобой в КУИС МВД РК и Генеральную прокуратуру РК, но, как и следовало ожидать, никаких нарушений во время проверки со стороны администрации найдено не было!

Об этом сообщили уже журналисты телеканала «Астана». До этого заявления о пытках просачивались из других колоний и даже из СИЗО. Так, например, в конце прошлого года стал известен факт массового избиения женщин в тюрьме города Алматы, объявивших голодовку протеста. Остальные факты пыток тщательно скрываются администрацией учреждений, которые попросту отказываются передавать заявления покалеченных заключенных. Прокуратура же старается не замечать этого.

Пытки, издевательства над заключенными и даже убийства стали обыденным явлением в колониях и тюрьмах Казахстана вне зависимости от режима содержания и местности. По сути, это часть системы, когда в людях подавляют волю и чувство собственного достоинства, сексуально эксплуатируют, вымогают деньги, не оказывают должную медицинскую помощь.

В целом можно говорить о репрессивной системе, установленной в стране, через жернова которой проходят сотни тысяч казахстанцев и которая является неотъемлемой частью классовой диктатуры!



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