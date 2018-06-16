Г-н Путин! Повышение пенсионного возраста - это уголовщина

Казалось бы, истина проще пареной репы. Конституция и все российское законодательство нынче сверстаны так, что никто «в этой стране» не имеет права повышать пенсионный возраст.

Начнем от Адама. Статья 55 Основного закона гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». И все ведь, господа-товарищи.

Не надо, думаю, объяснять, что абсолютно беспричинное и ничем не мотивированное повышение пенсионного возраста это как раз и есть отмена, попрание и умаление наших гражданских прав и свобод.

Г-н Зорьки, ау, где вы? Отвечает всегда молчанием на манер Пушкина: «Во мху я».

Из-за зубцов все время вбрасывают одну и ту же дезу и даже в уста хозяину галеры ее вложили: «Так у нас повысилась продолжительность жизни». Ну и что?

Во-первых, это циничная и наглая ложь. С чего она может увеличиться после антиконституционного введения президентом платной медицины в 2011 году? После рукотворного праволиберального кризиса, общее четырехлетнее падение доходов населения и рост нищеты?

Если она у вас «увеличилась» - докажите. Скажите, в каких субъектах вашей Федерации, за счет чего, среди каких слоев населения и как это все связано увязано?

Если до 100 тыс. молодых ребят ежегодно сгорают от «передоза» наркотиками, это увеличивает общую продолжительность жизни в стране или уменьшает? Если до 500 тыс. человек ежегодно умирают от причин, связанных с алкоголем, - с этим как?

В процветающей за наш счет Чечне она, может, и растет, а депрессивная Брянщина с губернатором-миллиардером Богомазом стабильно вымирает. В советском 1990 году в крае партизанской славы (по офиц. статистике) проживало 1.470.953 душ, то в нынешнем антисоветском 2018-м уже на 250 тысяч меньше.

Но даже если допустить, что в каком-то регионе население выросло, то это не благодаря, а вопреки антинародной и антисоциальной политике хозяина Кремля.

Что из того, что он четырежды клялся на Конституции «верно служить народу», защищать права и свободы граждан? Первый же их и нарушает.

Тем не более, 23 марта 2016 г. на коллегии генпрокуратуры уведомил собравшуюся публику, что большая часть всех нарушений закона в России приходится на нарушение конституционных прав граждан - 60%. Во как! Пинают нас во всех конторах и чехвостят в хвост и гриву.

При этом г-н Путин подчеркнул, что «надзор за обеспечением конституционных прав и свобод граждан остается приоритетным в деятельности Генпрокуратуры».

Вот только часто ли мы стучимся в ведомство г-на Чайки за такой защитой? Как раз нет. Понятно, что опуститься на колени с плакатом «Путин помоги!» легче, но все-таки?

Вчера «усатый нянь» Песков вынужден был отбиваться от многочисленных напоминаний СМИ о том, что 27 сентября 2005 г. во время «прямой линии» с народом его шеф обещал не повышать пенсионный возраст. «Пока я президент, такого решения принято не будет», - твердо пообещал он на всю страну и Вселенную (http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23190).

Значит, либо умышленно врал, либо у нас нет сегодня президента, а есть вместо него очередной двойник, который уже ничего не помнит.

В общем, и так и сяк «взяточник Песков» в своих оправданиях «Интерфаксу» плавал на своем холопском языке вокруг да около, наконец, приплыл.

Дескать, глава государства давал такое обещание, но это было давно, а время летит... И вообще он не занимается этой авантюрой, то есть «проработкой вопроса, связанного с повышением пенсионного возраста, это прерогатива правительства». А там все будет рассматривать экспертный совет (http://www.interfax.ru/russia/617089).

Поскольку вранье - имманентное и главное качество «кремлевских небожителей», уточним: нет такой прерогативы у правительства. Не надо врать, Дмитрий Сергеевич. Вы же отец пятерых детей от трех жен. Какой пример им подаете?

Конституция страны не наделяет Кабмин правом регулирования пенсионных отношений и возрастов. Закон о правительстве РФ тоже. Там даже слов и выражений таких нет.

То, что сейчас Димон и его министры по-бандитски вытворяют, самостийно сочиняя планы повышения пенсионных возрастов для мужчин и женщин, - чистой воды превышение власти и служебных полномочий. Уголовщина, если хорошо приглядеться (ст.365 УК РФ, до 5 лет).

О том, что сам Дмитрий Анатольевич в бытность президентом на встрече с активом «Единой России» в 2011 году обещал не повышать возраст выхода на пенсию, скромно помолчим.

Итак, ни президент, ни правительство, ни Госдума ни по одному закону и Конституции не имеют юридического, да и морального права повышать пенсионный возраст.

Увы и ах, господа-товарищи.