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Московский листок

Кремляди первой из "народных республик" отдадут Киеву ЛНР

Опубликовано 15.06.2018 в разделе комментариев 3

украина силовигархия лнр евромайдан
Кремляди первой из "народных республик" отдадут Киеву ЛНР

Если Киев все-таки выполнит Минские соглашения, самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) может остаться в составе Украины, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего. 

«Если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом он уточнил, что ЛНР хочет обрести «некоторую степень самостоятельности» в отношениях с Украиной, «но как самостоятельный субъект, включенный в это государство». И.о. министра пояснил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства. 

«То есть самостоятельность наша прописана в Комплексе мер (по реализации Минских соглашений. — Ред.), мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий», — резюмировал он. 

Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. В сентябре того же года представители обеих республик, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта. 

Против реализации Минских соглашений неоднократно выступала политическая верхушка Украины. Так, в начале июня глава украинского МВД Арсен Аваков объявил Минский процесс мертвым и призвал от него отказаться, поскольку он «никак не решает проблем Украины».

Напомним, реинтеграция, к которой ЛНР готовят кремляди (всё те же сурковские кадры, хотя сам он и отошёл в тень) - готовится на Украине медленно, провисает. 

Рада в первом чтении лишь в октябре минувшего года приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, сообщает УНИАН. Проект закона поддержали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Во время голосования в первом чтении из текста законопроекта было убрано положение, где в первоначальном варианте упоминались минские договоренности. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу, уточняет РИА "Новости". 

Проектом закона определяется, что временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях является нелегитимной и не создает для РФ никаких территориальных прав. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Открою вам тайну
Москвич 1974 ЦАО написал 15.06.2018 14:02
Г-Н Баранов, хочу открыть вам большую тайну - подавляющему проценту москвичей, да и россиян, глубоко плевать на ДЫНЫРЫ и ЛЫНЫРЫ!!! Пусть отдают их хоть инопланетянам, всем насрать!!!!
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 15.06.2018 13:15
Да пусть РФ забирает весь Лугандон, но только пенсии и дотации людям пусть сама выплачивает, а не Украина.
И пусть установит твердые границы, что бы никакие российские, уколотые бандюганы с автоматами и Градами на территорию Украины больше не залазили.
А нам, россиянам, можно поднять пенсионный возраст до 70 лет, мы перетерпим, это же не вечно.
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(без названия)
стоик1178 написал 15.06.2018 12:55
Людоедский режим сионистов-преступников, организовавших геноцид славян с 1917, продолжает этот геноцид с испольнителями сортирным Карликом и сионистов Порошенко?
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