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Московский листок

Против повышения пенсионного возраста выступили более 170 000 граждан

Опубликовано 15.06.2018 в разделе комментариев 4

Против повышения пенсионного возраста выступили более 170 000 граждан

Петиция размещена на сайте change.org по ссылке: https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст. Она была создана объединением профсоюзов Конфедерация труда России (КТР). 

В профсоюзах обращают внимание, что при повышении пенсионного возраста значительная часть россиян никогда не получит пенсию. При сохранении существующих демографических тенденций, до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.

Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновения дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно.

В профсоюзах уверены, что решить проблему можно увеличив ответственность работодателей за применение схем неофициальной занятости и за уход от уплаты налогов и страховых сборов. А также изменением законодательства в пользу работников, готовых отстаивать свои права на «белую» зарплату: возвращением реальных прав на объединение в профсоюз, на коллективный договор и забастовку, восстановление гарантий профсоюзным активистам от увольнений.

8 мая 2018 года о необходимости принять решение о повышении пенсионного возраста в ходе пленарного заседания Госдумы заявил Дмитрий Медведев. Он пообещал, что реформа последует «в самом непродолжительном времени».
 
14 июня на заседании кабинета министров будет рассмотрен законопроект об изменении назначения и выплаты пенсий. Соответствующий документ Правительство внесло в план заседания.
 
1 июня Конфедерация труда России объявила о запуске кампании против повышения пенсионного возраста. КТР - общероссийское объединение профсоюзов, в которое входит более 20 профсоюзов. В том числе такие организации, как Российский профсоюз моряков; МПРА; профсоюзы работников образования «Учитель», высшей школы «Университетская солидарность» и медработников «Действие». 
 
Объединённая коммунистическая партия со своей стороны всемерно поддерживает выдвинутую КТР инициативу.
 
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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
IPs написал 15.06.2018 19:40
"Против повышения пенсионного возраста выступили более 170 000 граждан" - и что? В свое время за обследование психиатрами и сексопатолагами небезызвестной Мизулиной выступили более 100 000 человек, после чего Мизулина стала "сенатором" - пошла на повышение. Интересоваться повышением пенсионного возраста нужно было, когда Вова представлял свою ПРЕДВЫБОРНУЮ программу и участвовал в ДЕБАТАХ. У Вовы НЕ БЫЛО программы? Вова НЕ УЧАСТВОВАЛ в дебатах. Но гопники все равно сходили на "избирательные" участки - Вову выбрали? Так что теперь заниматься онaнизмом - стонать, подписывать петиции, становиться на колени? Поздно пить боржоми - ситуацию теперь переломят только вилы.
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Ко всем политическим силам России
Требование написал 15.06.2018 19:14
Это прекрасный повод ВСЕМ противникам существующей власти,ВСЕМ недовольным нынешним положением,организовать протест.Массовый,по всей стране.Забудьте свои политические разногласия,личные амбиции,перестаньте заниматься склоками и выяснением,кто самый правый,а кто виноватый.Отложите в сторону вопросы истории и место отдельных личностей в ней,перестаньте заниматься вопросами политэкономии и социологии.Забудьте.кто за красных.кто за белых,кто либерал,кто консерватор,кто правый.а кто левый.выступите ВСЕ единым фронтом против хотя бы этого шага наших правителей,окончательно уничтожающих людей,работающих и проживающих в этой стране.Организуйте всеобщее выступление.массовый митинг,всероссийскую стачку,забастовку...Что угодно!Все вместе.Организуйте,а не стучите по клавишам.
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рабы конченные рабы
наблюдающий написал 15.06.2018 19:11
где они выступили ? петиция ))) сфинктер ей подтереть !!! стадо конченое стадо ! передохните вы все !! (((
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ОТСОС
Да хули там написал 15.06.2018 19:04
Вы же этого хотели ПАСКУДЫ вонючие.Разочарован .Ваши вылупки вас и уничтожат. том что Советская власть вас гнусов берегла.
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