"Левада-центр": почти 20% москвичей хотели бы эмигрировать из РФ

Москвичи вдвое чаще остальных россиян бывают за границей, имеют загранпаспорта и открытые визы и в большей степени настроены жить и работать в другой стране, сообщает "Дождь" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Согласно опросу, 7% жителей Москвы хотят уехать за рубеж навсегда, еще 11% ответили на соответствующий вопрос "скорее, да". 26% респондентов заявили, что у них есть родственники или знакомые, которые за последние два-три года переехали в другую страну.

Социологи отмечают, что в целом по стране ситуация обстоит иначе - лишь у четверти россиян есть действующий загранпаспорт, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей.

При этом, желание переехать за границу на постоянное место жительство у наших сограждан после присоединения Крыма убавилось. В 2011-2013 годах его в той или иной степени выражали 20-22% граждан, в 2014 году эмигрировать были бы не против 17%, в 2017-м — 15%. При этом твердо настроены на отъезд лишь 3%.