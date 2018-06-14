Димон Тосканский конкретизировал повышение пенсионного возраста: с будущего года

Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году", - цитирует Медведева "Интерфакс".

Глава правительства пояснил, что мужчина, родившийся в 1959 году, и женщина, 1964 года рождения, смогут выйти на пенсию в 2020 году. "Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно", - добавил он. "У молодого поколения впереди еще достаточно времени для адаптации к новым границам", - подчеркнул Медведев.

Начать повышение пенсионного возраста предлагается в 2019 года. "Чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году", - добавил глава кабмина.

Премьер-министр заявил, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию будут сохранены - это касается, в том числе, чернобыльцев, некоторых инвалидов, занятых на опасных производствах.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Собственно, никаких сомнений и не было - повысят. Уже по тем лицемерным интонациям и фарисейским хитро*опым форумлировкам, которыми Путин на сеансе всероссийского гипноза затрагивал эту тему. Как говорится, грамотно слил тему. Пациент не проснулся во время операции. Ключевое слово тут - "плавно". Помните, как они вводили монетизацию льгот в 2005-м? Тоже плавно - однако постновогоднее похмелье-расслабон не удержали дома пенсионеров и примкнувшие к ним трудовые коллективы. "Седая революция" вышла на символическое Ленинградское шоссе, перекрыла ход реформ. В том же году, понимая, что народу необходимо что-то срочно пообещать, Путин и заявил, что пока он президент, пенсионный возраст не повысят. Что ж, это вполне явный его же призыв к революции или собственной срочной отставке (как утратившего доверие народа). Не сдержал слова? Пожалуй-ка вон! Или ты не тот крутой мужик, которым тебя так долго малевали все пиар-институты?! Неужто так обнаглели бояре, что ослушалися государя? Кто будет козлом отпущения на этот раз, чтобы удержать всю вертикаль социального неравенства? Нет, это повтор "разводки" 2005-го... Тогда Зурабов фактически поплатился постом за рывок к монетизации, однако она хоть и притормозила, а всё же была реализована по изначальному плану либералов. Ничего с тех пор не поменялось - разве что реакция у страдающих от реформ слоёв общества притупилась и силы убавились. И что такое диктатура буржуазии теперь стало гораздо яснее: при ней богатые будут богатеть не просто с ускорением, а именно за счёт бедных. Теперь мы знаем схему этого процесса: украсть пенсии у трудящихся "плавно", как бы даже вполне законно, постепенно. Заморить их вредным трудом, не дать дожить до пенсии, а потом все эти накопления пускать на спасение "отечественного производства" в лице попавших под санкции или ещё какие молнии иностранных законодателей капитализма околопутинских олигархов. Очевидно, что реформаторы, особенно как и Зурабов нынче слишком плотно за этот беспредел ответственный Медведев - не планируют жить, как российские пенсионеры. Их уже ждут виноградники и домики для уточек за пределами ограбляемых и разоряемых территорий... Что ж, искренне, с искоркой классового неприятия и в то же время понимания пожелаем им благополучно дожить до этой почётной, повышенной, государственной пенсии на нынешних постах! Народ-то вовсе и не против...

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