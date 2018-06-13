От имени "Еврохима" угрожают посадить главреда ФОРУМа.мск. А что не "грохнуть"?

Вот Сергея Рожкова так и обнаружили мертвым прямо в туапсинском отделении полиции, а раньше он отсидел срок - и все из-за конфликта с "Еврохимом", как утверждал сам покойный, пока был жив.

А что, радикально и не очень дорого, полагаю.

Но все по порядку - давление на нашего германского провайдера результата не дало, и вот мы получаем "адвокатское требование", а по сути "маляву" от некоего Herbert Smith Freehills CIS LLP с требованием убрать несколько материалов с ФОРУМа.мск, а не то будет очень-очень плохо.

Сергею Рожкову перед убийством поступали угрозы от туапсинских полицаев

Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова

Вот прямо обещают обратиться в суд и привлечь лично Баранова А.Ю. к уголовной ответственности. Две ночи не спал, ворочался, думал...

Весь текст "малявы" во вложении, можно ознакомиться. Правда, там каждая страничка помечена штампом "privat & confidential", но мы по-заграничному не понимаем, и к тому же ни в каких отношениях с данной адвокатской конторой не состоим, и хранить ее мутные секреты не подписывались. Так что читайте смело.

Кстати, не известно, состоит ли данная контора в каких-то отношениях с "Еврохимом" или лично с Мельниченко. Обычно, когда профессиональные юристы присылают требования к редакции, они предоставляют и копию договора с доверителем, чтобы было понятно, на основании чего они действуют. Так что действительно "малява", иначе не скажешь.

Обычно мы на такие письма вообще не реагируем. Никак.

Но тут вопрос принципиальный - человека-то убили! И кто убил, не известно, более того, не признают, что убили вообще - "сам умер". Вот жил да помер, причем прямо в полицейском участке.

И что интересно, сам покойный во весь голос говорил, кто виноват во всех его злоключениях. Без ссылки на оценочность суждения.

И компания "Еврохим", предпринимающая известные усилия, чтобы скрыть от общественного мнения свою возможную причастность к данным событиям, выглядит не лучшим образом - подозрительно выглядит.

Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц?

Сначала появляется решение Московского арбитражного суда (есть во вложении), заметим, без наличия какого-либо ответчика, об удалении из сети интернет ролика, в котором человек, удивительно похожий на покойного Рожкова, дает жесткие разоблачения деятельности "Еврохима".

Обратим внимание - не опровержение, не разъяснение позиции компании, а просто удаление информации. С глаз долой, из сердца вон.

Потом начинают поступать требования даже не к нам напрямую, а к нашему германскому провайдеру от лононской конторы "Еврохима" с тем же требованием - удалить, убрать.

И теперь вот додумались обратиться хотя бы к нам, но тоже весьма странным образом, через адвокатскую контору без формальной привязки к "Еврохиму". И с тем же требованием - убрать. Ну и с угрозами, конечно.

Разумеется, мы на "малявы" не реагируем. Есть закон о СМИ, который подробно регламентирует вопрос урегулирования подобных споров в суде. Заметим, не арбитражном, а общей юрисдикции.

Можно еще убить одного-двух ключевых сотрудников ФОРУМа.мск или как-нибудь грамотно "отоварить", чтобы на всю оставшуюся жизнь были инвалидами - такое в России практикуется. И что-то мне подсказывает, что в суде мы навряд ли встретимся, а вот в подворотне или, наоборот, в полицейском участке - очень даже запросто.

К показательному убийству в Туапсе

Но если бы мы реагировали на все подобные угрозы, то нас бы тут давно уже не было. А мы есть.

И историю гибели Сергея Рожкова, а также связь ее с бизнес-интересами одной очень крупной компании с офисами в Лондоне мы продолжим расследовать.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск