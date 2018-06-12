11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде

11 человек погибло в результате столкновения пассажирского катамарана столкнулся с баржей на Волге в километре от береговой линии в районе центральной набережной Волгограда, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. "Одиннадцатая погибшая была обнаружена сегодня, когда катамаран был доставлен на берег. Поисковая операция завершена", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло накануне поздно вечером. Всего на борту катамарана находилось 16 человек.

"Следовавший на высокой скорости и без ходовых огней катамаран, вывернул из-за косы острова Голодный и намеревался проследовать к берегу у памятника-корабля «Гаситель» или у крайних причалов речного вокзала. В этот момент из-за острова показались следовавшие вверх по течению баржи и буксир. Не заметивший препятствия и не успевший среагировать капитан катамарана не сбавил ход и не отвернул. Катамаран на полном ходу врезался в правую скулу одной из барж и практически поднырнул под нее. Одна женщина погибла на месте. Несколько пассажиров катамарана спас экипаж буксира. Но, большая часть пассажиров находились в помещениях плавдачи и не смогли покинуть тонущее судно", - цитирует V1.ru источник в оперативных службах.

По данным "Интерфакса", на катамаране проходила частная вечеринка, и часть людей находились в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что судном управлял скандально известный экс-глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.

"Дмитрий Хахалев управлял катамараном, который в понедельник столкнулся с грузовой баржей на Волге в центральном районе Волгограда. По предварительным данным, на катамаране также находилась родственница Д. Хахалева. В числе спасенных их нет", - сообщил собеседник агентства.

В 2009 году Хахалева, устроившего пьяный дебош на базе отдыха под Волгоградом, приговорили к четырем годам лишения свободы сразу по пяти статьям УК. Суд признал, что он пытался изнасиловать гражданскую жену своего приятеля, стрелял из ружья по отдыхающим местной турбазы, а также избил сотрудника милиции.