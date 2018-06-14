Интернет-газета "Набат" победила Роскомнадзор в суде, чем свой "пипец" отогнала надолго

Роскомнадзор более полугода судился с интернет-газетой Еврейской автономной области "Набат", пытаясь привлечь к административной ответственности главного редактора издания Владимира Сахаровского за слово "пипец". Его произносил герой видеоролика, опубликованного на сайте газеты в декабре 2017 года.

19 декабря 2017 года в "Набате" был размещен материал о конфликте между директором биробиджанского спорткомплекса "Союз" Евгением Нежинским и предпринимателем Дмитрием Полукеевым. Драка случилась из-за разлива канализационных вод во внутреннем дворике спорткомплекса, в результате чего полы некоторых гаражей затопило нечистотами. Для наглядности в статье был приведен видеоролик с места потопа, в конце записи ее автор эмоционально восклицает: "Это пипец!" - сообщает издание.

В Роскомнадзоре из-за этого слова составили протокол об административном правонарушении на Сахаровского за опубликование видеоматериала, содержащего ненормативную лексику. Сотрудники ведомства сочли, что слово "пипец" обозначает в грубой форме женский половой орган.

Судья Светлана Умникова такого значения слова в ролике не увидела, но назначила фоноскопическую и фонолингвистическую экспертизы. Сотрудники отдела фоноскопических экспертиз Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю более двух месяцев тщательно исследовали предоставленный Роскомнадзором видеоролик.

В итоге эксперты пришли к выводу, что слово "пипец", произнесенное автором видеоролика в конце своего монолога, не является обсценным, а является эвфемизмом. "Из словаря установлено следующие значение слова "пипец": "Конец, печальный итог", - цитирует газета заключение экспертизы.

Наконец, 14 июня суд вынес решение о прекращении производства в отношении главреда "Набата" в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Отметим, в августе 2017 года Роскомнадзор оштрафовал шесть интернет-изданий за публикации видеозаписи рэп-баттла Оксимирона и Гнойного или гиперссылки на него. Претензии со стороны надзорного ведомства вызвала именно нецензурная брань из уст молодых поэтов. После этого в Сети появилась "немая версия" баттла.

От редакции: Может, хоть на Дальнем Востоке остались трезвые, независимые суды? А то вот недавно же питерский суд постановил уничтожить картину, в которой травка прорастала сквозь портрет Национального Лидера. Прям инквизицией запахло пополам с геббельсовским дымком оттуда, из победившего блокаду города-героя... Нам это решение особенно, прецедентно важно сейчас, поскольку на ФОРУМ.мск идёт серьёзное, очень богато финансируемое компрадорской буржуазией наступление из Лондона через Германию и юридические конторы.

Поступают угрозы засудить главного редактора - меж тем, в наших-то публикациях, которые бесят миллионеров из менеджмента Еврохима - всё цензурно. Там именно объективная картина, возникающая из текста с имеющимися, конечно, субъективными оценками - складывается очень имиджево невыгодная для хим-олигархии. Московский арбитраж вот показал, что он, скорее, с ней - хоть и не в связи с нашими публикациями... Но "пипец" биробиджанский - определённо вселяет в нас надежды!

Дмитрий Чёрный, редактор

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