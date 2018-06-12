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Московский листок

Мировая дипломатия бойкотирует мундиаль

Опубликовано 12.06.2018 в разделе комментариев 7

рф футбол мундиаль чемпионат
Мировая дипломатия бойкотирует мундиаль

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 уже объявили власти Великобритании. К Великобритании присоединились власти Исландии, Польши и Австралии. 

***

Конечно, визиты иностранных дипломатов - это не самое главное, ради чего люди едут на чемпионат мира по футболу. Но ведь и сам мундиаль затевался вовсе не для того, чтобы придурки со всего мира могли поорать на трибунах. Не для фанатов потрачены на это миллиарды, которые ох, как пригодились бы в других местах - в России остро не хватает денег на пенсионеров и больных, науку и технологии... Но потрачены будут эти деньги на футбол. Ради чего?

Собственно, понятно - Россия, вернее, Кремль хочет войти в число вершителей судеб мира, хочет признания, причем во всем, от футбола до репрессий в отношении собственных граждан.

Вот, рядом с МГУ открылась "фан-зона", место, где лоботрясы со всей планеты смогут пить пиво, смотреть футбол и обсуждать сверхважные вещи - почему тот или иной миллионер не попал в очередной раз ногой по мячу...

В первый день фан-зону посетило аж 40 тысяч человек - в Москве с населением в 12,5 миллионов человек, плюс гости столицы, специально приехавшие на чемпионат. Вот вам и соотношение тех, кому это надо и тех, кому ни во что не уперлось! 

Протесты студентов и преподавателей МГУ вообще не вызвали никакой реакции - государственная машина едет, народ к обочине! Даже завели настоящее уголовное дело против студентов, просто разрисовавших какую-то временную рекламную тумбу слоганами протеста - за "вандализм"! То есть написать что-то на картонной тумбе - вандализм, а устроить фан-зону в историческом месте Москвы - дело доблести и геройства. 

А что не в Кремле? Прямо на Ивановской, рядом с резиденцией Путина... И президент мог бы выйти иной раз к фанатам, поцеловать кого-нибудь в пупок по обыкновению...

В общем, показательно - мундиаль не нужен студенческой молодежи, не нужен ученым... А кому нужен?

Давайте прямо - фестиваль нужен сильно потрепанному государственному престижу. Больше никому и ничему.

Ну вот по этому престижу и проходятся сейчас иностранные дипломатические ведомства, одно за другим принимая решения о бойкоте. А по немногочисленным болельщикам удар нанесет игра нашей сборной. Если она вообще выйдет из подгруппы...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
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Чудесные русские песни
Ко дню России написал 12.06.2018 11:09
https://www.youtube.com/watch?v=ZjJor3ilLg4
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(без названия)
La Terrible написал 12.06.2018 10:23
Бедные студенты! Как раз во время сессии им такой шабаш под окнами - любой бы взбесился!
Надо было около госдуры или мэрии этот шабаш устраивать, а лучше - в Кремле на месте снесенного корпуса, но боятся ведь...
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Re: репрессий в отношении собственных граждан.
все руководство РФ граждане других государств написал 12.06.2018 09:55
так что репрессии проводятся против отнюдь не соотечественников.Правда,руками граждан РФ.
Россияне уничтожают Русских.
Ловко,не правда ли?
Ротшильдовский кошерный план "Барбаросса" выполняется.
Адольф Гитлер в восторге.
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(без названия)
стоик1167 написал 12.06.2018 09:51
понятно, что сортирного Карлика презирают Все)
Но некоторые используют как куклу?
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репрессий в отношении собственных граждан.
ТАК написал 12.06.2018 09:37
У Кремля лучше всего получается,
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(без названия)
замкад написал 12.06.2018 09:17
это точно . но редактор не совсем в теме . кое кому нужен этот мундиаль . а именно - букмекерам .
лафа пришла . ставки на матч . гол ....
а остальное - не интересно . просто скучно .
много понтов ,писку ,визгу .
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 12.06.2018 09:05
Дипломатический бойкот - это ничто. Вот если бы футбольные команды не приехали и можно было бы чемпионство разыграть между РФ, Беларусью, Казахстаном и КНДР.
Вот тогда бы и в тройку сильнейших, наверняка, можно было бы войти.
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