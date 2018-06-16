Умер найденный не на помойке

«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»

В сообщении о смерти Говорухина сообщается, что «На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта», но, строго говоря, о Говорухине уже очень давно не было ничего слышно, и он вернул к себе интерес исключительно своей смертью, вернее, тем, что для наших СМИ чья-то смерть - это любимая тема. В описании смерти всё просто и понятно даже дебилу журналистики. И, к радости СМИ, «звёзды» мрут регулярно - есть о чём писать, и вот, наконец, обеспечил их темой и Говорухин.

Я даже не думал реагировать на смерть этого лизоблюда, врага СССР и коммунизма, но вдруг вспомнил, что в самом начале уже очень далёкого 1997 года я реагировал в газете «Дуэль» на очередной подвиг покойного большой статьёй «Союз найденных не на помойке». Вообще-то та статья была упрёком газете «Завтра», кроме того, в ней пишется не столько о Говорухине, сколько о вечно живой идее объединения кого попало с кем попало (а эта идея, как грабли, до сих пор постоянно присутствует в умах оппозиции). Вот я и решил отметить смерть Говорухина воспроизведением статьи, написанной чуть ли не 22 года назад.

Итак.

«В предпоследнем за 1996 год номере (51) газеты «Завтра» помещена заметка С. Говорухина «Вес взят!» с редакционным вступлением. Я не буду воспроизводить ни того, ни другого, поскольку в обоих текстах даны спорные утверждения без каких-либо попыток их обоснования, в том числе и утверждение самого С. Говорухина о себе: «Вашего покорного слугу, между прочим, тоже не на помойке нашли».

Конечно, нам нет дела до того, где именно нашли «покорного слугу» с его бабским тщеславием, но редакторское вступление наталкивает на размышления о нас - о патриотической прессе.

Сегодня миллионы людей, сердца которых обливаются кровью при виде того, что творится в России, мучаются вопросом: «Что делать?» Но этот вопрос имеет у них конкретную форму: «К какому блоку пристать, за кого голосовать, чтобы России было хорошо?» Их нельзя огульно осуждать за то, что они ограничиваются только этим. Ведь люди в подавляющем числе специалисты и хорошие работники в своих делах, в своих профессиях. Это уже много. Хотелось бы, но как реально требовать, чтобы каждый в дополнение к знанию своих дел еще и досконально вникал в политику?

Вот и получается, что как бы мы ни старались заставить людей думать над всем кругом общественных вопросов, как бы ни старались сделать их независимыми в самостоятельном поиске истины, большинство все равно будет искать не истину, а вождя, которому они согласятся верить. И этим обстоятельством вожди пользуются.

В 1989 году я участвовал в выборах депутата Съезда СССР - того самого проклятого Съезда нардепов, уничтоживших Союз. Нашему кандидату противостояла креатура обкома. Проталкиваемый обкомом парень нагло заявлял, что если его изберут депутатом, то он нашей области выбьет первую категорию снабжения, и область будет снабжаться как Москва. Тогда это было верхом соблазна.

В перерыве предвыборного собрания я подошел к его группе поддержки - экибастузским шахтерам - очень быстро и, как мне казалось, очень доступно и доходчиво объяснил, что их кандидат им нагло брешет, поскольку сделать то, что он обещает, технически невозможно. «Наверное, брешет», - подтвердили шахтеры. «Так почему же вы его поддерживаете?» - поразился я. «А вдруг у него получится?» - получил в ответ.

И с тех пор ничего не изменилось. Подавляющая масса людей держится не за того, кого понимает, не за общественные идеи, а собственно за вождя. Вы можете весь день объяснять, почему именно Лебедь подлец, где и как он предал и продал Родину и своих избирателей, пояснять, что при первом обмане нужно презирать того, кто обманул, а при втором - того, кого обманули, то есть самих себя. С вами согласятся, вам будут кивать головой, а потом скажут, что голосовать будут за Лебедя, так как они ему верят.

«Если не за Зюганова, то тогда за кого?» - вот любимый вопрос, которым рядовой патриот все для себя объясняет. И его не смущает, что в лагере патриотов всегда одно и то же - у них всегда одна кандидатура вождя, других вокруг нет, и не предвидится.

