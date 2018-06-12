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Московский листок

11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде

Опубликовано 12.06.2018 в разделе комментариев 2

11 человек погибло в результате столкновения пассажирского катамарана столкнулся с баржей на Волге в километре от береговой линии в районе центральной набережной Волгограда, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. "Одиннадцатая погибшая была обнаружена сегодня, когда катамаран был доставлен на берег. Поисковая операция завершена", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло накануне поздно вечером. Всего на борту катамарана находилось 16 человек.

"Следовавший на высокой скорости и без ходовых огней катамаран, вывернул из-за косы острова Голодный и намеревался проследовать к берегу у памятника-корабля «Гаситель» или у крайних причалов речного вокзала. В этот момент из-за острова показались следовавшие вверх по течению баржи и буксир. Не заметивший препятствия и не успевший среагировать капитан катамарана не сбавил ход и не отвернул. Катамаран на полном ходу врезался в правую скулу одной из барж и практически поднырнул под нее. Одна женщина погибла на месте. Несколько пассажиров катамарана спас экипаж буксира. Но, большая часть пассажиров находились в помещениях плавдачи и не смогли покинуть тонущее судно", - цитирует V1.ru источник в оперативных службах.

По данным "Интерфакса", на катамаране проходила частная вечеринка, и часть людей находились в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что судном управлял скандально известный экс-глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.

"Дмитрий Хахалев управлял катамараном, который в понедельник столкнулся с грузовой баржей на Волге в центральном районе Волгограда. По предварительным данным, на катамаране также находилась родственница Д. Хахалева. В числе спасенных их нет", - сообщил собеседник агентства.

В 2009 году Хахалева, устроившего пьяный дебош на базе отдыха под Волгоградом, приговорили к четырем годам лишения свободы сразу по пяти статьям УК. Суд признал, что он пытался изнасиловать гражданскую жену своего приятеля, стрелял из ружья по отдыхающим местной турбазы, а также избил сотрудника милиции.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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технология управления процессами нашего бытия
жоржик написал 12.06.2018 12:18
1. жоржик."технология управления процессами нашего бытия" - СОБСТВЕННО И ВСЁ;
2. пояснение: свои своих? Али как?
3. Специально, или по случаю, видимо должен решить суд;
4. если следствие посчитает ....
5. что конкретно, не понял, я ж тупой и серый, почему в заставке сначала баржа, которую буксировали? или все таки толкали? а потом катамаран?
6. пояснение к п.5. баржа -неуправляемая она ж с буксиром, а катамаран управляемый. То есть и в тексте так же -он залетел под баржу..
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.06.2018 12:10
Приношу мои соболезнования.
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