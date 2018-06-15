В Приангарье депутаты требуют вернуть бензоцены на место, а Путина считают обманщиком

Дума Нижнеилимского района Приангарья приняла обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором депутаты потребовали снизить цены на бензин. А последние предложения правительства парламентарии назвали "беспрецедентной по своему цинизму попыткой очередного ограбления жителей".

"До и после прошедших 18 марта 2018 года президентских выборов власть и официальная пропаганда уверяли наших граждан, что полученные на выборах результаты обещают стране покой, стабильность, процветание и гражданское единство. Однако сразу же после состоявшихся выборов на граждан обрушились новые испытания: намерение правительства увеличить пенсионный возраст и повысить налог на доходы физических лиц, рост цен на бензин и дизельное топливо, услуги ЖКХ, стоимость электроэнергии и другие услуги", - цитирует письмо "Тайга.инфо".

Предложения правительства, "сформированного при поддержке депутатов Госдумы", в Иркутске назвали антисоциальными. По мнению иркутских парламентариев, они приведут к дестабилизации общества. "Сегодня очевидно, к какой опасной и чреватой катастрофическими последствиями черте подошла наша страна", - говорится в обращении.

Авторы документа напоминают, что, когда Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, один литр бензина стоил восемь рублей, а доллар - 28. В 2018 году цена на литр бензина превысила 40 рублей, а доллар соответствует 62 рублям. "Для многих автомобилистов, особенно у тех, чья работа, доход напрямую зависит от стоимости бензина и является вопросом выживаемости, эта тема очень серьезная. И так как их работа в наших сибирских регионах осложняется неудовлетворительным состоянием дорог (кроме федеральных) и разбросанностью поселений на десятки километров, стоимость бензина - это особая статья благополучия", - отмечают депутаты.

Они считают, что федеральное правительство в условиях санкций поставило интересы корпораций и частного капитала "выше чаяний и нужд трудового народа".

"[Премьер-министр РФ] Дмитрий Медведев в своем выступлении по поводу роста цен на топливо пояснил: "Скачки резкого роста цен на бензин - это эгоизм производителей". А почему второе лицо в государстве робко просит обнаглевших бензомонополистов не быть эгоистами?" - интересуются депутаты. Они также напомнили о протестах жителей сибирских регионов в связи с ростом цен на топливо.

"Мы, депутаты, избранные жителями нашего района, обращаемся к вам, Владимир Владимирович, и к вам, Дмитрий Анатольевич, [с просьбой] принять срочные меры по наведению порядка с ценами на бензин и дизельное топливо, чтобы нашим жителям и жителям всей страны на митингах и пикетах не доказывать свои права на нормальные условия жизни", - подытожили иркутские депутаты.

Обращение подписала спикер районной думы Светлана Перфильева. В думе 19 депутатов, из них 11 состоят во фракции "Единая Россия", трое представляют КПРФ.

От редакции: То, что "под прикрытием мундиаля" происходит в Путинской России - собственно начиналось-то в 2012-м, когда РФ вступила в ВТО точно так же, сразу после унаугурации и поражения "Болотного протеста". Власть нефтегазовых миллиардеров (их не более 1% в соотношениии со всем народонаселением РФ) нагло ломает через колено 90% населения страны, которые выступили чётко против повышения пенсионного возраста. Но кто их, недавно "переизбравших" Путина, а значит и всё его-Димоново правительство реформаторов, - будет спрашивать теперь? Голосовали за стабильность (наступления буржуев на ваши права и доходы) - ну, так и кушайте её теперь лопатами!

А вот депутатов Приангарья, из мест довольно-таки хмурых, где нет ни Рублёвки, ни частных охранных агентств, способных ежечасно охранять "народных избранников" - понять можно. Ведь это с них, в первую очередь, будут сейчас спрашивать - они часть вертикали власти, хоть и другая ветвь, законодательная - но "ствол"-то их кремёлвский один. И это он экспериментами с акцизами утроил рост цен на бензин, а потом и пенсионный возраст здрал до таких показателей, которых по средней продолжительности жизни в Приангарье и не бывает. Не живут там мужики так долго - так что пенсии сразу можно пересичлять на счета околопутинского олигархата. Да, КПРФ, а уж тем более "ЕдРо" - содержатся большей частью из бюджета, но и они не могут быть надёжными "прокладками" между правящим классом и обворованным им народом - и они будут бунтовать при нынешний "пиковых" обстоятельствах.

Д.Ч.

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