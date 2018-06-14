Трамп-миротворец может стать Нобелевским лауреатом

Депутаты норвежской Партии прогресса выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По их мнению, американский лидер достоин этой награды за его вклад в решение проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове, сообщает государственная телерадиокомпания NRK.

По словам соавтора инициативы, экс-главы минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсена, "происходящие сейчас события имеют историческое значение". "Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию и наградив Трампа премией мира", - пояснил политик, слова которого приводит ТАСС.

По данным NRK, крайний срок для выдвижения на Нобелевскую премию мира-2018 истек в январе этого года. Поэтому Трамп теперь сможет претендовать на получение премии только в 2019 году.

В конце апреля о том, что Трамп достоин Нобелевской премии мира, заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин. "Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - приводило агентство Yonhap слова южнокорейского лидера.

Когда журналисты попросили Трампа прокомментировать предложение наградить его Нобелевской премией, он ответил широкой улыбкой и сказал, что хочет победы для всего мира. "Все думают, что я заслуживаю Нобелевскую премию мира, но я бы так никогда не сказал. На самом деле единственная награда, которую я хочу, - это победа для всего мира", - приводил телеканал CNN объяснение американского лидера.

От редакции: "Трамп наш великий к миру всех зовёт" хочется перефразировать одну из песен о Сталине. И вспомнить другую, группы "Культурная революция": "Кто боролся за наши права человека, пугая ядерной войной?"... (Весь мир по определению победить не может - ведь этот же самый Трамп говорил об упарвлении миром, сиречь о диктатуре одной из социально-экономических систем с собою во главе). А вообще, привыкающему к торжеству абсурда, именно российскому обывателю - должна понравиться такая инициатива норвежцев.

Ведь это в России Путинской придумали трампнашизм и всерьёз ожидали каких-то улучшений-"пэуэзагрузки" - а США при Трампе взяли, да и сотни вагнеровцев в Сирии одним махом уничтожили, и наложили столько санкций (хоть и на классвого нашего врага, но всё же отражающихся через эту проклятую вертикаль и на нас), что трампнашизм как-то подзабылся. Хотя, как ему помогали на выборах наши правые диванные солдатики! И некоторые левые (тот же Вася Колташов, помнится, красиво вещал на "Эхе" о том, как Трамп возьмёт "левую повестку", включит протекционизм и станет другом рабочего класса не только США, но и РФ...). Блаженны верующие! Их молитвами ворующие и богатеют.

Это Трамп проводил невиданные до него учения, вздул военный бюджет и создал такую атмосферу милитаризма между ЕС и РФ, которой до него лет десять не было. Война в Донбассе, в Сирии... Официально американское оружие поставляется ВСУ - это тоже миротворческая операция?! Но как только маленькую КНДР удалось уломать провести ядерное разоружение (не вместе с США, что важно - и как это было в случае СССР-РФ при Горби-Ельцине-Путине, а в одностороннем порядке), так сразу Трамп стал миротворцем... Савл - Павлом. Любопытно, как начнут разжёвывать эту тему подзабывшие свои мотивчики трампнашисты в РФ, очень любопытно. Впрочем, пока и КНДР (ЦТАК) своего на этот счёт веского слова не сказала.

Свои хвалёные "Хвасоны" все пустят на металлолом?..

Д.Ч.

Новости по теме:

Исторические переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына оставили всех довольными

В обмен на денуклеаризацию США всего лишь не будут проводить учения у границ КНДР