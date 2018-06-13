Кудрин заявил о невыполнении большинства положений майских указов Путина

Большинство поставленных в майских указах Владимира Путина 2012 года целей не достигнуто, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе отчета в Государственной думе.

"Самые серьезные показатели недостижения [целевых показателей майских указов от 2012 года] касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011-го по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году", - цитирует Кудрина ТАСС.

Также глава СП отметил, что доля инвестиций в ВВП России в 2017 году составила 21,9 процента при планируемых 27 процентах. Помимо этого, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП должна была вырасти в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом, однако она составила всего 21,7%.

По словам Кудрина, одно из поручений требовало достижения роста доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом. Однако к 2017 году доля такой продукции составила только 21,7%.

Однако, по словам Кудрина, по некоторым направлениям все-таки удалось достичь лучших результатов. "Конечно, я отмечу несколько примеров. Например, по оплате труда соответствующие указы были самыми яркими. Выполнение показателей по школьному преподаванию в 2017 году составило 101%, то есть выполнено, а в январе-марте этого года - 82%", - отметил глава СП. Кроме того, по сего словам, удалось достичь целей по снижению смертности от различных болезней и снижению младенческой смертности.