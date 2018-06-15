Агитатация за переизбрание Эрдогана перешла в перестрелку в Суруче

На юго-востоке Турции стычка между местными жителями и сторонниками правящей Партии справедливости и развития (ПСР; AKP) привела к гибели трех человек. Нападение произошло в районе Суруч на юге провинции Шанлыурфа, сообщает NTV.

По данным турецкого телеканала, в результате инцидента три человека погибли и еще девять пострадали. Стычка произошла между местными жителями и сотрудниками местного штаба ПСР, среди которых был депутат парламента Ибрагим Халил Йылдыз.

Сторонники правящей партии проводили в регионе агитационную кампанию в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 июня.

По словам источников Reuters, Йылдыз отправился по местным магазинам в Суруче. Между людьми из окружения депутата и местными торговцами завязалась потасовка, обернувшаяся стрельбой.

В результате погиб брат депутата и еще два человека с противоборствующей стороны. Еще четверо раненых оказались также братьями политика. Восемь пострадавших попали в больницу, уточнили собеседники Reuters. Полиция задержала около десяти человек.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын уже выступил с осуждением произошедшего, сообщает ТАСС. По его словам, "виновные будут найдены и привлечены к ответственности".

Такие радикальные меры по противодействию агитации за Эрдогана стали возможны, напомним, после того как брутально, бесцеремеонно и убийственно по отношению к национальностям, населяющим и Турцию, вели направленные им в Африн войска. Борьба в курдами - открытая и непримиримая, - сформировала коалицию противников "султана", которая изредка показывает себя на разных участках и в неожиданных ситуациях во внутренней политике. Ведь показательная расправа над курдами в Африне была совсем недавно - в марте.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 18 марта о том, что сирийский город Африн очищен от террористов. В освобождении турецких военных поддерживали оппозиционеры из Сирийской свободной армии (ССА). Над городом подняли турецкий флаг, сообщает Anadolu. "Части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африн и очистили его от террористов", - заявил президент Турции.

Ранее агентство Reuters передавало, что формирования ССА вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части этого населенного пункта в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". По данным ССА, бойцы вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада этого города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.

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