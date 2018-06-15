Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ОСАГО для молодых-неопытных повысят: радуйтесь реформам, дорогие россияне!

Опубликовано 15.06.2018 в разделе комментариев 0

авто либералы классоваяненависть осаго
ОСАГО для молодых-неопытных повысят: радуйтесь реформам, дорогие россияне!

Банк России на первом этапе реализации реформы ОСАГО понизит верхнюю границу тарифного коридора для мотоциклов и мотороллеров на 10,9%, для легковых автомобилей юридических лиц - на 5,7%, следует из проекта указания ЦБ РФ о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Документ размещен на сайте регулятора.

Проект указания предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц, на 20%, верхняя - повышается на 20%.

Так, минимальная базовая ставка страхового тарифа для мотоциклов будет равна 694 рубля, максимальная - 1,4 тыс. рублей. Для транспортных средств физических лиц категории "B" - 2,7 тыс. рублей и 4,9 тыс. рублей соответственно, для такси - 4,1 тыс. рублей и 7,4 тыс. рублей, для автомобилей юридических лиц - 2 тыс. рублей и 2,9 тыс. рублей.

"Данные изменения позволят страховщикам более индивидуально подойти к определению страхового тарифа на каждой территории преимущественного использования транспортного средства, устанавливая более дифференцированные страховые тарифы в зависимости от аварийности водителей того или иного региона", - отмечается в сообщении регулятора.

Остаются неизменными коэффициенты страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ). Так, самым большим значением, как и раньше, обладают Мурманск и Челябинск (2,1), самым маленьким - города Бурятии, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Якутии и некоторые другие (по 0,6).

Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Будет введена более детальная градация КВС: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырех). При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных - повышены (в пределах 4,5%).

- Праздник-то только начинается, - смеётся пешеход Дмитрий Чёрный, - вот хоть мне никакой транспорт кроме велосипеда водить не приходится, но ведь и я понимаю, что в довершение роста бензоцен и пенсионного возраста это весьма круто, видимо, рейтинг Путина и Медведева достиг настолько недоступных народу вершин, что оттуда можно смотреть вниз с нескрываемым классовым презрением и поплёвывать прицельно, причём отдавать указания это делать системным либералам вроде Набиуллиной, чтобы и за мопедики столичные хипстерА и сельские мотоциклисты платили одинаково побольше - ведь государство-то под названием "Россия" строится на руинах СССР не для всех, не для "совков", а для буржуев, месячный доход которых измеряется сотнями тысяч минимум, а не десятками, как у нас, у пролетариев, - так что и удивляться нечему, дальше будет "более лучше" вплоть до неминуемого национального восторга на Красной площади (нет-нет, только по футбольному поводу, не пугайтесь). 

Материалы по теме:

Вот и накрыла нас бензо- и пенсо- мундиаль 

В Приангарье депутаты требуют вернуть бензоцены на место, а Путина считают обманщиком 

Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдёт в историю под названием подлецов 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К 100-летию начала Гражданской войны
К 100-летию начала Гражданской войны
15.06.2018
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом"
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-...
15.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кремляди первой из "народных республик" отдадут Киеву ЛНР (1)
Путинский "повар иностранных дел" и его тролли обвиняют Мюллера в пристрастности (0)
ОСАГО для молодых-неопытных повысят: радуйтесь реформам, дорогие россияне! (0)
В Приангарье депутаты требуют вернуть бензоцены на место, а Путина считают обманщиком (1)
Агитатация за переизбрание Эрдогана перешла в перестрелку в Суруче (0)
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом" (10)
Заявление WFTU к 90-летию со дня рождения Че (2)
Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдёт в историю под названием подлецов (46)
Крысы бегут с корабля под названием "Минкульт России" (8)
Это ж надо столько событий пришлось на ничем не примечательный четверг 14 июня (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Не вижу оснований для проигрыша
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна невероятной мощи В.Путина
Максим Калашников Максим Калашников: Тайна невероятной мощи В.Путина: ВИДЕО СНЕСЕНО Ю-ТЬЮБОМ!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как на дне рождения, захваливают родившегося
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss