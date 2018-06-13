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Московский листок

Volkswagen заплатит 1 млрд евро штрафа из-за "дизельгейта"

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 2

Volkswagen заплатит 1 млрд евро штрафа из-за "дизельгейта"

Прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом", говорится в пресс-релизе компании.

"После тщательной проверки Volkswagen AG согласился со штрафом и не стал подавать апелляцию на него. Тем самым Volkswagen AG признает свою ответственность за дизельный кризис и считает это еще одним важным шагом на пути его преодоления", - гшоворится в документе.

Отмечается, что после уплаты штрафа все уголовные дела против концерна в Германии будут прекращены

"Volkswagen надеется, что такое прекращение разбирательства окажет существенное положительное влияние на судебные процессы в Европе против Volkswagen AG и его дочерних компаний", - говорится в пресс-релизе.

В автоконцерне отметили, что наложенный штраф в 1 миллиард евро включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

Напомним, дизельный скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили концерна оснащались программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
вавочка написал 13.06.2018 23:16
а вот на СССРе машины не горели и аварий не было воопче!
руссские коммунистические инженеры делали абсолютно надежные машины и самолеты!
а также самые поездатые поезда в мире!
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(без названия)
ййй написал 13.06.2018 22:42
...В 1970-е годы компания Форд выпустила автомобиль Пинто, который был спроектирован с дефектами. Если Пинто сталкивался с другим автомобилем под определенным углом, то бензин из бензобака Пинто попадал в его пассажирский салон и воспламенялся. Те, кто находился в Пинто, сгорали заживо. Когда стали поступать сообщения об авариях, инженеры Форда нашли причину дефекта и предложили вариант исправления. Для этого требовалось вернуть на заводы сотни тысяч машин и переделать конструкцию бензобака.
Экономисты Форда, используя статистику аварий, подсчитали, сколько примерно таких катастроф произойдет за все годы эксплуатации Пинто, и сколько людей сгорит заживо. Они подсчитали, в какую сумму обойдутся выплаты по страховкам и искам пострадавших. Они также подсчитали, что затраты на переделку всех Пинто в несколько раз превысят затраты по искам. Соответственно, Форд решил, что экономически выгоднее сжечь людей, чем переделывать автомобили, и спрятал все документы.
Поскольку Пинто продолжали гореть факелами на дорогах, судам постепенно удалось восстановить истину. Они наказали Форд огромными штрафами. Теперь в аналогичных ситуациях Форд и другие компании сравнивают убытки от переделки с убытками от потенциальных штрафов. Только резко увеличив денежную стоимость человека в счетной книге Форда, до него удалось довести мысль о ценности человеческой жизни.
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