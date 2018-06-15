Думаки партийного происхождения насквозь пропитались кремлёвским финансированием

В 2017 году зависимость парламентских партий - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" - от государственного финансирования поставила рекорд. Как сообщает РБК со ссылкой на проведенный анализ финансовых отчетов партий с 2005 года, не менее 75% бюджета партий в прошлом году составили федеральные поступления. В целом же общие доходы основных политических партий - взносы и государственные поступления - заметно снизились.

По данным РБК, доля государственных денег в партийных бюджетах стала расти после 2011 года. И хотя в предвыборные годы зависимость основных политических сил страны от бюджетных вливаний заметно сокращалась, в 2016-м парламентские партии пополняли от 43 до 63% своего бюджета за счет государства.

Согласно российскому законодательству, госфинансирование получают партии, набравшие больше 3% голосов избирателей на выборах в Госдуму. До 2006 года государство платило от одного до 3,6 рубля за голос, с января 2006 года эта сумма составляла пять рублей за голос, с 2009 года - стала равна 20 рублям за голос, с 2012-го выплачивали по 50 рублей. В 2015 году сумма выросла до 110 рублей, а в 2016-м она увеличилась до 152 рублей за голос. Партии, выдвинувшие кандидата, набравшего не менее 3% на президентских выборах, получают единоразовую выплату в течение года (20 рублей за голос).

По подсчетам РБК, в 2017 году доходы "Единой России" составили 5,4 миллиарда рублей (в полтора раза меньше, чем в 2016-м). Федеральное финансирование составило 80% бюджета партии, остальной бюджет состоял из пожертвований компаний и граждан (в 2016 году более половины годового дохода партии составили пожертвования). Финансовая зависимость единороссов от государственных денег в 2017 году - самая сильная за последние 13 лет. Ранее из госбюджета поступало от 1-8 до 69% партийного дохода. Минимальной была зависимость "Единой России" от этих поступлений в 2005 - 2007 годах, отмечается в исследовании.

Крупнейшими негосударственными спонсорами партии стали подрядчики по крупным госконтрактам. Из 30 компаний, пожертвовавших за предыдущий год "Единой России" более четырех миллионов рублей, 16 выигрывали гоподряды. Среди крупных спонсоров единороссов РБК называет ПАО "Группа ЛСР" и компании, связанные с московскими бизнесменами Алексеем Крапивиным и Валерием Маркеловым (в общей сложности они пожертвовали партии в 2016 году 368 миллионов рублей).

Дочерние компании ПАО "РусГидро", в 2016 году давшие партии более 250 миллионов рублей, прекратили ее финансирование. Дочерние компании ПАО "МОЭСК" в 2017-м тоже не стали спонсировать "Единую Россию". Так как более 500 компаний, спонсировавших правящую партию в предвыборный год, отказались от этого в 2017-м, сумма пожертвований партии уменьшилась почти в шесть раз.

ЛДПР в 2017 году получила около 1,09 миллиарда рублей, что в два раза меньше финансирования за год до этого. Средства из госбюджета составили 97% дохода партии. По сведениям РБК, это рекордный показатель для парламентских партий. В 2005 - 2016 годах "бюджетная" составляющая ЛДПР насчитывала от 4 до 75% от всех ее доходов. В предвыборном 2011 году ЛДПР существовала практически только на пожертвования (83% всех доходов партии). В 2013 - 2014 годах пожертвования составляли более половины бюджета партии.

КПРФ в прошлом году получила 1,3 миллиарда рублей (в 1,7 раза меньше, чем в 2016-м). Средства госбюджета составили 80% доходов партии. От значительной зависимости от этих денег за последние семь лет партия избавлялась только в предвыборные 2011-й и 2016 годы.

Спонсоры КПРФ часто бывают связаны с депутатами-коммунистами либо с представителями исполнительной власти, говорится в статье. По данным РБК, одним из двух крупных спонсоров партии на постоянной основе является совхоз имени Ленина, директор которого Павел Грудинин участвовал в президентских выборах от КПРФ. Второй спонсор - омская областная культурно-просветительская общественная организация "Интеграция".

"Справедливая Россия" в 2017 году получила 667,8 миллиона рублей (в 3,3 раза меньше, чем в 2016 году). Партия менее остальных зависела от госбюджета в 2017 году (75%). В то же время за последние шесть лет доля государственных вливаний в бюджет справедливороссов не опускалась ниже 73%, за исключением 2016 года, когда она составила 44%, говорится в статье.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в комментарии РБК связал падение спонсорских взносов партиям и рост их зависимости от госбюджета со спадом интереса бизнеса к политическим силам. По его словам, так как все важные решения принимает исполнительная власть, спонсоры в последнее время в основном платят за попадание в списки и получение депутатских мандатов.

От редакции: А вот с этого, казалось бы, сугубо материального фактора - и надо начинать изучать идеологический феномен государственничества в современных условиях монетизации всего и вся. Ведь даже голоса избирателей власть Путина научилась пересчитывать в копейку (откуда и берётся разница в финансировании думаков) - надо отдать должное её либеральной последовательности и усидчивости! Раньше-то, в "лихих девяностых" никто и слыхом не слыхивал про то, что итоги выборов как-то сказываются на финансировании парламентских партий. А теперь - знают!

И заметим удивительное совпадение: зюгановская КПРФ, так вроде бы бурно выступавшая против режима Путина (бонапартистским его обзывала) до 2005-го года, "народный референдум" проводившая и всячески громыхвашая возле трона угрозами, с 2006-го начала затихать, а в 2011-м (уже после проигрышных для партии думских выборов) сразу же даёт команду своим партийцам - не участвовать в "болотных" протестах. А по поводу участия в них же Сергея Удальцова Зюганов произносит незабвенную фразу "доихрается, Серёха, я ему ховорил"... Далее КПРФ и вовсе начинает свой печальный выход из большой политики - ну, и чему же тут удивляться, когда тебя на 80% содержит "антинародный режим", тут и книгу хвалебную о Путине напишешь, и государственником станешь - ведь смысл этого государственничества не в отстаивании определённого типа государства (социалистического, например), а именно в приятии ЛЮБОЙ метаморфозы государства, которая выгодна новому правящему классу.

Вот так-то зюгановщина - в пересчёте на рубли, - и скатывалась в программе своей, в идеологии к "русскому социализму", и оказалась государственницей ещё до того, как окончательно сгинуть в небитии политическом. И это даже не политическая проституция: таким финансированием государство миллиардеров просто набирает себе массовку для изображения демократии - чтобы принимать любые антинародные законы, как, например, последний - о повышении пенсионного возраста. Что скажет на это ЦК КПРФ, уже состоящая преимущественно из миллионеров (даже Дима Новиков, скромный алтайский партфункционер, стал на думских харчах миллионером)? Что, выведет как в былые времена "седую гвардию" на улицы? Нет, не вывеет - и теперь мы прекрасно по-человечески понимаем, почему. Против кормящей руки - не тявкнешь, Геннадий Андреевич.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП