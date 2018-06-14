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Московский листок

Скончался товарищ наш и коммунист, Солдат партийного строительства и Красной Армии

Опубликовано 14.06.2018 автором Сергей Серёгин в разделе комментариев 1

армия ссср окп in memoriam
Скончался товарищ наш и коммунист, Солдат партийного строительства и Красной Армии

Ушел из жизни Евгений Иванович Копышев. Коммунист, солдат, гражданин. Евгений Иванович с восемнадцати лет связал свою жизнь с Советской армией. Обучался в 93-м Военно-Морском авиационном училище летчиков (Ленинград), служил в Ейском военном авиационном училище (ЕВАУЛ), которое в 1966 году заочно окончил с отличием и золотой медалью. В 1975 окончил с отличием и золотой медалью Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. 

С 1959 года служил в авиационных частях ВВС Советского Союза. Прошёл путь от летчика-инструктора истребительного авиационного полка до члена Военного Совета 4 Воздушной армии Северной группы войск. Летчик-снайпер. Генерал-майор авиации (1990). В 1992 году был уволен с военной службы. 

В юности вступив в ряды Коммунистической партии Советского Союза Евгений Иванович до последнего дыхания оставался верен идеям марксизма-ленинизма. Политический и партийный работник не смирился с разрушением СССР, он активно боролся против запрета Коммунистической партии. В 1993 году восстанавливал партию, избирался делегатом восстановительного съезда и последующих съездов КПРФ. С 1993 по 2013 год был членом ЦК КПРФ, возглавлял Комиссию ЦК КПРФ по военно-патриотической работе, Международный Союз Советских офицеров. Коммунисты-члены компартий бывших республик СССР с 1993 по 2011 год избирали Евгения Ивановича Копышева секретарем СКП-КПСС, первым заместителем Председателя СКП-КПСС. 

С апреля 2000 по декабрь 2003 — был помощником депутата Государственной Думы Е. К. Лигачёва. 

Оставаясь верным ленинским принципам партийного строительства выступил в числе других коммунистов против практики погромов Ленинградской, Московской, Челябинской и других партийных организаций КПРФ. Неоднократно обращался в руководящие органы КПРФ, к товарищам по партии с призывом восстановить роль и место первичных партийных организаций и всех членов партии в процессе обсуждения и принятия решений. В феврале 2013 года вышел из ЦК КПРФ. 

Последовательно работая над объединением коммунистов страны Е.И. Копышев принял активное участие в создании Межрегионального объединения коммунистов. В рядах этого движения сегодня работают коммунисты, организационно входящие в состав РКРП, партии «Коммунисты России», КПРФ, Объединенной коммунистической партии и других организаций. 

Жизнь, коммунистические убежденность и принципиальность Евгения Ивановича Копышева всегда будут служить примером для товарищей по коммунистическому движению.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
г жопинск написал 14.06.2018 14:02
тамбовский волк ему товарищч,способствовал развалу ссср.
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