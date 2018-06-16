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Московский листок

Г-н Путин! Повышение пенсионного возраста - это уголовщина

Опубликовано 16.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 8

медведев правительство
Г-н Путин! Повышение пенсионного возраста - это уголовщина

Казалось бы, истина проще пареной репы. Конституция и все российское законодательство нынче сверстаны так, что никто «в этой стране» не имеет права повышать пенсионный возраст.

Начнем от Адама. Статья 55 Основного закона гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». И все ведь, господа-товарищи.

Не надо, думаю, объяснять, что абсолютно беспричинное и ничем не мотивированное повышение пенсионного возраста это как раз и есть отмена, попрание и умаление наших гражданских прав и свобод.

Г-н Зорьки, ау, где вы? Отвечает всегда молчанием на манер Пушкина: «Во мху я».

Из-за зубцов все время вбрасывают одну и ту же дезу и даже в уста хозяину галеры ее вложили: «Так у нас повысилась продолжительность жизни». Ну и что?

Во-первых, это циничная и наглая ложь. С чего она может увеличиться после антиконституционного введения  президентом платной медицины в 2011 году? После рукотворного праволиберального кризиса, общее четырехлетнее  падение доходов населения и рост нищеты?

Если она у вас «увеличилась» - докажите. Скажите, в каких субъектах вашей Федерации, за счет чего, среди каких слоев населения и как это все связано увязано?

Если до 100 тыс. молодых ребят ежегодно сгорают от «передоза» наркотиками, это увеличивает общую продолжительность жизни в стране или уменьшает? Если до 500 тыс. человек ежегодно умирают от причин, связанных с алкоголем, - с этим как?

В процветающей за наш счет Чечне она, может, и растет, а депрессивная Брянщина с губернатором-миллиардером Богомазом стабильно вымирает. В советском 1990 году в крае партизанской славы (по офиц. статистике) проживало 1.470.953 душ, то в нынешнем антисоветском 2018-м уже на 250 тысяч меньше.

Но даже если допустить, что в каком-то регионе население выросло, то это не благодаря, а вопреки антинародной и антисоциальной политике хозяина Кремля.

Что из того, что он четырежды клялся на Конституции «верно служить народу», защищать права и свободы граждан? Первый же их и нарушает.

Тем не более, 23 марта 2016 г. на коллегии генпрокуратуры уведомил собравшуюся публику, что большая часть всех нарушений закона в России приходится на нарушение конституционных прав граждан - 60%. Во как! Пинают нас во всех конторах и чехвостят в хвост и гриву.

При этом г-н Путин подчеркнул, что «надзор за обеспечением конституционных прав и свобод граждан остается приоритетным в деятельности Генпрокуратуры».

Вот только часто ли мы стучимся в ведомство г-на Чайки за такой защитой? Как раз нет. Понятно, что опуститься на колени  с плакатом «Путин помоги!» легче, но все-таки?

Вчера «усатый нянь»  Песков вынужден был отбиваться от многочисленных напоминаний СМИ о том, что 27 сентября 2005 г. во время «прямой линии» с народом его шеф обещал не повышать пенсионный возраст. «Пока я президент, такого решения принято не будет», - твердо пообещал он на всю страну и Вселенную (http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23190).

Значит, либо умышленно врал, либо у нас нет сегодня президента, а есть вместо него очередной двойник, который уже ничего не помнит.

В общем, и так и сяк «взяточник Песков» в своих оправданиях «Интерфаксу» плавал на своем холопском языке вокруг да около, наконец, приплыл.

Дескать, глава государства давал такое обещание, но это было давно, а время летит... И вообще он не занимается этой авантюрой, то есть «проработкой вопроса, связанного с повышением пенсионного возраста, это прерогатива правительства». А там все будет рассматривать экспертный совет (http://www.interfax.ru/russia/617089).

Поскольку вранье - имманентное и главное качество «кремлевских небожителей», уточним: нет такой прерогативы у правительства. Не надо врать, Дмитрий Сергеевич. Вы же отец пятерых детей от трех жен. Какой пример им подаете?

Конституция страны не наделяет Кабмин правом регулирования пенсионных отношений и возрастов. Закон о правительстве РФ тоже. Там даже слов и выражений таких нет.

То, что сейчас Димон и его министры по-бандитски вытворяют, самостийно сочиняя планы повышения пенсионных возрастов для мужчин и женщин, - чистой воды превышение власти и служебных полномочий. Уголовщина, если хорошо приглядеться (ст.365 УК РФ, до 5 лет).

