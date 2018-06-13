Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Только 4 процента дорогих россиян праздновали День России

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 2

путин россия праздник
Только 4 процента дорогих россиян праздновали День России

В праздновании Дня России приняли участие более 6 миллионов человек, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Собственно, это все, что вам нужно знать об этом празднике. 

Вы только представьте себе, что Новый год в России с населением в 140 миллионов человек отметило бы всего 6 миллионов. Ну или 8 марта.

Кстати, согласно официальному опросу перед праздником отмечать его собирались аж 31 процент дорогих россиян. Это как минимум миллионов 45, не меньше. 

Анатолий Баранов: Назвали бы Днем национальной задницы - все бы запомнили

Видимо, миллионов сорок не дошли до празднования. Или передумали, или так набрались на радостях, что уже все выходные оставались неподвижны и в поле зрения МВД не попали.

В целом срамота. Но не такая, как ожидается с мундиалем...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
кацапенко написал 13.06.2018 02:12
Однако, народ еще не совсем выжил из ума. Смутно еще понимает, что энтот "праздник" отнял у него перспективу развития при нонешних кремлевских колонизаторах.
Ответить
(без названия)
!!!JQVASBOG-TOT-TAKIJ!!!&&&&- написал 13.06.2018 01:05
"В праздновании Дня России приняли участие более 6 миллионов человек, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Собственно, это все, что вам нужно знать об этом празднике.
Вы только представьте себе, что Новый год в России с населением в 140 миллионов человек отметило бы всего 6 миллионов. Ну или 8 марта."
- Таки, возможно, еще много мильонов просто таки напились... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде
11 человек погибли при столкновении катамарана и б...
12.06.2018
Пытки и насилие над женщинами в колониях Казахстана
Пытки и насилие над женщинами в колониях Казахстан...
12.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Только 4 процента дорогих россиян праздновали День России (2)
Таки Навальный - это Машиах? (7)
Этот "день России" с калькулятором в руках (8)
Бастовавшие машинисты тбилисского метрополитена победили (5)
Oни не пoбoялись плюнуть прoтив ветра (9)
11 человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде (11)
Мировая дипломатия бойкотирует мундиаль (28)
Пытки и насилие над женщинами в колониях Казахстана (5)
Не шибко ли жирует "подмосковный хан" Воробьев на деньги пенсионеров? (20)
Не пустят нас в Европу, да и ладно (32)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В 2005 году Путин клялся не повышать пенсионный возраст
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Два хулигана два
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Чемпионат мира по футболу : большинству не нужен, мешает жить,навязывают
Дарья Митина Дарья Митина: Oграничения на Мундиале
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: И Ким тоже?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss