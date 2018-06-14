Анатолий Баранов: без собственной АЭС у крымской экономики нет будущего

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу очередного блэкаута в Крыму.

В среду, 13 июня вся территория Крыма осталась без света и сотовой связи. По данным агентства «Крыминформ», сообщившего эту новость, полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25.

«Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

СМИ в течение дня сообщали, что в Севастополе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах, на автозаправках запустили дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности, а в Симферополе из-за выключенных светофоров образовались пробки. Кроме того, наблюдались перебои с мобильной связью.

— Были отключены все крупные города, не работала связь — это, конечно, критично для современного города. Почему такое возможно, когда уже отрапортовали обо всех победах? — задается вопросом главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

Подобное уже бывало, но давно, когда Крым еще жил в режиме ЧС. Но сейчас такого быть не должно. Хорошее начало курортного сезона. То, что быстро наладили, хорошо. Что не предотвратили — плохо. Думаю, должны быть виновные, а не стрелочники.

— Сообщается, что проблему выявили и ликвидировали примерно за 1,5 — 2 часа. Это достаточно оперативно? Можно ли считать это прогрессом в сравнению с прошлыми блэкаутами?

— Это оперативно, но и прежние блэкауты ликвидировали быстро. Но это было в условиях ЧС. А сегодня это не слишком впечатляющее достижение.

— Сообщается, что через подстанцию «Тамань», где произошла авария, проходят все четыре нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым. Почему так? Почему все через одну подстанцию?

— Диверсификация рисков — это азы управления. Сама подстанция «Тамань» архаична, прошлый век — это было видно, когда ее посещал Путин. Ну вот все четыре нитки и повесили на «ржавый гвоздь», а он не выдержал. Надо модернизировать всю энергосистему Крыма, а не пиарить отдельные прорывные проекты. Это как с мостом — ехать уже можно, а дорогу закончат только к 2022 году.

— Есть ли обозримая альтернатива у энергомоста?

— Энергомост не решение проблемы, нужна собственная генерация. И я по-прежнему уверен, что без собственной АЭС у крымской экономики нет будущего.

В свое время даже начинали строить Крымскую АЭС, однако после развала СССР на месте ее фундамента проходил фестиваль «Казантип». Думаю, за эти годы фундамент обветшал, и лучше залить новый. А больше, кроме фундамента, там ничего не успели построить.

— А есть ли перспективы строительства новой? Сколько на это уйдет времени и насколько это дорого?

— Я думаю, чтобы не конфликтовать с МАГАТЭ надо закладывать АЭС на Таманском полуострове, а кабель заводить по мосту. Это обойдется примерно в миллиард долларов и года за два можно построить. И это даст стимул крымской экономике на десятки лет.

— Произошедшее имеет чисто техногенный характер? Украинские диверсанты еще могут устроить нечто подобное в Крыму? Могут ли такие отключения ослабить оборону Крыма и сделать его беззащитным?

— Увы, думаю, наши «специалисты» и без диверсантов справятся с организацией любой аварии.

Что касается военной безопасности, любая современная оборона энергозатратна, и мобильные источники питания не могут полностью заменить стационарных. Пусть военная прокуратура разбирается, был или нет состав преступления.