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Московский листок

"Почта России" попросила не снижать беспошлинный порог для интернет-посылок

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 0

"Почта России" попросила не снижать беспошлинный порог для интернет-посылок

"Почта России" попросила правительство перенести снижение порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов с 1 тыс. евро до 200 евро с 2019-го на 2021 год, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, которые ознакомились с письмом генерального директора предприятия Николая Подгузова к вице-премьеру Максиму Акимову.

В письме отмечается, изменения могут негативно повлиять на бизнес ФГУПа из-за отсутствия технологии автоматического взимания пошлин и поставить под угрозу совместный с ВТБ проект по созданию 40 логистических распределительных центров за 35 млрд руб.

Обеспокоенность главы "Почты России" вызывает и то, что лимит в €200 планируется ввести не на одну посылку, а на все отправления в течение месяца. "Это может привести к тому, что поток международных посылок перераспределится в страны с более благоприятными условиями — например, из России в Казахстан. Таким образом, страна не достигнет фискальной цели и понесет ощутимые потери", - поясняет собеседник издания.

Кроме того, во ФГУПе указывают на негативный зарубежный опыт снижения беспошлинного порога. Так, в Швеции в начале 2018 года отменили освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров в электронной торговле. В итоге потребители стали намного чаще отказываться от заказанных онлайн товаров. Это привело не только к затовариванию складов в почтовых отделениях, но и к расходам шведского почтового оператора, обязанного покрывать стоимость возвратных отправлений. Схожие последствия зафиксировала и "Почта Беларуси".

 



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