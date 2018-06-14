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Московский листок

Патриарх призвал молиться за здоровенных и богатых мужиков

Опубликовано 14.06.2018 в разделе комментариев 4

рф футбол мундиаль чемпионат
Патриарх призвал молиться за здоровенных и богатых мужиков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета, видео выступления размещено на сайте Русской православной церкви. 

Глава РПЦ надеется, что чемпионат мира пройдет успешно и положительно скажется на настроении россиян.

***

Наверно, вообще странно, что патриарх проявляет интерес к языческим ристалищам, которыми по сути являются все подобные чемпионаты. Да и происходят они непосредственно от языческих игр, которые в изобилии устраивались в античные времена, сначала в Греции, где посвящались богам Зевсу, Аполлону, Гераклу и др. Ну а пикового размаха все это достигло в Римской империи, где стадионы использовались не только как спортивные арены, но и превосходые места для показательных казней первых христиан, которые тоже превращались в массовые увеселения.

Вот мне как коммунисту глубоко противны многомиллиардные увеселения буржуазии - у государства не хватает средств на самые элементарные нужды граждан, а колоссальные деньги тратятся буквально коту под хвост!

У государства не хватает денег на пенсии, и под сурдинку мундиаля будут поднимать пенсионный возраст. Особенно пользуясь тем, что на время чемпионата запрещены массовые акции протеста.

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Почему бы патриарху не призвать молиться за тех 60-65-летних людей, которых обрекают на нищету и голодную смерть? Это именно так - ведь рабочих мест для стариков новых не откроют, а на старые уже после 45 лет не берут. Это не говоря о том, что 40% российских мужчин и 20% женщин просто не доживают до возраста 65 лет - может, за них лучше помолиться?

Опять же, каноническая территория Русской павославной церкви не ограничивается Российской Федерацией - это еще и Белоруссия, Украина, Казахстан. Но там есть свои национальные сборные. За них патриарх молиться не станет?

И вообще, что за странность - молиться за очень здоровых и весьма богатых мужиков, когда в стране полно больных и бедных?

У нас в стране множество людей прямо сейчас умирают только из-за того, что система страховой медицины так устроена, что нуждающиеся в дорогих лекарствах и дорогой медицинской помощи никогда ее не получат - и умрут буквально на пороге лечебных учреждений, где могли бы их спасти - или хотя бы попытаться спасти. Если у вас есть деньги лечиться платно - поживете еще, а если нет - подохнете!

А патриарх будет молиться не за вас, а за футболистов.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Дед Бородед написал 14.06.2018 01:59
РПЦ - обычная коммерческая контора, зараженная духом наживы. И защищать, и молиться она будет за то, что приносит прибыль, а не за сирых и убогих.
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(без названия)
!!!QQQ! TOT---JAGJADU!!!&&& написал 14.06.2018 01:09
"Наверно, вообще странно, что патриарх проявляет интерес к языческим ристалищам, которыми по сути являются все подобные чемпионаты. "
-Таки гоавпоп должен призывать фекальные массы не к беготне за мячом, а к таки покаянию и к умерщвлению плоти - то таки да! То таки иначе - древнеиудейский родоплеменной бошок таки может таки обидеться - то таки да...
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(без названия)
стоик1171 написал 14.06.2018 01:06
Гундяй - известный прохиндей?
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(без названия)
Максимум Капитала написал 14.06.2018 00:54
"Бога - нет. Он - умер. Это вы - убили его!" (с) Ф.В.Ницше.
А кошерныые денюшки... куда же без них... =)))
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