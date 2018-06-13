Только 4 процента дорогих россиян праздновали День России

В праздновании Дня России приняли участие более 6 миллионов человек, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Собственно, это все, что вам нужно знать об этом празднике.
Вы только представьте себе, что Новый год в России с населением в 140 миллионов человек отметило бы всего 6 миллионов. Ну или 8 марта.
Кстати, согласно официальному опросу перед праздником отмечать его собирались аж 31 процент дорогих россиян. Это как минимум миллионов 45, не меньше.
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Видимо, миллионов сорок не дошли до празднования. Или передумали, или так набрались на радостях, что уже все выходные оставались неподвижны и в поле зрения МВД не попали.
В целом срамота. Но не такая, как ожидается с мундиалем...
А.Б.
кацапенко написал 13.06.2018 02:12
!!!JQVASBOG-TOT-TAKIJ!!!&&&&- написал 13.06.2018 01:05
Собственно, это все, что вам нужно знать об этом празднике.
Вы только представьте себе, что Новый год в России с населением в 140 миллионов человек отметило бы всего 6 миллионов. Ну или 8 марта."
- Таки, возможно, еще много мильонов просто таки напились... То таки да...