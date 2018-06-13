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Московский листок

Глава Серпуховского района Александр Шестун задержан после обысков

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 1

Глава Серпуховского района Александр Шестун задержан после обысков

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан", - сказал собеседник агентства, отметив что к нему был допущен адвокат.

По словам пресс-секретаря Шестуна, вооруженные люди в масках пришли к чиновнику рано утром. Улицы, прилегающие к дому главы Серпуховского района, были оцеплены. Как утверждает пресс-секретарь, у Шестуна могли искать аудиозапись, которую он упоминал в видеообращении к президенту. Также, по его словам, обыск может быть связан с митингами против мусорного полигона.

"Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация", - сказала она.

Шестун ранее записал видеообращение к президенту РФ, в котором рассказал, что сотрудники администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также представители ФСБ и администрации президента на протяжении года вынуждают его уйти в отставку под угрозой заведения уголовного дела и конфискации дома.

По мнению Шестуна, прессинг на него начался из-за митингов против полигона ТБО «Лесная», которые он согласовал и на них присутствовал.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Шестун шел по головам других людей в свое время.
К слову,чтоб знали. написал 13.06.2018 12:35
А сейчас уже всех достал.
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