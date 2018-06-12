Мировая дипломатия бойкотирует мундиаль

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 уже объявили власти Великобритании. К Великобритании присоединились власти Исландии, Польши и Австралии.

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Конечно, визиты иностранных дипломатов - это не самое главное, ради чего люди едут на чемпионат мира по футболу. Но ведь и сам мундиаль затевался вовсе не для того, чтобы придурки со всего мира могли поорать на трибунах. Не для фанатов потрачены на это миллиарды, которые ох, как пригодились бы в других местах - в России остро не хватает денег на пенсионеров и больных, науку и технологии... Но потрачены будут эти деньги на футбол. Ради чего?

Собственно, понятно - Россия, вернее, Кремль хочет войти в число вершителей судеб мира, хочет признания, причем во всем, от футбола до репрессий в отношении собственных граждан.

Вот, рядом с МГУ открылась "фан-зона", место, где лоботрясы со всей планеты смогут пить пиво, смотреть футбол и обсуждать сверхважные вещи - почему тот или иной миллионер не попал в очередной раз ногой по мячу...

В первый день фан-зону посетило аж 40 тысяч человек - в Москве с населением в 12,5 миллионов человек, плюс гости столицы, специально приехавшие на чемпионат. Вот вам и соотношение тех, кому это надо и тех, кому ни во что не уперлось!

Протесты студентов и преподавателей МГУ вообще не вызвали никакой реакции - государственная машина едет, народ к обочине! Даже завели настоящее уголовное дело против студентов, просто разрисовавших какую-то временную рекламную тумбу слоганами протеста - за "вандализм"! То есть написать что-то на картонной тумбе - вандализм, а устроить фан-зону в историческом месте Москвы - дело доблести и геройства.

А что не в Кремле? Прямо на Ивановской, рядом с резиденцией Путина... И президент мог бы выйти иной раз к фанатам, поцеловать кого-нибудь в пупок по обыкновению...

В общем, показательно - мундиаль не нужен студенческой молодежи, не нужен ученым... А кому нужен?

Давайте прямо - фестиваль нужен сильно потрепанному государственному престижу. Больше никому и ничему.

Ну вот по этому престижу и проходятся сейчас иностранные дипломатические ведомства, одно за другим принимая решения о бойкоте. А по немногочисленным болельщикам удар нанесет игра нашей сборной. Если она вообще выйдет из подгруппы...

Анатолий Баранов