Volkswagen заплатит 1 млрд евро штрафа из-за "дизельгейта"

Прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом", говорится в пресс-релизе компании.

"После тщательной проверки Volkswagen AG согласился со штрафом и не стал подавать апелляцию на него. Тем самым Volkswagen AG признает свою ответственность за дизельный кризис и считает это еще одним важным шагом на пути его преодоления", - гшоворится в документе.

Отмечается, что после уплаты штрафа все уголовные дела против концерна в Германии будут прекращены

"Volkswagen надеется, что такое прекращение разбирательства окажет существенное положительное влияние на судебные процессы в Европе против Volkswagen AG и его дочерних компаний", - говорится в пресс-релизе.

В автоконцерне отметили, что наложенный штраф в 1 миллиард евро включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

Напомним, дизельный скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили концерна оснащались программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.