Вспомним весну 1991 года и последнюю партконференцию КПСС, на которой Лигачев хотел сместить Горбачева. Куда там! Делегаты не дали - ведь кроме Горбачева у КПСС никого не было. (Зюганова они тогда отыскать не сумели, не видели его. А жаль! Ведь сегодня выяснилось, что оказывается, кроме Зюганова никого нет. Хоть шаром покати!) Ну и куда же страна пришла с незаменимым вождем Горбачевым и с верой в него прессы и, соответственно, рядовых коммунистов?

Нельзя одобрять рядовых коммунистов или патриотов, но их хотя бы можно понять - у них полно дел и дома, и на работе, им есть над чем думать и кроме политики. Но как оправдать тех, для кого политика, ее обдумывание стало профессией? Скажем - авторов и сотрудников патриотических газет?

Причем (я это подчеркиваю для особенно непонятливых), речь идет не о том, чтобы предоставлять или не предоставлять место на своих страницах тому или другому автору в зависимости от его политической окраски. Наоборот. Я считаю, что наша задача, задача патриотической прессы найти пути выхода для страны, найти и обосновать то, над чем не успевают или не хотят думать рядовые патриоты.

А поиск, особенно без теории, это перебор вариантов. Надо дать авторам перебрать варианты, надо постоянно им давать это. И даже С. Говорухин, найденный не на помойке, не вызывает у меня сомнений как автор. Почему нет? Даже с его чванливым невежеством.

Непонятно другое. В редакционном вступлении к заметке С. Говорухина, безо всяких сомнений связываются воедино понятия «белый» с понятием «национал-патриот», а последнее - персонально с «найденным не на помойке». Почему? На каком основании? Судя по тексту - исключительно потому что С. Говорухин сам себя так называет. Ну и что из этого?

А если он завтра назовет себя бабуином или космонавтом и блестяще, в чем ему не откажешь, снимет фильм о Сухумском обезьяннике, который мы потеряли, или о космосе, который мы, опять-таки, потеряли? И что - нам тоже надо будет называть его бабуином космонавтики?

Да, ему разрешается называть себя так, как он хочет, но разрешается ли это нам?

В принципе у меня не вызывает возражения то, что белых Гражданской войны можно называть и национал-патриотами. Они были крайне безыдейными, поскольку нельзя назвать идеей саму по себе их борьбу с красными. В политическом же смысле они были пестроты необычайной - от монархистов до социалистов, заливших кровью большевиков Ярославль. Единственно чему они все вместе никогда открыто не изменяли - это идее единой и неделимой России. За это, согласен, они национал-патриоты.

Но при чем здесь С. Говорухин и иже с ним? Ведь никто не вложил столько таланта в то, чтобы уничтожить единую и неделимую Россию - СССР!

Точно так же мне непонятно за что КПРФ называть красными? Ну хотя бы потому непонятно, что реальные красные ни своей, ни чужой жизни не жалели за будущее трудящихся. А КПРФ - партия «Лишь бы не было войны». Партия «На всё согласны». Ни один большевик с нынешней властью России на одном гектаре... даже ремень бы не расстегнул. А единство ЦК КПРФ с правительством России не смогли расколоть даже бронебойные снаряды танковых орудий в октябре 1993 года. Что же это за «красные» такие? Ах да - я забыл! Они «красные» потому, что сами себя так называют. Но надо ли нам, журналистам, их так называть? Ведь мы же дезориентируем этим своего читателя. Он же ведь уже и так ничего не поймет - кто патриот, кто красный и что такое демократия - хорошо это или плохо?

А когда мы подтверждаем читателю: «Это патриот!» - то патриотически настроенный читатель, к сожалению, начинает просто верить в этого человека. Он перестает думать над тем, что этот человек говорит, что делает - он верит. И делаем ли мы, журналисты, этим услугу России - вот ведь в чем вопрос!

Второе, что меня смущает в редакционной преамбуле к заметке найденного не на помойке. Это разговор о каком-то союзе между «красными» и «белыми». У меня не выходит из головы мысль о том, что человек, обманутый вторично, должен презирать сам себя. Это справедливая мысль.

Возьмем, к примеру, организованный КПРФ Фронт национального спасения (ФНС). Пока дело ограничивалось написанием бумаг, болтовней с трибун и раздувание щек в президиуме Фронта национального спасения, казалось, что этот союз действительно сила в борьбе с «либералами». Но как только эта «борьба» сместилась в область настоящей борьбы, как только Белый дом окружил ОМОН, то ФНС предали и «белые», и «красные». И из ФНС в Белом доме остались только честные. В том числе и сотрудники «Дня», чего Россия не забудет, как и не забудет, что Зюганов со своей КПРФ сбежал оттуда первым.

