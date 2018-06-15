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Московский листок

Миллионер Песков очаровательно оправдал наглую ложь президента Путина

Опубликовано 15.06.2018 в разделе комментариев 4

силовигархия классоваяненависть
Миллионер Песков очаровательно оправдал наглую ложь президента Путина

Повышение пенсионного возраста, вопреки обещаниям президента Владимира Путина, данным еще в 2005 году, произошло потому, что за последнее время ситуация изменилась, объяснил пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

"Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!" - такие слова Владимир Путин произнес в 2005 году на прямой линии. Видео с этим выступлением стало популярно в соцсетях в последнее время - на фоне решения правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 - для мужчин. 

"Вы говорите о 2005 годе и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад", - цитирует Пескова РБК.

"Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры, - сказал пресс-секретарь в оправдание своего шефа. - Ни одна страна не существует в вакууме". Есть еще фактор показателей продолжительности жизни, который, по словам пресс-секретаря президента, тоже влияет на ситуацию.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Я вот лично не сторонник теории товарища Мухина о многих Путиных, которых как эдакую обложку правящего класса используют в медиа-целях то так, то сяк. Но после такой смехотворной реакции Пескова - поверишь и в то, что Путины промежду собой иногда и несогласными бывают. Один сказанул - а другому теперь отвечать! Ну, чего не бывает у "крутого президента" в исполнении армии двойников? Сказал сгоряча - его же не даром Обещалкиным прозвали ещё на том, первом сроке. Профессия такая - обещать одно, а поступать по-другому. Народ-то верующий, с ним уметь надо работать-то! Да, Путин соврамши - но это была ложь во спасение строя, государственности, иерархии социаьной несправедливости, миллионов и миллиардов олигархических "заработков" (точнее, прибылей и сверхприбылей). С тех пор и курсы валют менялись, и даже если гроша ломаного не стоит тогдашнее слово "великого Путина" - так нынче и этот грош подешевел. Так что не судите президента строго - ему ещё этот срок досидеть надобно, на него многое бабло поставлено многими господами на родине и за её рубежами. Хорошо отработал Песков - не зря всё же миллионер, я бы не месте "Путиных" сразу ему зарплату повысил - вот это верность и сообразительность! 13 лет назад - это ж другое государство было, любят ещё говорить в таких случаях путриоты. Ещё не вся олигархия была приструнена, и "нашему президенту" мешали многие башни Кремля - зато теперь мешает только одна, и в ней - только что им переназначенный Медведев бесчинствует. Вот когда этого ворога одолеем, тогда и "победим вместе с Путиным, раскулачим олигархов"! Люблю я конспиролухов - "забавный народ"... 

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Товарь написал 15.06.2018 16:05
один пургомет , другой конкретный писдо.ол .
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к
к написал 15.06.2018 15:51
к
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(без названия)
киргуду написал 15.06.2018 15:48
а балодька изда бол,,изда бол...тьфу на пропас тину!
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 15.06.2018 15:39
Ничего срашного нема!
Мы перетопчимся, ибо хорошо понимаем, что и крымско-военных пенсионеров надо кормить и лугандонистых "добровольцев" тоже кто-то должен кормить.
В Сирии война, туда тоже надо и снаряды покупать, и сухой паек, и концертные группы с оркестрами туда возить.
Все нормально! Перетерпим!
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