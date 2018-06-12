Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бастовавшие машинисты тбилисского метрополитена победили

Опубликовано 12.06.2018 в разделе комментариев 2

грузия метрополитен рабочий класс
Бастовавшие машинисты тбилисского метрополитена победили

Машинисты тбилисского метрополитена заявили о завершении забастовки, продолжающейся два дня, как сообщило агентство ТАСС. Как сообщил 6 июня в эфире Общественного ТВ Грузии один из участников стачки Рати Капанадзе, достигнуто соглашение с мэрией Тбилиси о повышении заработной платы машинистам, столичный метрополитен начнет работу в привычном режиме с 14:00 (13:00 мск). 

«Поставленный нами вопрос находится в рабочем процессе, мэрия взяла на себя ответственность решить наши проблемы. Основания доверять мэрии у нас есть, и надеемся, что в процессе совместной работы наши условия будут выполнены», — сказал Капанадзе. При этом мэрия Тбилиси пока официальных заявлений не делала. 

Забастовка машинистов подземки началась в ночь на 4 июня. В целях обеспечения безопасности пассажиров Транспортная компания Тбилиси приняла решение остановить работу метрополитена. 

Тбилисский метрополитен, насчитывающий 23 станции, за сутки перевозил примерно до 200 тыс. пассажиров, и прекращение его работы вызвало транспортный коллапс в столице Грузии. Несмотря на то, что мэрия столицы увеличила количество автобусов и продлила их маршруты, передвижение по городу было крайне затруднено. По решению мэрии, из-за стачки проезд на муниципальном транспорте до открытия метрополитена бесплатный. 

Это показывает, что решительные и скоординированные действия работников приводят к необходимому результату и уступкам со стороны работодателей. Забастовками и акциями была охвачена не только транспортная система Грузии, но и добывающая промышленность. Так 4 июня шахтеры восьми шахт и пяти предприятий холдинга, добывающего марганец, добились повышения зарплаты только одной угрозой забастовки.

Новости по теме:

Греческие докеры продолжают свою забастовку, нужна солидарность

В Казахстане рабочие Мангистаумунайгаза выступили против политики оптимизации

Вьетнамцы не хотят отдавать земли Китаю, а Путинская Россия давно даёт и землю, и газ, и нефть

За мундиаль заплатят сталинградские рабочие "Красного Октября", увольнениями и задержкой зарплат



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: ничего это не показывает
анатолий1 написал 12.06.2018 21:20
ПОКАЗЫВАЕТ!!! В РФ осталась аморфная масса, готовая даже за веревкой сбегать.
Ответить
ничего это не показывает
это показывает написал 12.06.2018 19:31
а что это показывает
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде
11 человек погибли при столкновении катамарана и б...
12.06.2018
Пытки и насилие над женщинами в колониях Казахстана
Пытки и насилие над женщинами в колониях Казахстан...
12.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бастовавшие машинисты тбилисского метрополитена победили (2)
Oни не пoбoялись плюнуть прoтив ветра (5)
11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде (8)
Мировая дипломатия бойкотирует мундиаль (28)
Пытки и насилие над женщинами в колониях Казахстана (2)
Не шибко ли жирует "подмосковный хан" Воробьев на деньги пенсионеров? (19)
Не пустят нас в Европу, да и ладно (29)
По случаю Дня России в Пензе грубо нарушена Декларация о верховенстве права (2)
Китай пробирается всё ближе к добыче и продаже российского газа (4)
Опальный олигарх Коломойский должен десять миллиардов родине (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Два хулигана два
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Чемпионат мира по футболу : большинству не нужен, мешает жить,навязывают
Дарья Митина Дарья Митина: Oграничения на Мундиале
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: И Ким тоже?
Дарья Митина Дарья Митина: Oни не пoбoялись плюнуть прoтив ветра
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss