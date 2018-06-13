В Госдуме призвали россиянок не вступать в интимные отношения с иностранцами во время ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы по семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ по футболу. По ее словам, подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях.

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их", - заявила Плетнева в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом она отметила, что опыт Олимпиады-80 привёл к появлению в стране множества матерей-одиночек.

"Что я могу сказать ещё? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и всё, и они остаются тут с мамой»", - заявила "народная" избранница.

Отметим, что ранее депутат от КПРФ Плетнева раскритиковал журналисток, которые обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

"Да я Слуцкого знаю сколько лет! Он воспитанный, очень добрый человек. Я там [в его кабинете] не была, но он, может быть, просто посмеялся с девчонками. Чтобы он домогался или вообще что-то в таком духе — ой, даже слушать это не хочу. Когда-нибудь правду этот «Дождь» говорил или путное что, а? Вообще закрыть им [допуск], и пусть они в Думе больше не появляются!", -

"Кроме того, хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками", - добавила депутат.

При этом она порекомендовала представительницам СМИ не посещать парламент, если их что-то не устраивает в такой работе, а также поддержала председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ранее выступил с подобным заявлением.