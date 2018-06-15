Кремляди первой из "народных республик" отдадут Киеву ЛНР

Если Киев все-таки выполнит Минские соглашения, самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) может остаться в составе Украины, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

«Если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом он уточнил, что ЛНР хочет обрести «некоторую степень самостоятельности» в отношениях с Украиной, «но как самостоятельный субъект, включенный в это государство». И.о. министра пояснил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

«То есть самостоятельность наша прописана в Комплексе мер (по реализации Минских соглашений. — Ред.), мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий», — резюмировал он.

Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. В сентябре того же года представители обеих республик, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Против реализации Минских соглашений неоднократно выступала политическая верхушка Украины. Так, в начале июня глава украинского МВД Арсен Аваков объявил Минский процесс мертвым и призвал от него отказаться, поскольку он «никак не решает проблем Украины».

Напомним, реинтеграция, к которой ЛНР готовят кремляди (всё те же сурковские кадры, хотя сам он и отошёл в тень) - готовится на Украине медленно, провисает.

Рада в первом чтении лишь в октябре минувшего года приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, сообщает УНИАН. Проект закона поддержали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время голосования в первом чтении из текста законопроекта было убрано положение, где в первоначальном варианте упоминались минские договоренности. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу, уточняет РИА "Новости".

Проектом закона определяется, что временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях является нелегитимной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

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