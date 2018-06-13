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Московский листок

От имени "Еврохима" угрожают посадить главреда ФОРУМа.мск. А что не "грохнуть"?

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 6

убийство рожков

 Прикреплено: адвокатское требование   решение арбитража  

Вот Сергея Рожкова так и обнаружили мертвым прямо в туапсинском отделении полиции, а раньше он отсидел срок - и все из-за конфликта с "Еврохимом", как утверждал сам покойный, пока был жив.

А что, радикально и не очень дорого, полагаю.

Но все по порядку - давление на нашего германского провайдера результата не дало, и вот мы получаем "адвокатское требование", а по сути "маляву" от некоего Herbert Smith Freehills CIS LLP с требованием убрать несколько материалов с ФОРУМа.мск, а не то будет очень-очень плохо.

Сергею Рожкову перед убийством поступали угрозы от туапсинских полицаев 

Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова

Вот прямо обещают обратиться в суд и привлечь лично Баранова А.Ю. к уголовной ответственности. Две ночи не спал, ворочался, думал...

Весь текст "малявы" во вложении, можно ознакомиться. Правда, там каждая страничка помечена штампом "privat & confidential", но мы по-заграничному не понимаем, и к тому же ни в каких отношениях с данной адвокатской конторой не состоим, и хранить ее мутные секреты не подписывались. Так что читайте смело.

Кстати, не известно, состоит ли данная контора в каких-то отношениях с "Еврохимом" или лично с Мельниченко. Обычно, когда профессиональные юристы присылают требования к редакции, они предоставляют и копию договора с доверителем, чтобы было понятно, на основании чего они действуют. Так что действительно "малява", иначе не скажешь.

Обычно мы на такие письма вообще не реагируем. Никак. 

Но тут вопрос принципиальный - человека-то убили! И кто убил, не известно, более того, не признают, что убили вообще - "сам умер". Вот жил да помер, причем прямо в полицейском участке.

И что интересно, сам покойный во весь голос говорил, кто виноват во всех его злоключениях. Без ссылки на оценочность суждения.

И компания "Еврохим", предпринимающая известные усилия, чтобы скрыть от общественного мнения свою возможную причастность к данным событиям, выглядит не лучшим образом - подозрительно выглядит.

Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц?

Сначала появляется решение Московского арбитражного суда (есть во вложении), заметим, без наличия какого-либо ответчика, об удалении из сети интернет ролика, в котором человек, удивительно похожий на покойного Рожкова, дает жесткие разоблачения деятельности "Еврохима". 

Обратим внимание - не опровержение, не разъяснение позиции компании, а просто удаление информации. С глаз долой, из сердца вон.

Потом начинают поступать требования даже не к нам напрямую, а к нашему германскому провайдеру от лононской конторы "Еврохима" с тем же требованием - удалить, убрать.

И теперь вот додумались обратиться хотя бы к нам, но тоже весьма странным образом, через адвокатскую контору без формальной привязки к "Еврохиму". И с тем же требованием - убрать. Ну и с угрозами, конечно. 

Разумеется, мы на "малявы" не реагируем. Есть закон о СМИ, который подробно регламентирует вопрос урегулирования подобных споров в суде. Заметим, не арбитражном, а общей юрисдикции. 

Можно еще убить одного-двух ключевых сотрудников ФОРУМа.мск или как-нибудь грамотно "отоварить", чтобы на всю оставшуюся жизнь были инвалидами - такое в России практикуется. И что-то мне подсказывает, что в суде мы навряд ли встретимся, а вот в подворотне или, наоборот, в полицейском участке - очень даже запросто. 

К показательному убийству в Туапсе

Но если бы мы реагировали на все подобные угрозы, то нас бы тут давно уже не было. А мы есть. 

И историю гибели Сергея Рожкова, а также связь ее с бизнес-интересами одной очень крупной компании с офисами в Лондоне мы продолжим расследовать. 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
все он врет написал 13.06.2018 10:52
Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц?
Встречный вопрос: а почему форум мск затыкает рот своим читателям при помощи цензуры комментариев?
счас поди опять сотрет и начнет удивляться, а чо никто не поддерживает "страдальцев".
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(без названия)
все он врет написал 13.06.2018 10:50
А мы есть.
потому что нужны БЫЛИ пропагандоны которые левакам вешают на уши развесистую клюкву про "бендеровцев" для оправдания развязанной против украины войны.
А теперь вы НЕ НУЖНЫ, все программа сворачивается, пропагандоны утилизируются)
И главред ответственный за цензуру комментов своей же аудитории от тех же людей кому рот затыкал теперь хочет сочувствия и поддержки?
Может будет конечно, но сомневаюсь. Враждебное отношение к своей же аудитории вызывает знаете ли ответную враждебность.
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(без названия)
все он врет написал 13.06.2018 10:45
это самопиар кремлепропагандона, потому что этим сайтом заправляют кремлепропагандоны.
Тут из штанов выпрягивали поддерживая войну диктатора путина против Украины, цензурят комментарии (и видно что в пользу кремля), а теперь когда их не читают практически начинают вопить "нас сажают".
Может и угрожают, потому что мавр свое дело сделал, а так как аудиторию растерял и не может ни на кого влиять, теперь надо и утилизировать.
Только стоит ли их жалеть если это не самопиар, а правда? Ну они же не жалели людей, которые погибля из за преступной войны на украине, которую они поддерживали. Вот вам и ответ.
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 13.06.2018 10:34
Рожкова убили не желая его убийства; просто в ментовке зачастую работают отморозки и забивают там порой просто из-за неожиданно нахлынувшего, дурацкого гнева.
Если бы толстосум Мельниченко лично хотел убить нашего Серегу, то просто траванули бы его - и всЁ!
Пшикнул в комнате аэрозолью - и тромбоэмболия!
-"Что же нам делать, Завидонов? Подскажи нам!"- спросят меня. И отвечу Я, - :" Если сайт приносит выгоду или нужен, то статьи лучше убрать. А если сайт не шибко греет, то можно и плюнуть на него".
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Держите в руках
Крон Принц Паффнутий Петрович написал 13.06.2018 10:16
Не посадить, а привлечь к уголовной ответственности! По закону так. Если я напишу, что некий товарищ гомосексуалист, а он не гей и не опровергну это ложное утьверждение , то мне грозит Уголовка, а условный это будет срок или реальный решит суд.
Баранов вы против русского суда?
Вам не нравятся законы РФ?
Вы против ФСБ?
Вы против Путина?
Вы враг русского народа?
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(без названия)
karnizovivan написал 13.06.2018 10:15
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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