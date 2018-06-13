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Московский листок

Цены на нефтепродукты могут подскочить вдвое из-за налогового маневра

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 1

Цены на нефтепродукты могут подскочить вдвое из-за налогового маневра

Минфин подготовил законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Как сообщает газета "Коммерсант", в конце прошлой недели документ разослали всем участникам процесса. 14 июня его обсудят на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, а через неделю - на заседании правительства, после чего должен быть внесен в Госдуму.

Документ предполагает поэтапное снижение в 2019–2024 годах экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до нуля с одновременным повышением НДПИ на нефть. В итоге экспорт станет более выгодным, а внутренние цены вырастут. Благодаря этому бюджет за шесть лет дополнительно получит 1,6 трлн рублей.

Чтобы избежать сильного роста цен на топливо, Минфин предлагает ввести отрицательный акциз на нефть для тех нефтеперерабатывающих заводов, которые выпускают бензин. Также маневр предполагает введение плавающего акциза, в рамках которого бюджет будет возмещать компаниям половину разницы между внутренней ценой топлива и экспортной альтернативой.

В результате этих мер, как ожидается, рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо составит около 400 рублей на тонну в год (примерно 0,3 рубля на литр), но цены на другие нефтепродукты вырастут гораздо сильнее - не менее чем на 50% на битум и мазут, а также существенно на авиакеросин и судовое топливо.

Напомним, с 28 мая по 1 июня розничные цены на бензин в среднем по России выросли почти на рубль — до 41,7 и 44,5 руб. за литр Аи-92 и Аи-95 соответственно.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
vukkarlov написал 13.06.2018 14:30
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