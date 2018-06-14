Скончался режиссер Станислав Говорухин

Режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Володин.
Депутаты минутой молчания почтили память своего коллеги, занимавшего до последнего времени пост главы комитета по культуре.
Накануне стало известно, что Говорухин в тяжелом состоянии госпитализирован в Центральную клиническую больницу.
........ . . . написал 14.06.2018 12:58
сергей пенькин написал 14.06.2018 12:35
стоик1171 написал 14.06.2018 12:35
На Земле станет чище?
3авидонов Николдим написал 14.06.2018 12:33
Сперва загнулся Ленька Факторович - полный кавалер, затем Лелик Суходрищев - полный кавалер, а сейчас крякнул Стасик.
Кто тама остался? Марик Захаров да попугай Кеша, ну еще Никитка Мигалков, Этуш, Соломин, Волчек, Лева Лещенко - полные кавалеры.
Видимо, Ботоксный неадекват шибко кино смотреть любит раз у него кавалеры ордена за отечество в основном артисты.
политическая написал 14.06.2018 12:04
замкад написал 14.06.2018 11:55
сказано в голливуде - срань господня .
В лад написал 14.06.2018 11:45
Ченко написал 14.06.2018 11:32
А насчет "вор ДОЛЖЕН сидеть в тюрьме.." - "...повинен бути у тюрязі, а він -завскладом на продбазі...", - это точно о пане Станиславе...
"В ГаДЕ сидят гады..."...
В лад написал 14.06.2018 11:25