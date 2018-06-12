Бастовавшие машинисты тбилисского метрополитена победили

Машинисты тбилисского метрополитена заявили о завершении забастовки, продолжающейся два дня, как сообщило агентство ТАСС. Как сообщил 6 июня в эфире Общественного ТВ Грузии один из участников стачки Рати Капанадзе, достигнуто соглашение с мэрией Тбилиси о повышении заработной платы машинистам, столичный метрополитен начнет работу в привычном режиме с 14:00 (13:00 мск).

«Поставленный нами вопрос находится в рабочем процессе, мэрия взяла на себя ответственность решить наши проблемы. Основания доверять мэрии у нас есть, и надеемся, что в процессе совместной работы наши условия будут выполнены», — сказал Капанадзе. При этом мэрия Тбилиси пока официальных заявлений не делала.

Забастовка машинистов подземки началась в ночь на 4 июня. В целях обеспечения безопасности пассажиров Транспортная компания Тбилиси приняла решение остановить работу метрополитена.

Тбилисский метрополитен, насчитывающий 23 станции, за сутки перевозил примерно до 200 тыс. пассажиров, и прекращение его работы вызвало транспортный коллапс в столице Грузии. Несмотря на то, что мэрия столицы увеличила количество автобусов и продлила их маршруты, передвижение по городу было крайне затруднено. По решению мэрии, из-за стачки проезд на муниципальном транспорте до открытия метрополитена бесплатный.

Это показывает, что решительные и скоординированные действия работников приводят к необходимому результату и уступкам со стороны работодателей. Забастовками и акциями была охвачена не только транспортная система Грузии, но и добывающая промышленность. Так 4 июня шахтеры восьми шахт и пяти предприятий холдинга, добывающего марганец, добились повышения зарплаты только одной угрозой забастовки.

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