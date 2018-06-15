Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом"

Опубликовано 15.06.2018 автором в разделе комментариев 4

путин выборы

Вывешенное видео, к сожалению, снесено "Ю-тьюбом". Кто-то пожаловался, что мы демонстрируем в нем обнаженное тело. Интересно, где? Написали апелляцию. 

Мы не в первый раз сталкиваемся с тем, что "Ю тьюб" играет на стороне власти. Вот интересно: видео Алексея Навального он не сносит, а нас - сносит. Значит, мы сказали нечто действительно сокровенное и неприятное для наших бонз. 

Подождем итога апелляции.

***

Ну, а пока дорогие расеяне радуются пятью мячам, забитым в ворота безногой сборной Саудовского королевства, власть решила повысить пенсионный возраст. И задрать НДС с 18 до 20%. Тем самым уже предопределяя рост цен на все и отсасывая налогом те средства, что предприятия могли бы пустить на свое обновление. В перспективе вызывая еще и войну между поколениями за немногие рабочие места. Коих больше не станет. 

Они повышают налоги при профиците (!) бюджета и нефти, подорожавшей далеко за плановые 40 долларов/бочка? 

Кушайте полной ложкой те, кто, как идиот, голосовал за эту власть. Мне вас не жаль. За тупость надо платить. Власть же не скрывала, что намерена повышать пенсионный возраст и налоги еще ДО ВЫБОРОВ. Но миллионы баранов не желали думать и слушали по дебилоящику Соловьева-Шапиро и иже с ними. 

Теперь вы будете платить, стадные и жвачные. Сполна. И за невероятные успехи на бессмысленной и бесцельной, но крайне дорогой войне в Сирии. Вы орали, что не нужна Новороссия, где якобы живут нерусские, что ее придется кормить? Теперь вы будете за счет вывернутых карманов платить за содержание режима Асада и "родных" арабов. 

Каждому - свое... 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кого в наше время можно напугать голой задницей?
Мамонт написал 15.06.2018 09:26
Может действительно на ред. тубе выложить и сослаться на удаление ролика.
Ответить
Кучеренка,власть не на выборах выбирают,
а берут силой написал 15.06.2018 09:21
И принимать участие в буржуазных "выборах" значит быть дурачком,
ничего не понимающем в политике.
Ответить
(без названия)
....... . . . написал 15.06.2018 09:04
Кто-то пожаловался, что мы демонстрируем в нем обнаженное тело.
.
хмм.. дайте угадаю.. Ленина что ли?
Ответить
правительство
Петр Зиновьев написал 15.06.2018 09:03
Правительство похоже на Временное времен Керенского
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К 100-летию начала Гражданской войны
К 100-летию начала Гражданской войны
15.06.2018
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом"
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-...
15.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Агитатация за переизбрание Эрдогана перешла в перестрелку в Суруче (0)
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом" (4)
Заявление WFTU к 90-летию со дня рождения Че (1)
Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдёт в историю под названием подлецов (26)
Крысы бегут с корабля под названием "Минкульт России" (6)
Это ж надо столько событий пришлось на ничем не примечательный четверг 14 июня (5)
К 100-летию начала Гражданской войны (0)
Суд арестовал акции группы "Сумма" (0)
Команда Собянина переедет в дорогущее "око Саурона" (0)
Интернет-газета "Набат" победила Роскомнадзор в суде, чем свой "пипец" отогнала надолго (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Не вижу оснований для проигрыша
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна невероятной мощи В.Путина
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна невероятной мощи В.Путина: ВИДЕО СНЕСЕНО Ю-ТЬЮБОМ!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как на дне рождения, захваливают родившегося
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss