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Московский листок

Fitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2018 и 2019 годах

Опубликовано 13.06.2018 в разделе комментариев 1

Fitch ухудшило прогноз по ВВП России в 2018 и 2019 годах

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по росту российской экономики в 2018 году с 2% до 1,8%, говорится в июньском обзоре Global Economic Outlook. Агентство также понизило прогноз по росту ВВП России в 2019 году — с 2% до 1,9%.

"Мы ухудшили наш прогноз роста на 2018 и 2019 годы — до 1,8% и 1,9%, соответственно, с ожиданий роста в 2% в нашем мартовском прогнозе. Мы считаем, что положительный эффект от более высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет смягчен разумной фискальной политикой и валютным вмешательством министерства финансов, которое направлено на повышение стабильности реального валютного курса", — говорится в обзоре.

Согласно базовому сценарию Fitch, к концу 2020 года рост российской экономики замедлится до 1,5%, что приблизит этот показатель к долгосрочной тенденции в 1,2%. При этом отмечается, что увеличение госрасходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру может привести к более высоким темпам роста.

Между тем агентство подтвердило оценку роста мирового ВВП в 2018 году на уровне 3,3%. По оценке аналитиков, в 2019 году рост мирового ВВП составит 3,2.

Напомним, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что к 2025 году ВВП России должен увеличиться в полтора раза, а экономика страны должна закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира.

Сегодня Экономика Британии является 5-й экономикой мира, и если будет расти на 1,5 в год, то ее ВВП увеличится с 2629 млрд USD до 2874 USD (данные МВФ-2018). Для того чтобы к 2025 году российская экономика (1720 млрд USD) догнала британскую ей необходимо расти не менее 9% в год.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1171 написал 13.06.2018 23:15
все привыкли, что сортирный Карлик врет?
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