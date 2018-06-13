Студенты МГУ обвинили руководство в "сращении" со спецслужбами и полицией

Инициативная группа МГУ, выступающая против размещения футбольной фан-зоны на территории университета, обвинила администрацию вуза в репрессиях и "опасном сращении" со спецслужбами и полицией.

"Мы открыто заявляем: в МГУ уже давно имеет место ненормальное, вредное и опасное сращение административной верхушки, руководства местного отделения полиции и «прикомандированных» к МГУ, как называет их сам ректор В.А. Садовничий, сотрудников спецслужб", - говорится в заявлении инициативной группы.

Отмечается, что отделение полиции МГУ "очень тесно связано с администрацией, и фактически его деятельность, включая задержания неугодных, в значительной степени определяется указаниями из ректората".

Кроме того, по утверждению активистов, в МГУ постоянно присутствует значительное число «прикомандированных» сотрудников ФСБ и других спецслужб. "Формально они занимают разные административные должности — помощник ректора, заместитель начальника Управления общежитиями и другие", - говорится в заявлении.

"В силу специфики их деятельности у сотрудников спецслужб постоянно накапливается компромат на членов администрации МГУ, который они конвертируют в личное влияние на этих людей. Университетские сотрудники спецслужб много лет воспроизводят практику вербовки стукачей и провокаторов из числа студентов и сотрудников", - утверждают активисты.

По их словам, в попытках противостоять масштабной кампании за перенос фан-зоны административная верхушка вуза "не брезговала самыми грязными методами, среди которых заказные публикации, взломы аккаунтов активистов, анонимные угрозы, слежка, давление на родственников".

"Мы убеждены, что вся эта ситуация ненормальна и сильно мешает развитию МГУ. Необходимы коллективные действия со стороны студентов, сотрудников и выпускников, чтобы прекратить разложение университета. Наши главные инструменты в этом — гласность и активная поддержка однокурсников и коллег", - считают активисты.