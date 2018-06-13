Volkswagen заплатит 1 млрд евро штрафа из-за "дизельгейта"

Прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом", говорится в пресс-релизе компании.
"После тщательной проверки Volkswagen AG согласился со штрафом и не стал подавать апелляцию на него. Тем самым Volkswagen AG признает свою ответственность за дизельный кризис и считает это еще одним важным шагом на пути его преодоления", - гшоворится в документе.
Отмечается, что после уплаты штрафа все уголовные дела против концерна в Германии будут прекращены
"Volkswagen надеется, что такое прекращение разбирательства окажет существенное положительное влияние на судебные процессы в Европе против Volkswagen AG и его дочерних компаний", - говорится в пресс-релизе.
В автоконцерне отметили, что наложенный штраф в 1 миллиард евро включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.
Напомним, дизельный скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили концерна оснащались программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
вавочка написал 13.06.2018 23:16
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ййй написал 13.06.2018 22:42
Экономисты Форда, используя статистику аварий, подсчитали, сколько примерно таких катастроф произойдет за все годы эксплуатации Пинто, и сколько людей сгорит заживо. Они подсчитали, в какую сумму обойдутся выплаты по страховкам и искам пострадавших. Они также подсчитали, что затраты на переделку всех Пинто в несколько раз превысят затраты по искам. Соответственно, Форд решил, что экономически выгоднее сжечь людей, чем переделывать автомобили, и спрятал все документы.
Поскольку Пинто продолжали гореть факелами на дорогах, судам постепенно удалось восстановить истину. Они наказали Форд огромными штрафами. Теперь в аналогичных ситуациях Форд и другие компании сравнивают убытки от переделки с убытками от потенциальных штрафов. Только резко увеличив денежную стоимость человека в счетной книге Форда, до него удалось довести мысль о ценности человеческой жизни.