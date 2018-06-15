Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом" путин выборы Вывешенное видео, к сожалению, снесено "Ю-тьюбом". Кто-то пожаловался, что мы демонстрируем в нем обнаженное тело. Интересно, где? Написали апелляцию.



Мы не в первый раз сталкиваемся с тем, что "Ю тьюб" играет на стороне власти. Вот интересно: видео Алексея Навального он не сносит, а нас - сносит. Значит, мы сказали нечто действительно сокровенное и неприятное для наших бонз.



Подождем итога апелляции.



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Ну, а пока дорогие расеяне радуются пятью мячам, забитым в ворота безногой сборной Саудовского королевства, власть решила повысить пенсионный возраст. И задрать НДС с 18 до 20%. Тем самым уже предопределяя рост цен на все и отсасывая налогом те средства, что предприятия могли бы пустить на свое обновление. В перспективе вызывая еще и войну между поколениями за немногие рабочие места. Коих больше не станет.



Они повышают налоги при профиците (!) бюджета и нефти, подорожавшей далеко за плановые 40 долларов/бочка?



Кушайте полной ложкой те, кто, как идиот, голосовал за эту власть. Мне вас не жаль. За тупость надо платить. Власть же не скрывала, что намерена повышать пенсионный возраст и налоги еще ДО ВЫБОРОВ. Но миллионы баранов не желали думать и слушали по дебилоящику Соловьева-Шапиро и иже с ними.



Теперь вы будете платить, стадные и жвачные. Сполна. И за невероятные успехи на бессмысленной и бесцельной, но крайне дорогой войне в Сирии. Вы орали, что не нужна Новороссия, где якобы живут нерусские, что ее придется кормить? Теперь вы будете за счет вывернутых карманов платить за содержание режима Асада и "родных" арабов.



Каждому - свое...



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