 О том, что сам Дмитрий Анатольевич в бытность президентом на встрече с активом «Единой России» в 2011 году обещал не повышать возраст выхода на пенсию, скромно помолчим.

Итак, ни президент, ни правительство, ни Госдума ни по одному закону и Конституции не имеют юридического, да и морального права повышать пенсионный возраст.

Увы и ах, господа-товарищи.



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Всего комментариев к статье: 8
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О праве
Евгений Ихлов написал 16.06.2018 01:01
Правительство не имеет право регулировать само, это правильно, но регулирует федеральное собрание законом, на что имеет право. Изменение пенсионного возраста не является нарушением (ограничением) прав человека, потому что у людей нет права на выход на пенсию с определенного возраста, есть только традиция. Потому что продление пенсионного возраста может трактоваться и как гарантия от увольнения по достижению 55 или 60 лет. Не надо заниматься демагогией. Что соврали - да, но зато Крым-ваш... ("Вы хотите тотальной войны? - Зиг-хайль!")
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Re: а что скажут Путину марсиане
А. Головенко, автор статьи написал 16.06.2018 00:51
Очень бы хотелось посмотреть методику, по которой глава Минздрава Скворцова подсчитывает "продолжительность жизни". Но могу представить этот жульнический прием. .
В России уже свыше 15 млн. "гастеров" из Таджикистана, Киргизии и др.
Это бездельники, которые нах не нужны у себя на родине. Им чужды наша культура, наш язык, традиции и наши законы. Изучать не хотят
Но ради этого "исламского фактора" и сверхприбылей русских гонят из ЖКХ, строительства, магазинов, сервиса.
Возраст "гастеров" - 20-25 лет. В цифрах их смешивают с коренным населением и оно у них моментально "молодеет"
А, Вероника Игоревна, не так?
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Re: а что скажут Путину марсиане
удушат на диване. написал 16.06.2018 00:48
а то россияне
как баране,
только блеют,
а из них шашлыки делают.
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Если власть не повышает пенсионный возраст тем, у кого оружие и военная организация,
необходимо требовать создания народного ополчения написал 16.06.2018 00:47
как в Швейцарии.
Больше глотать сопли нельзя.
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Головенко - Автор
билингвер написал 16.06.2018 00:42
Хороший автор Головенко, действительно хороший. Вопросы только к человеку -
Балда про партизан закончилась, когда выяснилось что в "крае партизанской славы" (как и во всех остальных) партизанами уничтожено намного больше немцев чем там было вообще. Там точка, Головенко..
А что до Чечни процветающей за Ваш счет, то там за Ваш счет г. Головенко уничтожен каждый пятый житель. Мелочи, конечно. Но именно за это победившая сторона получает с партизана Головенко репарации. Скромные надо сказать. И время нескромных неумолимо приближается к партизанскому краю, более позорного чем этот край в Уганде еще поискать.
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Г-н Головенко, забыли упомянуть, почему Кабмин забыл поднять пенсионный возраст
военным и полицейским. написал 16.06.2018 00:39
Очевидно в качестве благодарности за расстрел Верховного Совета в 1993г.
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(без названия)
н-Стожар1 написал 16.06.2018 00:19
еся такая проросийская система "яндекс" . ну не чисто ибо с ней было бы как с "РТ" которая свалилась с альтернативного источника информации до .. никуда . приходится им много бабок платить с бюджета а,шоба не разбежались. просто....есть источники информации где чито бабло решает,есть где за идею....народ поумнее выбирает второе. вот коммерсант, который нам сообщил .что путинойды сдали 2000 грушников под прах(даже гробов нет) ,он в теме рубит! а! набирите в яндексе "кремлевская преступная группировка" . миня эта тема нискока не интерисовала до короткого времени назад.ииии? заинтерисовала!я согласен - садить их надо,и миня надо,бум одну баланду хлебать. миня -моя вера запрещат так с правителями,а правители мою веру запретили ,страшнейшие сча редко мозги вправляют,значитца можно!
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а что скажут Путину марсиане
А. Головенко, автор статьи написал 16.06.2018 00:16
Допустим, завтра прилетят марсияне, которым настое-бенило смотреть на наши мытарства, сместят Путина и назначат ему пенсию как жителю Москвы 16 тыс. руб.
Вот бы я хотел посмотреть, как он будет на них жить.
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