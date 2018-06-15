Заявление WFTU к 90-летию со дня рождения Че

«Люди могут умереть, но никогда не умрут их идеи»

Сегодня, 14 июня 2018 года, 90-я годовщина со дня рождения одного из величайших революционеров двадцатого века Эрнесто Гевара де ла Серна, известного на всем латиноамериканском континенте как «Че».

Для большого классово-ориентированного семейства ВФП фигура Че остается руководством для борьбы в настоящем и будущем. Хотя империалистам США удалось убить его, им никогда не удастся, как бы они ни старались, перечеркнуть его новаторские действия, его огромный вклад в борьбу против капитализма и его лакеев. Для нас, для всех простых и классово- ориентированных членов профсоюза, символическая фигура и идеи Че никогда не потеряют свою силу и величие. Че был революционером, который сражался с империализмом с оружием в руках и никогда не сдавался; и это не может быть уничтожено фальсификаторами истории.

В тот самый момент, когда империалисты готовят новые войны за передел природных ресурсов, волны беженцев вытесняются империалистической агрессией, а тысячи жизней бросаются на жертвенный алтарь капиталистической прибыли, путь, который прошел Че, является примером для подражания. Потому что империализм еще не умер. Потому что тысячи воинов ВФП во всем мире продолжают бороться против господства капитала и оживляют искру и надежду на новый мир, без эксплуатации человека человеком.

Для ВФП слова главнокомандующего Фиделя Кастро — это желание, которое мы разделяем со всеми нашими классными братьями и сестрами по всему миру:

«Если мы хотим выразить, кем стали бы наши дети, мы должны сказать: МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ТАКИМИ, КАК ЧЕ!»

Секретариат Всемирной Федерации Профсоюзов