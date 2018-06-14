Профсоюзы потребовали не повышать пенсионный возраст - люди не доживут

Петиция против повышения пенсионного возраста, созданная объединением профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР) и размещенная на сайте change.org, собрала порядка 170 тыс. подписей, сообщает пресс-служба КТР. В профсоюзах обращают внимание, что при сохранении существующей демографической ситуации до пенсии не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.

В КТР предлагают ликвидировать дефицит Пенсионного фонда иным путем. "Чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина дефицита - отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно", - считают в КТР.

В профсоюзах уверены, что решить проблему можно путем повышения ответственности работодателей за применение схем неофициальной занятости и уход от уплаты налогов и страховых сборов. А также — изменением законодательства в пользу работников, готовых отстаивать свои права на «белую» зарплату: возвращением реальных прав на объединение в профсоюз, на коллективный договор и забастовку, восстановлением гарантий профсоюзным активистам от увольнений.

Отметим, что согласно исследованию холдинга "Ромир", подавляющее большинство россиян (92%) выступают против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Поддерживают пенсионную реформу только 8% наших сограждан.

Более половины россиян устраивают действующие границы пенсионного возраста. Около 58 процентов опрошенных россиян считают, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, еще 32% считают, что пенсионный порог необходимо снизить до от 50 до 58 лет. В среднем граждане полагают, что пенсионный возраст для мужчин должен наступать в 59 лет.

Около 60% опрошенных полагают, что 55 лет - справедливый возраст для наступления пенсионных оснований у женщин. Усредненный результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин составляет 54 года.

14 июня правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста. При этом депутатам будет предложен самый жесткий из вариантов: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.