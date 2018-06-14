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Московский листок

В Администрации Путина реформы расширяют права только системных либералов

Опубликовано 14.06.2018 в разделе комментариев 2

кремляди реакция либералы силовигархия реформы монархизм
В Администрации Путина реформы расширяют права только системных либералов

Владимир Путин расширил полномочия первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. В пятницу Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. 

Согласно документу, теперь Кириенко будет руководить работой управлений по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. 

Кроме того, в сфере обязанностей Кириенко останется руководство управлениями президента по внутренней политике и по общественным проектам. На него будут возложены подготовка, обобщение и представление главе государства и главе администрации предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления. Кроме того, будут совершенствоваться общие принципы организации местного самоуправления и взаимодействие президента с органами местного самоуправления.

Накануне Кириенко и Алексей Громов были переназначены на посты первых заместителей руководителя президентской администрации.

От редакции: Тут важно понимать, чьи персонально полномочия расширены, и какая генерация ("башня" - по теории правых конспиролухов) кремлядей будет определять ту самую внутреннюю политику, которая нас радует день ото дня всё больше - всё более и более антинародными и "непопулярными" реформами. И Громов, и Кириенко - оголтелые либералы ельцинского призыва, причём Громов ещё и дотошный патриот России без большевиков, злопамятный, как Коржаков. Чтоб его портрет политический иметь перед собой под ярким солнечным светом, достаточно знать что именно он отслеживал каждую публикацию в любом издании во время открытия Ельцин-центра. Былая дурашливость и рассеянность некоторых запутинцев в восприятии этого события - мол, Путин туда с цветочками к истукану-ЕБНу случайно заехал, а вот Медведев всё это готовил и больше всех радовался, - тут уже не срабатывала. Громов устроил настоящую кадровую войну внутри "Литературной газеты" из-за смелой и прямой негативной оценки этого безобразия со стороны Юрия Полякова. Один слишком отзывчивый и добрый человек был номинально понижен в должности, назначен "козлом". С тех именно пор Полякова оттесняет от поста главного редактора та самая "башня", которая выросла в Кремле при Ельцине - и сейчас Поляков фактически газетой не управляет, а только высказывает пожелания.

Это всё, что надо знать о Громове и его длинных руках да зорком "государеве оке", которое нисколько не изменило идеологического направления с ельцинских времён. Того же роду-племени Кириенко-киндерсюрприз, коего страна помнит по дефолту 1998-го. Однако Путин настолько крутым себя всегда считал, что не только проводил "непопулярные" реформы или культурные провокации (не своими руками, но властно - как в случае с мемориальной доской Маннергейма в Ленинграде), не оглядываясь на мнение масс, но и позволял себе назначать столь же непопулярных системных либералов вместо условных патриотов (коим считали Володина всё те же путриотики) в свою верховную опричнину. Выходит удивительно закономерная в классовом и идеологическом измерениях картина, прямо-таки обратно-пропорциональная зависимость прослеживается: права трудящихся и пенсионеров попираются ради прав буржуазии, всевластие которой давно уже не видит границ экономического и политического, и как следствие полномочия тех, кто управляет гигантской информационной машиной "Президент РФ Владимир Путин" (чьё назначение - служить буржуазии и охранять её капиталы) - растут, расширяются, захватывают всё новые сферы.

Это монархические тенденции, тут двух мнений быть не может. Централизация власти, морально в начале нулевых одобренная народом (испугавшимся утреять государство как таковое) и идущая ему во вред. В стране настолько ничтожна стала демократия и какая-либо общественная инициатива, что любую инициативность "всасывает" в себя как функцию всё таже Апэшечка, и рулят всем этим такие либералиссимусы, на коих некуда клейма ставить - они и олицетворяют брутально "лихие девяностые", которые кремлёвский пиар старался отделить от персон, в 90-х властвовавших и наживавшихся на приватизации социалистической собственности. Так что - и тут реформы усиливают диктатуру силовигархии, околопутинской олигархии как класса и клана, причём сугубо либерально это всё оформляется. И никаких противоречий с "девяностыми" тут нет.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 



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Всего комментариев к статье: 2
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Помимо всего прочего, он- еврей. Может, даже, это САМОЕ важное??
-Что это? написал 14.06.2018 16:05
И потом они еще будут нам верещать об антисемитизме.
Какой-то сюрреализм начинается.
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Во власти "Семья" членов кооператива Озеро
ну Случайный прохожий написал 14.06.2018 16:01
Господи,какие "системные либералы"?!В стране феодализм,авторитаризм,бандитский беспредел, попрание всех прав,а Черный опять про "либералов"!Перестаньте,нет во власти в России ни либералов,ни консерваторов,нет ни силовиков, ни рыночников,ни правых,ни левых,ни коммунистов,ни капиталистов!Во власти "Семья" членов кооператива Озеро.Пояснить,как в Италии называют такие "семьи"?
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