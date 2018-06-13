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Московский листок

"Левада-центр": почти 20% москвичей хотели бы эмигрировать из РФ

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 1

"Левада-центр": почти 20% москвичей хотели бы эмигрировать из РФ

Москвичи вдвое чаще остальных россиян бывают за границей, имеют загранпаспорта и открытые визы и в большей степени настроены жить и работать в другой стране, сообщает "Дождь" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Согласно опросу, 7% жителей Москвы хотят уехать за рубеж навсегда, еще 11% ответили на соответствующий вопрос "скорее, да". 26% респондентов заявили, что у них есть родственники или знакомые, которые за последние два-три года переехали в другую страну.

Социологи отмечают, что в целом по стране ситуация обстоит иначе - лишь у четверти россиян есть действующий загранпаспорт, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей.

При этом, желание переехать за границу на постоянное место жительство у наших сограждан после присоединения Крыма убавилось. В 2011-2013 годах его в той или иной степени выражали 20-22% граждан, в 2014 году эмигрировать были бы не против 17%, в 2017-м — 15%. При этом твердо настроены на отъезд лишь 3%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Victor написал 13.06.2018 13:22
эффективному менеджеры неустановленной сексуальной ориентациии не место в тундре. Чемодан вокзал Майами наркодилеры. Тем более: если патриот. Подрыв врага изнутри.
Вот если бедный: но адепт рыночной экономики. Выгнать его из страны. Но не насовсем. А пока не разбогатеет. Раз адепт: то он же обязательно разбогатеет. Тогда и пустить обратно.
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