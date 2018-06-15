ОСАГО для молодых-неопытных повысят: радуйтесь реформам, дорогие россияне!

Банк России на первом этапе реализации реформы ОСАГО понизит верхнюю границу тарифного коридора для мотоциклов и мотороллеров на 10,9%, для легковых автомобилей юридических лиц - на 5,7%, следует из проекта указания ЦБ РФ о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Документ размещен на сайте регулятора.

Проект указания предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц, на 20%, верхняя - повышается на 20%.

Так, минимальная базовая ставка страхового тарифа для мотоциклов будет равна 694 рубля, максимальная - 1,4 тыс. рублей. Для транспортных средств физических лиц категории "B" - 2,7 тыс. рублей и 4,9 тыс. рублей соответственно, для такси - 4,1 тыс. рублей и 7,4 тыс. рублей, для автомобилей юридических лиц - 2 тыс. рублей и 2,9 тыс. рублей.

"Данные изменения позволят страховщикам более индивидуально подойти к определению страхового тарифа на каждой территории преимущественного использования транспортного средства, устанавливая более дифференцированные страховые тарифы в зависимости от аварийности водителей того или иного региона", - отмечается в сообщении регулятора.

Остаются неизменными коэффициенты страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (КТ). Так, самым большим значением, как и раньше, обладают Мурманск и Челябинск (2,1), самым маленьким - города Бурятии, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Якутии и некоторые другие (по 0,6).

Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Будет введена более детальная градация КВС: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырех). При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных - повышены (в пределах 4,5%).

- Праздник-то только начинается, - смеётся пешеход Дмитрий Чёрный, - вот хоть мне никакой транспорт кроме велосипеда водить не приходится, но ведь и я понимаю, что в довершение роста бензоцен и пенсионного возраста это весьма круто, видимо, рейтинг Путина и Медведева достиг настолько недоступных народу вершин, что оттуда можно смотреть вниз с нескрываемым классовым презрением и поплёвывать прицельно, причём отдавать указания это делать системным либералам вроде Набиуллиной, чтобы и за мопедики столичные хипстерА и сельские мотоциклисты платили одинаково побольше - ведь государство-то под названием "Россия" строится на руинах СССР не для всех, не для "совков", а для буржуев, месячный доход которых измеряется сотнями тысяч минимум, а не десятками, как у нас, у пролетариев, - так что и удивляться нечему, дальше будет "более лучше" вплоть до неминуемого национального восторга на Красной площади (нет-нет, только по футбольному поводу, не пугайтесь).

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