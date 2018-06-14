Отменит ли Назарбаев решение о предоставлении Пентагону двух портов на Каспии?

11 июня глава МИДа России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран участниц Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) поставил неудобные вопросы перед главой МИДа Казахстана Кайратом Абдрахмановым о предоставлении американским военным двух портов на Каспии и открытии лаборатории Пентагона по изучению опасных патогенов в Алматы. Естественно, что казахстанский чиновник не смог внятно ответить ни на один из них.

В первую очередь Москву волнует предоставление американским военным двух портов Актау и Курык на Каспии для транспортировки грузов в Афганистан. Такое решение принципиально было принято во время переговоров между Назарбаевым и Трампом в январе в Вашингтоне. Причем, российская сторона, по словам Лаврова, даже не была поставлена в известность о таковых намерениях, несмотря, что является союзницей Казахстана по ОДКБ.

Уже в марте парламент страны одобрил закон «О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан». А в мае Нурсултан Назарбаев подписал его.

Казахстанские чиновники естественно говорят о «мирном» характере транзита, который якобы нацелен на обеспечение «миротворческой операции» по борьбе с «исламским терроризмом». МИД РФ отвергло эту аргументацию Астаны и для прессы была озвучена следующая позиция: «По оценке российских специалистов, в маршруте с использованием каспийских портов нет экономической и логистической целесообразности. Мы исходим из того, что американцам это нужно для присутствия на Каспии, чтобы здесь появилась их инфраструктура».

Достаточно верно, если исходить из того, что из Пакистана в Казахстан будут переведены ряд служб транспортного обслуживания, а в портах будет создана соответствующая инфраструктура, которая может быть в любое время преобразована в постоянные военные базы. Кроме этого будет «перерезан» Каспий, когда маршрут американских военных грузов будет соседствовать с территориальными водами и транспортными артериями Ирана и России.

Надо учитывать, что Иран намерен нарастить свои торговые маршруты на Каспии в том числе и доставку грузов в порт Астрахани. Для Ирана это чрезвычайно важно в ситуации отмены санкций и намерения всех ведущих стран кроме США следовать соглашению, поддержанного ООН. Кроме этого из внутреннего моря, Каспий и весь прилегающий регион может превратиться в театр боевых действий в случае присутствия американских военных, а затем и создания полноценных баз на территории Казахстана.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заверил Сергея Лаврова в том, что якобы что американские военные в портах Казахстана на Каспии не появятся. Однако Лаврова ответ явно не удовлетворил. Москва фактически требует от Астаны разрыва соглашения о транзите американских грузов в Афганистан и военном сотрудничестве между Казахстаном и США, как несоответствующего союзническим обязательствам в рамках ОДКБ. По сути, этим выступлением Лаврова Назарбаеву был выдвинут ультиматум.

Насколько Елбасы готов отказаться от соглашений с Трампом? Это довольно сложный вопрос для престарелого диктатора, когда его основные многомиллиардные капиталы находятся в странах ЕС, Великобритании, США, на офшорных счетах в Латинской Америке и оказались под пристальным вниманием западных спецслужб и властей. Кроме этого, в международной схватке он поставил однозначно на Вашингтон, как на явного «победителя».

В прошлых публикациях я уже писал, что наступает конец «многовекторной политике» Елбасы, который уже выбрал одну сторону. Более того, провел переговоры с главами Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии по поручению своих новых хозяев из Вашингтона, где обсуждалась деятельность в рамках стратегического партнерства 5+1. То есть настаивал на необходимости максимального военно-политического сближения бывших советских республик Средней Азии с США, через создание автономной системы ПВО и координации действий вооруженных сил.

Уверенности Назарбаеву добавляет и позиция руководства соседнего Узбекистана, которое тоже пошло на соответствующие соглашения с США во время недавнего визита Шавката Мирзиёева в Вашингтон, который также предоставил территорию своей страны для размещения транспортной инфраструктуры в Афганистан. Этим Вашингтон упрочил свои позиции в Центральной Азии, консолидировав президентов пяти бывших республик вокруг идеи развития сотрудничества именно с США. При этом Назарбаев получает статус некого регионального арбитра.

Еще один недружественный шаг в отношении северного соседа был сделан Елбасы буквально на прошлой неделе, когда руководство Казахстана одобрило запуск газопровода через территорию Турции в обход России с последующей транспортировкой и казахстанского газа. 12 июня этот газовый транспортный проект заработал и будет транспортировать газ Азербайджана, Туркмении и Казахстана. Поэтому не смотря на заверения Назарбаева в «вечной дружбе» России во время встречи глав государств ЕАЭС в Сочи, он закусив удила мчится в противоположном направлении.

Даже внутри Казахстана была создана по распоряжению Акорды (администрации президента) прозападная «оппозиция» в лице националистического движения «Новый Казахстан», деятели которого по указанию хозяев уже заявили о готовности народа выйти из ЕАЭС и желании войти в состав Совета Европы и интегрироваться в ЕС. Именно сейчас ими развертывается общественная кампания по «декоммунизации», которая на самом деле является поддержкой национал-популистской политики государства по переименованию городов, улиц, площадей, скверов, и сносу памятников советской эпохи.

Поэтому мало вероятности того, что Елбасы быстро отступит лишь только от одного критического выступления Лаврова, даже если он сам министр иностранных дел России. Слишком многое Назарбаев сделал, вложил и запланировал, чтобы вот так раз и развернуться снова на 180 градусов. К тому же он себя считает абсолютно неуязвимым, так как 31 мая Сенат парламента принял как конституционный закон о Совете Безопасности, так и наделили Назарбаева пожизненным статусом председателя данного органа.

Поэтому, даже если на словах Назарбаев и будет заявлять о приверженности «союзническому долгу», то в действительности будет проводить свою прежнюю линию, ориентированную на Запад и в интересах транснациональных корпораций. Реальные изменения могут наступить только тогда, когда правящая семья почувствует реальную угрозу потери не только власти, но и жизни, или в случае полного изменения вектора развития страны, что при нынешнем режим невозможно осуществить.

Также и в деле с лабораторией по изучению опасных патогенов, созданной на деньги Пентагона. Закрывать её в Казахстане Елбасы не намерен, так как это было его единоличное решение, продиктованное политическими интересами получить поддержку со стороны США. Как и в случае с могильником ядерных отходов и центром низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске, построенного на деньги ЕС, США и Саудовской Аравии, лаборатория является тем объектом, который дает возможность опереться на империалистические центры для сохранения власти и капиталов.

Хотя народ Казахстана и жителей Алматы никто не спрашивал, когда создавалась данная лаборатория в сейсмоопасной зоне и в густонаселенном районе. Несмотря на то, что было заявление экс-замминистра обороны РК Амирбека Тогусова, о двойном назначении ЦРЛ, и проводился социальный опрос жителей Алматы проводимый агентством Kazakhstan Today, где 92 % опрошенных на вопрос «Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?» ответили «нет», и наконец, заявление бывшего акима города Алматы Ахметжана Смагуловича Есимова, о том, что он против и никакого согласия на строительство не давал, а к тому же вообще долгое время, находясь на посту, не подозревал о её существовании.

В этой ситуации российские власти ставят условие предоставления доступа к данному объекту, мотивируя это тем, что лаборатория может быть также использована и для производства биологического оружия. «Наши спецслужбы и учёные напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может быть впоследствии использовано против нас. Они же их в Западной Европе не ставят», — посетовал в беседе с «Коммерсантом» российский дипломат.

Хорошо, что такие требования вообще появились спустя два года после открытия данной лаборатории, так как странным образом в Казахстане начались вспышки различных заболеваний и одна из них – небывалое распространение менингита. Резкая реакция МИДа РФ на соглашение о допуске американских военных в порты Актау и Курык также укладывается в наш прогноз о том, что Назарбаев пошел на явную авантюру, рассчитывая видимо на то, что подобное не заметят ни в Москве, ни в Пекине, ни в Тегеране.

Но оценивая нынешний режим в Казахстане можно с уверенностью сказать, что Астана просто так не свернет с дорожки, которая начала протаптываться еще с 90-х. Ведь нынешние базы и лаборатории опасных патогенов, могильники для ядерных отходов американских и японских атомных станций, транспортные коридоры для войск и военных грузов НАТО, создание бригады морской пехоты по американскому образцу, это лишь вершки и явные проявления того, что длилось многие годы.

Пока же большую часть сырьевой экономики Казахстана будут контролировать западные добывающие, энергетические и металлургические корпорации и компании, контракты с которыми засекречены, а в правительстве и национальных компаниях будут сидеть американские и западные советники, ни о каком реальном пересмотре курса страны можно и не думать.

Нам же надо активно ставить антивоенные лозунги и цели внутри страны, чтобы сами граждане начали требовать недопущения строительства военных баз США на Каспии, чтобы закрыли американскую лабораторию опасных патогенов в Алматы, чтобы ликвидировали ядерный могильник и центр низкообогащённого урана в Усть-Каменогорске, чтобы не допустить дальнейший транзит военных грузов для дальнейшей войны против народа Афганистана!