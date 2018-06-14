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Московский листок

Новый срок Путина продолжает радовать устами Медведева: НДС тоже подрастёт

Опубликовано 14.06.2018 в разделе комментариев 3

кризис либералы классоваяненависть реформы ндс
Новый срок Путина продолжает радовать устами Медведева: НДС тоже подрастёт

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России будет поднята до 20%, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК. Сейчас ставка НДС составляет 18%. «Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость», — сказал премьер. Он подчеркнул, что льготы по НДС по социально значимым товарам и услугам будут сохранены. 

НДС, который переносится в конечные цены всех товаров и услуг, — краеугольный камень российской налоговой и бюджетной системы. В 2017 году федеральная казна собрала 5,1 трлн руб. НДС, или 34% всех доходов бюджета (.xls). В 2018 году правительство рассчитывает собрать за счет НДС на отечественные и импортные товары и услуги почти 5,8 трлн руб.

Общая ставка НДС будет повышена до 20% с 1 января 2019 года, уточнил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эта мера даст бюджету дополнительно более 600 млрд руб. ежегодно начиная с 2019 года. Средства помогут профинансировать «национальные цели развития», определенные майским указом президента, сказал он. 

Министр финансов не уточнил, как повышение НДС отразится на потребительских ценах, но увеличение НДС — это по определению инфляционная мера. В то же время Силуанов пообещал, что правительство готовит пакет мер по «компенсации» повышения НДС. Во-первых, правительство расширит возможности бизнеса для ускоренного возмещения НДС. Сейчас Налоговый кодекс предоставляет право на ускоренный способ возмещения НДС, если компания уплатила не менее 7 млрд руб. НДС, акцизов, налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых в совокупности за три предыдущих года — этот порог будет снижен до 2 млрд руб., сообщил Силуанов. Во-вторых, будут сокращены сроки камеральных проверок при возмещении НДС.

- Отважные они там в Кремле парни, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - столько "непопулярных" решений, и все принимают скопом, под отвлекающий шум и свист мундиаля, просто и Ельцин бы им позавидовал, ведь его-то залоговые аукционы, обвальную приватизацию ещё прикрывал дым от сожжённого Верховного Совета, а тут и без устрашения, что ни день - то радость для народа: цены прут вверх следом за бензином, возраст пенсионный - туда же, вот и НДС не отстаёт. Даже волнение возникает: не устремятся ли в том же направлении зарплаты? Нет, кажется на такие свирепые реформы они, правящие миллиардеры, не решатся, они же о народе пекутся, в конце-то концов. Чтобы "островок стабильности" в период мирового кризиса и долгожданного мундиаля с растущим (так говорил Путин) благосостоянием и средним возрастом "дожития" высился гордо над проклятыми странами-санкционерами, чтоб народ славил только что переизбранного Путина всё чётче!  

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Всего комментариев к статье: 3
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вопрос конечно интересный
ну очень любопытный написал 14.06.2018 15:44
Ну что еще надо сделать с этим населением.чтобы они осознали,кто ими правит?!Хотя правят людьми,а стадо стригут и гонят на бойню.
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У "них" мАнлиаль... Посмотреть бы, как они бегали,как ошпаренные,если б завтра случился...
-Что это? написал 14.06.2018 15:38
БУНТ!
Вот цЫрк был бы...
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(без названия)
стоик1171 написал 14.06.2018 15:07
сортирному Карлику пора СДОХНУТЬ ?
Это будет Национальным Праздником?
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