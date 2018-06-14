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Московский листок

Повышая пенсионный возраст государство разрушает себя

Опубликовано 14.06.2018 автором в разделе комментариев 5

правительство пенсионеры
Повышая пенсионный возраст государство разрушает себя

Кабинет министров РФ внес рассмотрение законопроекта об изменении назначения и выплаты пенсий в план своего заседания, которое пройдет в четверг, 14 июня. Об этом сообщает сайт правительства. 

После заседания кабмина законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» может быть внесен на рассмотрение Государственной думы.

***

Почему даже сам факт рассмотрения возможности повысить пенсионный возраст абсолютно незаконен, и даже является покушением на основы конституционного строя?

Дело в том, что статья о пенсионном обеспечении возникла в "сталинской" конституции 1936 года, и практически в неизменном виде перекочевала в конституцию 1977 года:

"Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также - в случае болезни и потери трудоспособности. 

Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов".

"Статья 43. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца. 

Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения".

Поскольку РФ провозгласила себя правоопреемницей Союза ССР, то перекочевала эта статья и в действующую конституцию РФ:

"Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом".

Срок выхода на пенсию для различных категорий граждан был подробно расписан в "Кодексе законов о труде", имевшем статус конституционного закона, и там сроки выхода на пенсию были прописаны четко - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. И ревизия этих сроков не допускалась. Почему?

Потому что сама по себе конституция - это по сути общественный договор между государством и гражданином, и не случайно основной закон принимается на всеобщем референдуме.

Но все как-то забывают, что вступая в бессрочные трудовые отношения с государством (другого работодателя не было), гражданин СССР как бы подписывал и договор о результатах труда на благо общества и государства - на оплату труда, на отдых и на пенсионное обеспечение. И когда вам лет 18-ти предлагалось вступить на трудовой путь, результаты этого труда само собой считались неизменными - по достижении пенсионного возраста вы должны были получить пенсию по старости. И условия такого договора по определению неизменны - я получил в 1977 году трудовую книжку, чем подписал договор с государством: я работаю, государство платит, как зарплату, на которую я могу прожить, так и пенсию.

Но РФ, принимая на себя обязательства по правопреемству от СССР, не могло не согласиться и на эти условия. 

А потом, по ходу процесса, решило вдруг пересмотреть условия этого бессрочного трудового договора с гражданами.

Если такой фортель выкидывает любой работодатель, то суд вправе поставить его на место и вернуть гражданину честно заработанное. А как быть, когда работодателем выступает государство?

Совершенно очевидно, что это прерогатива Конституционного суда РФ - признать, что повышение пенсионного возраста для граждан, уже находящихся в бессрочных трудовых отношениях с государством, явяется нарушением конституционного строя и общественного договора.

Пожалуйста, гражданину, который только вступает в отношения с государством, вы можете предложить выйти на пенсию и в 65, и в 75, и даже в 100 лет! Если он на это согласится - путь так и будет. Но с гражданами, которые вступили в отношения с государством полвека назад - это, извините за непарламентское определение - "грубое кидалово"!

Ну правда, вы отработали полвека на государство (обороняли его, платили ему налоги и пенсионные отчисления), приходите за честно заработанной пенсией, а вам в ответ - свободны! Потом когда-нибудь, если доживете.

***

Решение о повышении пенсионного возраста катастрофично для государства - оно само разрушает общественный договор, на основе которого строит отношения с гражданами. 

В 2005 году аналогичное решение, провести монетизацию льгот пенсионерам, вызвало массовые протесты, которые едва не смели это государство. 

Сейчас государство полагает, что хорошо подготовилось - создало Росгвардию числом в 400 тысяч штыков, приняло запрет на любые массовые акции по случаю чемпионата мира по футболу (чемпионат у нас важней Конституции РФ), подкупило парламентскую оппозицию и разгромило непарламентскую. 

Но что делать с гражданами, которых государство само освобождает от обязательств перед собой? Общественный договор вещь взаимная, если одна строна нарушает, то другая имеет право и основание из договора выйти.

Понимаете, что после принятия решения о повышении пенсионного возраста у нас больше не остается легитимного государства? То есть государства, действующего от имени граждан - остается только аппарат насилия, который действует исключительно по своему произволу.

Достаточно ли это государство сильно и устойчиво, чтобы позволять себе такое?



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Иваныч написал 14.06.2018 10:05
Часто люди, причисляющие себя к государству своимидействиями натурально дискредитируют все достижения, позволявшие гордиться своей страной. А для чего? Или для кого?
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(без названия)
Сергей Петров написал 14.06.2018 09:58
Ну что, граждане, руками и ногами цепляющиеся за свою "белую зарплату", как вам такой поворот?
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с классовой точки зрения
Рафик Кулиев написал 14.06.2018 09:40
Капиталистическое - и СЛАВА БОГУ!
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Вот ентот "коммунист"
не удосужился прочитать и понять написал 14.06.2018 09:31
работу Ленина "Государство и революция" и плачется здесь
мелкобуржуазными слезами.
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100%-но согласен со статьей. Но, они сделают это. К сожалению.
-Что это? написал 14.06.2018 09:26
После "выборов" путина ничего не изменилось в персонах. Или почти ничего.
"Выборы" это обстоятельство для легитимации последующих антинародных,антинациональных мероприятий, одним из которых является повышение пенсионного возраста.
Что делать (нам)?- извечный вопрос. Ответ один: протестовать всеми доступными способами.
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