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Московский листок

Скончался режиссер Станислав Говорухин

Опубликовано 14.06.2018 в разделе комментариев 9

Скончался режиссер Станислав Говорухин

Режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Володин.

Депутаты минутой молчания почтили память своего коллеги, занимавшего до последнего времени пост главы комитета по культуре.

Накануне стало известно, что Говорухин в тяжелом состоянии госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
........ . . . написал 14.06.2018 12:58
скончался он уже давно а теперь еще и умер
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так жить нельзя и россию которую мы, потеряли
сергей пенькин написал 14.06.2018 12:35
Ну, у нас в стране как всегда! Как таки начинается какое нибудь событие типа пресловутого Championatship World Cup пир во время чумы, а по другому назвать его нельзя. Так кто из знаменитых уходят некстати!
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(без названия)
стоик1171 написал 14.06.2018 12:35
Говорухин сдох как свинья, когда так же сдохнет мортирный Карлик?
На Земле станет чище?
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 14.06.2018 12:33
Я заметил тенденцию- начали клеить ласты те которых сожитель Кабаевой наградил орденами за заслуги перед отечеством.
Сперва загнулся Ленька Факторович - полный кавалер, затем Лелик Суходрищев - полный кавалер, а сейчас крякнул Стасик.
Кто тама остался? Марик Захаров да попугай Кеша, ну еще Никитка Мигалков, Этуш, Соломин, Волчек, Лева Лещенко - полные кавалеры.
Видимо, Ботоксный неадекват шибко кино смотреть любит раз у него кавалеры ордена за отечество в основном артисты.
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(без названия)
политическая написал 14.06.2018 12:04
проститутка обыкновенная
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(без названия)
замкад написал 14.06.2018 11:55
наконец то ! избавил люд от своей презрительно-задумчивой рожицы . про таких как говорухин хорошо
сказано в голливуде - срань господня .
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Re: Вор ДОЛЖЕН сидеть в тюрьме...
В лад написал 14.06.2018 11:45
Я просто неуместно пошутил.Что касается культуры то лучше никакой, чем петросяны-стеБаненки, разные камедявы и прочие уральские блевотины.Про воров и обсуждать нечего-все знают, где сидят самые главные и никто их не тронет, потому что они в законе и принимают эти законы под себя, просиживая пятую точку в ГД.
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Вор ДОЛЖЕН сидеть в тюрьме...
Ченко написал 14.06.2018 11:32
Жаль!, заслуживал расстрела...
А насчет "вор ДОЛЖЕН сидеть в тюрьме.." - "...повинен бути у тюряз&#1110;, а в&#1110;н -завскладом на продбаз&#1110;...", - это точно о пане Станиславе...
"В ГаДЕ сидят гады..."...
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Жаль.
В лад написал 14.06.2018 11:25
Теперь культуре абзац и воры не будут сидеть в тюрьме ???
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