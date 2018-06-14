Отдельные предложения в программу левых кандидатов в мэры Москвы, если таковые будут

Стратегия развития города Москвы зашла в тупик. Тринадцатимиллионное население города скучено на относительно небольшой площади, испытывает острые проблемы с жильем, транспортом, экологией и реальной работой. Город потребляет ресурсы, вытягивая их со всей России, однако производит крайне мало.

Очевидно, что необходимо менять стратегию развития Москвы. Задача любого левого кандидата – предложить такую стратегию, которая позволит вырваться из преддепрессивного состояния. Частью таких действий в рамках левой стратегии должно быть изменение приоритетов развития города, с тем, чтобы Москва вновь стала передовым центром промышленности, науки, образования и здравоохранения. Для этого нужно:

1. Вернуть городу промышленность. В Москве в последние десятилетия происходил вывод промышленности из города и застройка инвестиционным жильем промышленных площадок. В результате Москва в основном потребляет товары, произведенные за пределами города, и производит незначительную часть потребляемого ею. Необходимо стимулировать приход высокотехнологичных экологически чистых производств в город. Прекратить застройку промышленных площадей жильем.

2. Стимулировать развитие научной деятельности в Москве, предоставлять научным кадрам в городе различного рода льготы, включая на получение жилой площади. Стимулировать развитие научных центров в городе - как теоретической, так и прикладной науки, - включая предоставление льготных ставок по аренде.

3. Остановить разрушение системы образования. Незамедлительно прекратить оптимизацию образовательных учреждений города Москвы, разукрупнить образовательные учреждения, прекратить неоправданные эксперименты с образованием. Активно развивать дополнительное образование, кружки, секции, лектории как для детей, так и для взрослых.

4. Вернуть нормальную медицину москвичам. Прекращение оптимизации и сокращения, улучшение социально-экономического положения медперсонала, увеличение количества врачей и койко-мест. Восстановление специализированных (профильных) медицинских учреждений. Сделать доступным для всех жителей Москвы самые передовые достижения мировой медицинской науки и техники.

5. Улучшить качество жизни. Город должен в первую очередь развиваться в интересах жителей, а не различного рода инвесторов, застройщиков и банков.

Кроме этого, необходимо осуществить следующие мероприятия:

- В области социальной политики:

1. Перевести с восьмичасового на семичасовой, а в дальнейшем и на шестичасовой рабочий день лиц, получающих заработную плату из бюджета Москвы, с сохранением уровня оплаты труда как за восьмичасовой рабочий день. Не является нормальным, когда граждане России работают намного больше, чем граждане Евросоюза, а получают намного меньше.

2. Увеличить налогообложение на элитное и инвестиционное жилье. Полученные деньги необходимо использовать на строительство жилья для очередников и социально нуждающихся лиц.

3. Ввести шкалу оплаты проезда для жителей Москвы в зависимости от дохода. Социально неимущим слоям населения предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте.

4. Предоставить льготы для дополнительного стимулирования рождаемости в городе для жителей города Москвы, включая возможность льготного получения жилой площади.

5. Ввести дополнительные выплаты на детей за счет бюджета города Москвы, предоставить бесплатный проезд на общественном транспорте для детей.

6. Реновацию проводить в интересах людей, а не строительных компаний и банков. В приоритете должно быть низкоэтажное строительство (5-7 этажей), обеспеченное соответствующей социальной инфраструктурой.

7. Развивать экологически чистый транспорт в Москве – троллейбусы и трамваи, электробусы, электромобили. Развивать велосипедный транспорт и каршеринг.

8. Ускоренными темпами осуществлять строительство четвертого транспортного кольца

9. Принять городскую программу по стимулированию массового перевода сотрудников, работающих с информацией, на удаленный (надомный) режим работы для снижения нагрузки на городскую инфраструктуру.

10. Принять городскую программу по усилению контроля за качеством продуктов питания, продаваемых на территории Москвы.

11. Провести решительный переход на режим раздельного сбора мусора.

12. Запретить любое строительство на территории скверов, парков, зеленых зон, поймах рек; запретить строительство жилья и коммерческих объектов вместо стадионов и других объектов социальной инфраструктуры, а также любую уплотнительную застройку.

- В области административной политики:

1. Установить размер заработной платы для всех московских чиновников, включая мэра, не выше четырех средних зарплат по Москве.

2. Провести полную переаттестацию всех московских чиновников.

3. Передать часть городских полномочий местному самоуправлению.

4. Вместо назначения глав управ избирать их населением с подотчетностью их советам депутатам муниципальных округов.

5. Назначать мировых судей только после проведения голосования (опроса) на соответствующей территории.

6. Развивать движение дружинников по охране общественного порядка (из местных жителей), создать муниципальную милицию.