Против повышения пенсионного возраста выступили более 170 000 граждан

В профсоюзах обращают внимание, что при повышении пенсионного возраста значительная часть россиян никогда не получит пенсию. При сохранении существующих демографических тенденций, до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.



Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновения дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно.



В профсоюзах уверены, что решить проблему можно увеличив ответственность работодателей за применение схем неофициальной занятости и за уход от уплаты налогов и страховых сборов. А также изменением законодательства в пользу работников, готовых отстаивать свои права на «белую» зарплату: возвращением реальных прав на объединение в профсоюз, на коллективный договор и забастовку, восстановление гарантий профсоюзным активистам от увольнений.



8 мая 2018 года о необходимости принять решение о повышении пенсионного возраста в ходе пленарного заседания Госдумы заявил Дмитрий Медведев. Он пообещал, что реформа последует «в самом непродолжительном времени».

14 июня на заседании кабинета министров будет рассмотрен законопроект об изменении назначения и выплаты пенсий. Соответствующий документ Правительство внесло в план заседания.

1 июня Конфедерация труда России объявила о запуске кампании против повышения пенсионного возраста. КТР - общероссийское объединение профсоюзов, в которое входит более 20 профсоюзов. В том числе такие организации, как Российский профсоюз моряков; МПРА; профсоюзы работников образования «Учитель», высшей школы «Университетская солидарность» и медработников «Действие».

Объединённая коммунистическая партия со своей стороны всемерно поддерживает выдвинутую КТР инициативу.

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