ООН призвала Россию пересмотреть законы о митингах

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) призвал Россию пересмотреть национальное законодательство о митингах, признав действующие ограничения противоречащими Международному пакту о гражданских и политических правах.

Как сообщает газета "Коммерсант", к такому выводу комитет пришел, рассмотрев жалобу жительницы Петербурга Елены Поповой, оштрафованной за участие в несогласованной акции протеста после думских выборов 2011 года.

По утверждению полиции, она призывала выкрикивать лозунги «Россия без Путина» и «Голосуй — не голосуй, все равно получишь ...» и привлекала к участию в протесте других людей. Суд оштрафовал Попову на 1 тыс. руб. за нарушение ст. 20.2 КоАП, апелляционная инстанция подтвердила это решение.

Защита Поповой утверждает, что задержание и привлечение ее к ответственности нарушают ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которой право на свободу мирных собраний не подлежит ограничениям, кроме тех, которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

В свою очередь, российские власти, возражая против жалобы Поповой, настаивали, что требование заранее уведомлять о проведении массовых мероприятий, предусмотренное законом о собраниях, как раз и есть «необходимое в демократическом обществе ограничение»: оно «преследует цель охраны общественного порядка, прав и свобод других граждан».

Однако КПЧ не согласился с этими доводами и признал привлечение госпожи Поповой к ответственности нарушением ст. 21 Пакта, обязав РФ назначить активистке компенсацию, возместить сумму штрафа и судебные издержки. В КПЧ напомнили, что когда государство стремится обеспечить баланс между правом человека на собрания и интересами общественного порядка, оно «должно руководствоваться целью содействовать осуществлению данного права, вместо того чтобы стремиться избыточно или несоразмерно ограничивать его».

В Комитете напомнили, что любое вмешательство в реализацию права на свободу собраний «должно быть обосновано государством»: «это особенно верно в случае спонтанных демонстраций, которые в силу своего характера не могут зависеть от требования подачи предварительного уведомления».

В КПЧ отметили, что российские власти не оспорили утверждение Елены Поповой о том, что спонтанный протест 5 декабря не утратил мирного характера и не мешал общественному порядку, а значит, наказание активистки не было необходимой в демократическом обществе мерой.

"России следует пересмотреть свои национальные законы в целях обеспечения их соответствия статье 21 Пакта, в том числе в контексте спонтанных демонстраций", - говорится в решении КПЧ.