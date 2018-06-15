Это ж надо столько событий пришлось на ничем не примечательный четверг 14 июня

На 83-м году умер режиссер Станислав Говорухин, снявший, согласитесь, просто великолепные ленты: «Место встречи…» и «Ворошиловский стрелок».

Его переиначенное «Вор должен сидеть в тюрьме, а не в Кремле» навсегда вошло во все учебники криминалистики мира и золотой фонд русского народного творчества.

У меня с ним в редакции «Правды» был один, но очень искрометный разговор, о котором как-нибудь после. Сегодня больше ни слова. Просто я сказал ему, что как сотрудник отдела, через которого шла гениальная статья маэстро, имел право поставить другой заголовок…

А еще вчера четырежды нацлидер В.Путин (или его двойник) поднял пенсионный возраст. Неважно, что через Димона и Кабмин. Но поднял. Об этом Анатолий Баранов, по-моему, уже все сказал.

Добавлю, что статья 55 Основного закона страны запрещает президенту это делать. Процитируем для нашего члена КПСС с 1975 г. А то мало ли: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Вопрос понятен? Был бы жив Виктор Илюхин, он бы напомнил об этом гаранту Конституции. А, может, и нашел бы основание для импичмента. Вот для того, чтобы не напоминал и не находил…, ну, вы понимаете.

Вчера же открылся ЧМ-2018. Его цену нам никогда не скажут. Ни президент, ни премьер, ни Минфин. Как не сказали, во сколько обошлись нашему трижды обобранному народу летняя Олимпиада в Бразилии 2016 г. и февральская в этом долбанном… Пхе, Пчхе, Пху… В общем, в Южной Корее, куда Россию, не пустили, как нашкодившую путану.

Всего одно мнение из Сети по поводу победы нашей сборной над футболистами Саудовской Аравии. Есть где-то на карте такая нищая страна, где каждому младенцу при рождении сразу открывают персональный «нефтяной счет».

Вот что написал в Сети один болельщик: «Путин купил Сочинскую Олимпиаду, где его кореша распилили 26 млрд. долларов. У него хватит «бабла» из нашего кармана, чтобы купить и 1 место футболистам. И что? Пенсионный возраст и квартплату он сразу понизит? Нет. Вернет бесплатную медицину? Не вернет. Экономику снимет с сырьевой иглы? Не снимет. Сейчас 23 млн. нищих - к концу года будет 25. Так об чем писк?»

Действительно. После 30-суточной отсидки вышел из СИЗО блогер Навальный. Не знаю, плохо это или хорошо. Надо кого-нибудь спросить.

А еще вчера Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского райсуда о блокировке мессенджера «Telegram». Вы поняли - да?

За два месяца главный интернет-жандарм Жаров и его сетевые полицаи заблокировали свыше 20 млн. его клиентов, сотни фирм, поликлиник, театров, сберкасс - словом, ущерб нанесли всем колоссальный. А решение о блокировке вступило в законную силу только вчера.

Блеск просто - а? Вот это по-нашему! «По-рассеянски». С 75-летним главой ВерхСуда кавалером ордена княгини Марии г-ном Лебедевым нас еще не такие высоты ждут!

Как ехидно заметила в Твиттере спецкорша портала «Знак.ком»: «Что ж, теперь, значит, будем пользоваться заблокированным «Телеграмом».

Но что характерно. И на этом судилище обвинители ни ФСБ, ни Роскомнадзора экзекутора Жарова не предъявили суду ни единого доказательства, что распроклятые бандюганы при подготовке взрыва 3 апреля 2017 г. в питерском метро пользовались запрещенной дуровской «примочкой». Вместо железных фактов - дамские эмоции. Будто не на суде, а на подиуме.

Все мы чтим органы нашей с вами государственной безопасности и их лидера тов.Бортникова. Мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаем. А он?

Ну, так покажите распечатку хоть одной переписки подрывников, где они договаривались рвануть метро в Северной столице аккурат к приезду на родину Владимира Владимировича…

Не показывают таких распечаток. Может, потому, что их нет в природе. А, может, потому что суда над злодеями еще не было. И по какой «примочке» они договаривались, суд не устанавливал.

Может, «ВатсАпом», может, «Вайбером», а, может, прости господи, и вовсе «Аськой». Чурки же. В смысле «исламские радикалы», или «радикальные исламисты», каких вежливо именует их глава пресс-службы Следкома г-жа Петренко.