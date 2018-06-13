Таки Навальный - это Машиах?

(Главным раввинам России Адольфу Шаевичу и Берл Лазару)

Уважаемые раввины!

Я атеист и очень слаб в иудейской религии, посему до обращения к вам вынужден был просмотреть Интернет, из которого узнал две принципиальные вещи.

Во-первых, большинство еврейских раввинов и верующих иудеев считают, что имя бога произносить нельзя. Нельзя, и всё тут! Историки сообщают, что еще древние иудеи в храмах вместо имени бога, произносили иносказательное «Адонай», что-то типа современного «персонаж, которого вы упомянули».

Во-вторых, иудеи ожидают прихода посланника бога - Мессии, Машиаха. Согласно талмуду, Мессия придёт, чтобы исправить мир и сделать мир счастливым, но, по приходу на землю, сам Машиах испытает страдания.

Кстати, считается, что Машиах будет из рода Давида или Иосифа, а известный учёный Клёсов, анализируя гаплогруппы ДНК игрек-хромосомы, как раз и установил наличие близкого родства евреев с русскими.

Далее Википедия утверждает, что: «Иудаизму присуща вера в возможность прихода Машиаха каждый день. Согласно Маймониду, этот принцип занимает 12-е место среди «13 принципов иудаизма»: «Безоговорочно верю в приход Машиаха, и, хотя он задерживается, я всё же каждый день буду ждать его»».

Исходя из этих принципов, прошу вас оценить следующий факт.

Вот уже несколько лет секта кремлёвских иудеев не произносит имя Навального, упоминая его имя только иносказательно («этот персонаж»). Вот и недавно журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф прямо спросил Путина, почему он не называет Навального по имени, а Путин, не ответив на этот вопрос, вывернулся, переведя стрелки на Саакашвили.

Причём, речь идёт не о том, чтобы не сделать Навальному рекламу упоминанием о нём, нет. Секта кремлёвских иудеев всегда с готовностью подробно обсуждает Навального и его дела, но… Но не произносит его имя!

Как это понять?

Вряд ли (хотя и не исключено) эта секта считает Навального самим богом. Но тогда кем??

Методом исключения приходим к выводу, что секта кремлёвских иудеев видит в Навальном посланника бога Мошиаха, который явился в мир, чтобы сделать Россию счастливой, избавив её от мерзости коррупции. И, действительно, как и должно быть с Мошиахом, секта кремлёвских иудеев подвергает Навального страданиям с помощью, образно говоря, «блудниц», которых эта секта разместила на «судейских седалищах» России вместо избранных народом судей.

Поскольку слуги сатаны имеют свои источники информации, и особенно точно они могут определить своего врага - Мошиаха, то не является ли Навальный этим Мошиахом? Если и не в глазах всех российских евреев, то по меньшей мере в глазах секты кремлёвских иудеев?

Как иначе объяснить факт того, что секта кремлёвских иудеев, во-первых, не произносит имя Навального, и, во-вторых, устроила на него беззаконные гонения?

Я и десятки миллионов граждан России будем благодарны вам за квалифицированное разъяснение этого вопроса.

P.S. Прошу верующих евреев донести это короткое письмо до сведения уважаемых раввинов России.