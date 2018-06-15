Путинский "повар иностранных дел" и его тролли обвиняют Мюллера в пристрастности

Компания бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую власти США обвинили во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, считает, что возглавляющий расследование спецпрокурор Роберт Мюллер неправомерно ограничивает доступ к материалам дела.

Как сообщает Bloomberg, фирма пытается оспорить в суде решение Мюллера о защите данных по делу. Иск будет рассмотрен окружным судом округа Колумбия (штат Вашингтон) в пятницу, 15 июня. Базирующаяся в Санкт-Петербурге фирма "Конкорд менеджмент и консалтинг" контролируется бизнесменом Евгением Пригожиным, по данным СМИ, близким к президенту РФ Владимиру Путину, говорится в статье.

В постановлении от 12 июня спецпрокурор Мюллер заявил, что до тех пор, пока Пригожин не решит лично явиться на суд, у него не будет права на изучение дела.

Адвокаты Эрик Дубелье и Кэтрин Сейкали, представляющие интересы "Конкорд менеджмент и консалтинг", считают, что команда Мюллера, ссылаясь на "ложный закон", видимо, пытается в ускоренном порядке закончить расследование этого дела. "Ни одно рассмотренное судом дело никогда не предусматривало наложение столь масштабных ограничений на незасекреченные документы", - отметили юристы.

На этой неделе в электронном архиве судебной системы США был размещен проект ходатайства Мюллера, который просит суд запретить кому-либо из обвиняемых или связанных с ними лиц знакомиться с документами, за исключением адвокатов "Конкорд менеджмент и консалтинг". Как сообщает ТАСС, в документе подчеркивается, что эти документы не должны видеть ответчики, которые находятся за пределами США и не участвуют в судебных заседаниях.

Необходимость ограничить доступ к материалам дела Мюллер объяснил тем, что переданные организации документы могут оказаться в распоряжении российской разведки, что создаст угрозу нацбезопасности США.

В середине февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций во вмешательстве в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

Обвинительное заключение подготовил аппарат Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований", связанного с Пригожиным и известного в СМИ как "фабрика троллей". В обвинительном заключении говорится, что "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США.

Мюллер также предъявил обвинения самому Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводило "Агентство интернет-исследований".

Напомним, 10 мая адвокат российской компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", владельцем которой является предприниматель Евгений Пригожин, получивший известность в СМИ как "повар Путина", на заседании окружного суда округа Колумбия заявил о невиновности своего клиента по делу о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году.

"Мы утверждаем, что мы невиновны", - цитирует юриста Эрика Дюбелье ТАСС. Как отмечает агентство, на заседании перед этим были формально зачитаны обвинения, которые американские власти предъявляют российской стороне. Судьей по данному делу выступает Майкл Харви.

Новости по теме:

Суркова ждёт давно заслуженная отставка

Рогозина не прогоняют за провалы на "Восточном", а повышают в "Роскосмос"

Прямая линия Путина не спасла онкобольную из Апатитов: скончалась в Москве

Связанная с путинским "поваром иностранных дел" компания ищет золото в Судане

На швейцарском счету Национального Лидера обнаружено около сорока миллиардов долларов

Тролли путинского "повара иностранных дел" отказались признать вмешательство в выборы президента США