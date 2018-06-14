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Московский листок

Суд арестовал акции группы "Сумма"

Опубликовано 14.06.2018 в разделе комментариев 0

Суд арестовал акции группы "Сумма"

Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма", в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

"Обеспечительный арест наложен на акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данный арест был наложен 28 апреля", - цитирует ТАСС представителя суда. По его словам, в частности, были арестованы акции входящего в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco).

Отмечается, что жалоба на арест акций была отозвана стороной защиты. "В связи с тем, что сторона защиты отозвала свои жалобы, производство по ним прекратить", - сказала судья.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал имущество и банковские счета Магомедовых, а также счета некоторых активов "Суммы".

Напомним, в 2017 году состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $1,4 млрд, он занимал 63 место по версии журнала Forbes. Сейчас миллиардеру и его брату, арестованным 31 марта в Москве по уголовному делу о крупных хищениях и организации преступного сообщества (ОПС), грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного срока.

По версии следствия братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей. В частности, два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Как считают в следственном департаменте МВД, Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение 500 млн рублей бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона "Арена-Балтика" на острове Октябрьский в Калининграде.

Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена "Зенит-Арена". Свою вину они не признают.

Напомним, группе "Сумма" принадлежит доля в крупнейшем российском портовом операторе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП, около 25%), в "Якутской топливно-энергетической компании" (более 90%), "Объединенной зерновой компании" (50% минус одна акция), в ДВМП - головной компании "Группы FESCO" - "Сумме" принадлежит 32,5%. Также у группы есть активы в телекоммуникационной сфере, инфраструктурном строительстве и венчурные инвестиции, в том числе за рубежом, самая известная из которых — проект Virgin Hyperloop One.

На момент ареста братьев Магомедовых группа "Сумма" находилась в состоянии завершения нескольких крупных сделок, как по продаже, так и покупке активов. В частности, компания планировала продать пакет акций в Fesco. В конце 2017 года ФАС получила ходатайство от арабского портового оператора DP World о покупке акций Fesco. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка".

Кроме того, группа "Сумма" планировала закрыть сделку по продаже дочке "Транснефти" своей доли в НМТП, которому принадлежит крупнейший по грузообороту порт России в Новороссийске, а также балтийские порты Приморск и Балтийск. Как ранее сообщала Znak.com, активное уголовное преследование братьев Магомедовых связано именно с этой сделкой.

В феврале 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры «Транснефти» – швейцарской Fenti Development о приобретении 50,1% кипрской Omirico у группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Эта компания принадлежит им на паритетной основе, она через Novoport Holding владеет 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Капитализация НМТП на Московской бирже на тот момент составляла 163,6 млрд рублей, а доля "Суммы" (25,05%) в НМТП оценивалась в 40,98 млрд рублей (около 715 млн долларов). Между тем, Зиявудин Магомедов запросил за этот актив 1,8 млрд долларов, что в 2,5 раза выше реальной рыночной стоимости. По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией, это вызвало недовольство лично Владимира Путина.

Известно, что 30 марта глава "Транснефти" Николай Токарев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Данные об этом есть на официальном сайте Кремля. В ходе встречи Токарев пожаловался Путину, что Зиявудин Магомедов продает свой пакет акций государственной компании по необоснованно высокой цене.

Отметим, что Токарев — отставной генерал ФСБ и давний знакомый Владимира Путина. Они вместе работали в КГБ в Дрездене. Токарев считается одним из доверенных лиц президента.

А уже 31 марта Зиявудин Магомедов, его родной старший брат Магомед Магомедов, а также экс-глава компании «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ на 48 часов. На следующий день, 1 апреля, Тверской районный суд Москвы арестовал всех троих на два месяца.

 



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