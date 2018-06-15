Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Заявление WFTU к 90-летию со дня рождения Че

Опубликовано 15.06.2018 в разделе комментариев 1

Заявление WFTU к 90-летию со дня рождения Че

«Люди могут умереть, но никогда не умрут их идеи» 

Сегодня, 14 июня 2018 года, 90-я годовщина со дня рождения одного из величайших революционеров двадцатого века Эрнесто Гевара де ла Серна, известного на всем латиноамериканском континенте как «Че». 

Для большого классово-ориентированного семейства ВФП фигура Че остается руководством для борьбы в настоящем и будущем. Хотя империалистам США удалось убить его, им никогда не удастся, как бы они ни старались, перечеркнуть его новаторские действия, его огромный вклад в борьбу против капитализма и его лакеев. Для нас, для всех простых и классово- ориентированных членов профсоюза, символическая фигура и идеи Че никогда не потеряют свою силу и величие. Че был революционером, который сражался с империализмом с оружием в руках и никогда не сдавался; и это не может быть уничтожено фальсификаторами истории. 

В тот самый момент, когда империалисты готовят новые войны за передел природных ресурсов, волны беженцев вытесняются империалистической агрессией, а тысячи жизней бросаются на жертвенный алтарь капиталистической прибыли, путь, который прошел Че, является примером для подражания. Потому что империализм еще не умер. Потому что тысячи воинов ВФП во всем мире продолжают бороться против господства капитала и оживляют искру и надежду на новый мир, без эксплуатации человека человеком. 

Для ВФП слова главнокомандующего Фиделя Кастро — это желание, которое мы разделяем со всеми нашими классными братьями и сестрами по всему миру: 

«Если мы хотим выразить, кем стали бы наши дети, мы должны сказать: МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ТАКИМИ, КАК ЧЕ!» 

Секретариат Всемирной Федерации Профсоюзов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Где ты наш Че Гевара!
Che написал 15.06.2018 09:04
России срочно нужен свой Че Гевара, чтобы спасти Россию от оккупации!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К 100-летию начала Гражданской войны
К 100-летию начала Гражданской войны
15.06.2018
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом"
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-...
15.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Агитатация за переизбрание Эрдогана перешла в перестрелку в Суруче (0)
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом" (4)
Заявление WFTU к 90-летию со дня рождения Че (1)
Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдёт в историю под названием подлецов (26)
Крысы бегут с корабля под названием "Минкульт России" (6)
Это ж надо столько событий пришлось на ничем не примечательный четверг 14 июня (5)
К 100-летию начала Гражданской войны (0)
Суд арестовал акции группы "Сумма" (0)
Команда Собянина переедет в дорогущее "око Саурона" (0)
Интернет-газета "Набат" победила Роскомнадзор в суде, чем свой "пипец" отогнала надолго (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Не вижу оснований для проигрыша
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна невероятной мощи В.Путина
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна невероятной мощи В.Путина: ВИДЕО СНЕСЕНО Ю-ТЬЮБОМ!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как на дне рождения, захваливают родившегося
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss