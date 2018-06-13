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Московский листок

Этот "день России" с калькулятором в руках

Опубликовано 13.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

выборы собянин
Этот "день России" с калькулятором в руках

Видно, деньги в московской мэрии на разгон туч кончились. А, может, и разворовали их. Кто варяга-оленевода проверит?

В общем, не задалась нынче погодка в честь «дня новой России». Вышел из дома и сразу попал под дождь. Мерзавцы!

Вернулся - а тут поздравленьице от управляющей компании «Ильинское подворье». Счет за май за четверых жильцов в 3-комнатной квартире - 9,5 тыс. руб. Без света и телефона, а это еще плюс 1,5 тысячи.

Звонил им 100 раз: «Когда перестанете драть с нас «за капремонт дома», который вы даже не обещаете? Ни в этом веке, ни в следующем». Отвечают: «Когда Путин нам прикажет, тогда и перестанем. Со всей же страны он дерет - не с вас же одного».

Не верю! Владимир Владимирович, прикажите этим горлохватам, остановите по всей стране грабеж вымирающего народонаселения.

При «расстрельщике Ельцине» мы платили за эту же квартиру 300 рублей в мес. Во сколько раз при «горячо любимом нацлидере» подскочила наша квартплата за 17 лет? В 30 с лишним раз!

Никто же из нас в 30 раз больше получать не стал. А рост других цен и тарифов? Взял калькулятор, а рука сама тянется к кобуре…

Звоню своему доброму знакомому и автору нашей газеты Теймуразу Авалиани. Он блокадник. Из осажденного Ленинграда его вывезли 7-летним пацаном, как только прорвали кольцо.

Работал шахтером, гендиректором ПО «Кузбассобувь», избирался депутатом союзного Верховного Совета и Госдумы. Познакомились на почве антизюганизма.

Спрашиваю, сколько в советские годы он платил за квартиру? Отвечает: «Не помню. Жена этой бытовкой занималась. Но точно помню, что один квт/час электроэнергии стоил 4 коп, а за 1 кв. метр жилплощади 13 коп».

Квартира у него была о 80 кв.м. Считайте. Сумасшедшие деньги получаются, как сказал бы великий сатирик Аркадий Райкин. Так ведь и оклад у него был тот еще.

Я тоже не помню нашей советской квартплаты за благоустроенную двухкомнатную квартиру в кирпичном доме, которую моей маме профком выдал совершенно бесплатно. У нас вообще о ней никогда разговора не было. Не заморачивались. А сейчас? Скоро от почтальонки уже будем отстреливаться.

Начинаешь рассказывать в подшефном классе, что я с Урала поступил на журфак МГУ без всякой мохнатой лапы и взятки - недоверчиво переглядываются. А когда сказал, что на стипендию в 45 руб. можно было жить даже в Москве - полное недоверие. А что?

На полтора рубля в день некоторые иногородние ребята умудрялись, пока из дому не начали присылать. Общежитие же было бесплатным. А в студенческой столовой цены были такими… ну, не будем о грустном.

Сейчас, как я уже докладывал широкой публике, на «степуху» им.В.В.Путина в Москве можно только 2-3 раза пообедать. Скромно.

6 июня день рождения великого русского поэта А.С.Пушкина. И день рождения великого русского патриота окопного генерала Льва Рохлина, подло застреленного в ночь на 3 юля 1998 г.

Конечно, поехали на Троекуровское кладбище возложить цветы к памятнику на его могилке. В дороге разговорились.

Проезд в метро в СССР стоил пятачок в один конец - помните? Сейчас 55 руб. Безумный скачок в 1100 раз. В вагонах что - золотые унитазы появились? Не появились. Или электричка начала по воздуху летать? Не начала. Вагоны те же, что и 20 лет назад. И такой же в них шум. Вам никогда в голову не приходило, что время в метро остановилось?

В автобусах примерно такое же соотношение советских и нынешних цен на билеты. Трамваи и троллейбусы в столице искореняют как класс.

Взамен автобусы на вонючей бензиновой тяге, как того требуют нефтегазовые олигархи. Им же нужны прибыл`я. Или прибыли? Нужны. Жаба душит и нефтяных баронов тюменских «северов», которые усадили своего ханты-манси в кресло мэра первопрестольной.

Проказница Юлька Латынина называла примерную цену - 1 млрд. Я ей не верю. Но называла. Сатисфакции с нее никто не потребовал. Только машину сожгли. Так и у меня бы сожгли, если бы была.

Так варяг и начал в городе-герое как разбойник с большой дороги - с «ночи длинных ковшей». А огромный аппендикс из подмосковных земель, городов и сел зачем к Москве сразу прирезали? Для «элитного жилья» нуворишам. По 120 тыс. руб. за 1 кв.метр. А вы говорите «реновация»…

Может, еще вспомним, что морской окунь, который мы называли студенческим, стоил 50 коп за 1 кг? Сейчас под 300 руб. в сетевом «гипермаркете». Скачок в 600 раз.

Камбала, на которой выросло не одно поколение советских детей, стоила 45 коп/кг. Сейчас более 250 руб/кг. Она что - в Москву и Подмосковье в бизнес-классе стала прилетать? Не стала. И вкуснее не стала тоже.

Зато в 2000-м у нас было 7 долларовых миллиардеров, а сейчас 104. И когда я читаю, что вице-премьеру Хлопонину мистер Путин разрешил задекларировать за 2017-й 2,9 миллиардов рублей, моя рука сама тянется к кобуре…

Еще будем считать или отложим калькулятор за полной его ненадобностью?

Так за что боролись? За что Советский Союз предали?..



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Всего комментариев к статье: 3
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ошибки в арифметике...
ква написал 13.06.2018 00:44
Не 1100, а 1100000 раз! Забыли про деноминацию?
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(без названия)
....... . . . написал 13.06.2018 00:40
За что Советский Союз предали?
.
за что советский союз боролся на то и напоролся, подавляя на протяжении более чем полувека всякую несанкционированную активность и попытки самоорганизации населения.
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(без названия)
vladimir написал 13.06.2018 00:06
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлен http://mayclick.club/tds/85636
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