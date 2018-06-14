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Московский листок

Команда Собянина переедет в дорогущее "око Саурона"

Опубликовано 14.06.2018 в разделе комментариев 0

собянин дги москоу-сити
Команда Собянина переедет в дорогущее "око Саурона"

Москва может заработать более 16 млрд рублей на продаже офисных зданий городских структур, переезжающих в "Москву-Сити", пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана. 

В статье отмечается, что городские структуры переедут в "Москву-Сити" до конца июня. Они займут площади с первого по 25-й этаж башни "Око". Общая площадь офисов превысит 51 тысячу квадратных метров, помещения были выкуплены за 13,6 млрд рублей у застройщика Capital Group в 2016 году. 

Как отмечает издание, освобождающиеся в результате переезда помещения будут в ближайшее время выставлены на торги. Всего с молотка уйдет 51 объект площадью 79,8 тысяч квадратных метров. Их стартовая цена достигает 15,74 млрд рублей, но в процессе торгов, как рассчитывают власти, она увеличится на 10-15%. 

Гаман пояснил "Ведомостям", что сейчас в офисах, которые будут выставлены на торги, работают 4,4 тысячи сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта, и подведомственных им организаций. Эти помещения, по словам чиновника, разбросаны по всему центру города. 

Как сообщается, в августе на торги выставят четыре помещения, за которые городские власти намерены получить не менее 965 млн рублей.

От редакции: ДГИ просто озолотит казну столицы этой самооптимизацией! А как вырастет инвестиционная привлекательность покинутых помещений тотчас - ведь чинуши собянинского призыва привыкли жить в комфорте и туда сможет заселиться только самый богатый бизнес, желательно зарубежный (на Каретный Ряд, например, - бывшее Москомимущество возле Петровки-38)... В этой пиар-кампании хромает только одно, а именно главное: сообщая, сколько они предполагают (только предполагают, что важно) выручить, господа из ДГИ не сообщают, сколько будут платить Юмашеву и Ко за житиЕ своЕ в Сити. Ибо там всё - очень дорого, объект уникален (Фостер не так много проектировал и строил в РФ), как и вид с него. Это один из немногих памятников ельцинизму, построенный его Семьёй. И за чиновную роскошь жить в символе "победы демократии" - заплатят снова рядовые москвичи, из своего бюджетика, по знакомым квитанциям - просто снова подрастут коммунальные платежи, найдутся новые категории поборов... Чтобы кое-чьи наложницы имели клёвый вид из окна.

Д.Ч. 



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