Теперь Зюганов организовал новый ФНС - НПСР. Новая сила поднялась на защиту России - поручик Говорухин и комиссар Зюганов. Хорошо. Но объединяться надо только после того, когда поймешь - зачем? А зачем объединяются эти липовые белые с липовыми красными?

Вы, может быть, мне и не поверите, но эту цель должны понимать, прежде всего, сами члены союза. Иначе, зачем они его создают? Что в этом союзе будут делать «вол и трепетная лань»?

«Люди хотят знать другое. Что они, коммунисты, будут делать, когда придут к власти? - резонно пишет в заметке С. Говорухин и раскрывает программу своего партнера Г. Зюганова. - В ответ невнятное мычание».

Свою собственную цель в этом союзе «трепетная лань» поясняет так: «Многое, даст Бог, удастся вернуть, восстановить, как восстанавливают храмы на русской земле. Пройдет время и вся она засияет золотыми куполами. И народ наш перестанет вымирать. И прекратятся братоубийственные войны. И будем мы снова самой читающей страной в мире. И никакого повторения 37-го года не допустим... При одном условии. Если кому-то не удастся нас расшибить, разъединить, поссорить...». (Все многоточия С. Говорухина. - Ю.М.).

(Категорически не согласен с мыслью, что пока в союзе есть С. Говорухин, то 37-го года не повторится. То, что я знаю об этом периоде, говорит, что именно говорухины с их тщеславием и невежеством были причиной неоправданных жертв этого периода. Но дело не в этом.)

Смотрите, как все просто. Оказывается, надо только сохранить и проголосовать за союз Г. Зюганова и С. Говорухина - за «красных» и «белых» - и все. Делать больше ничего не надо, поскольку «Бог даст». Главное – НПСР не разрушить, а дальше все жалобы можно без бюрократической волокиты нести прямо к Богу. Очень удобно!

Это, конечно, «внятное мычание».

Был ФНС, стал НПСР, главное, лица все те же - всё тот же колхоз «40 лет без урожая, но в шоколаде». А не придется ли нам, коллеги, презирать себя? Ведь нас это уже, как минимум, второй раз пытаются обмануть.

И ведь зло берет! Если Лебедь правильно каркает и Ельцин скоро... обеспечит досрочные президентские выборы, то придется за этот хренов союз агитировать! Вот и вопрос - помогаем ли мы России тем, что сплачиваем патриотов вокруг НПСР и не ищем для них никаких более полезных политических идей, чем «невнятное мычание» и найденная не на помойке идея «голосуй – и Бог даст»?

Есть и еще одна вещь, о которой никто не думает. Предварю ее некоторым отступлением от темы. Тем, кто интересовался вопросами международного еврейства, известно, что антисемитизм является составным и необходимым элементом сионистской пропаганды. Сами сионисты антисемитизм поддерживают и старательно культивируют, так как без страха, без угрозы для евреев от конкретных народов, евреев невозможно сплотить их в едином международном сионистском движении.

Но одно дело, когда антисемитизм культивирует сионистский провокатор за деньги. Конечно, подлец, но ведь хоть глупым его не назовешь. А представьте, когда антисемитизм культивирует просто природный антисемит. Ведь он то, что нужно сионистам, делает бесплатно. Дурак на службе у своих врагов!

Давайте напряжем фантазию и представим себя во главе тех сил, что сделали из России колонию. Зададим себе вопрос - что нам потребуется, чтобы удержать ее в колониальной зависимости? Туземное правительство - это естественно. Оно есть.

Но ведь в стране будут люди, которые имеют и ум, и совесть, и честь. Эти люди будут стремиться сбросить иго. Что делать с ними?

Можно, конечно, разыскивать их, сажать в тюрьмы, убивать их лидеров. Но тут две вещи. Во-первых, пассивная масса на это будет смотреть не беспристрастно и далеко не обязательно - перепуганно. Эти люди будут мучениками, их будут помнить, память о них будет взывать к отмщению. А так как в колониальной стране улучшение уровня жизни не предусматривается, то взывающих к отмщению будет все больше и больше. Вспомним, как ельциноиды старательно прячут свои подвиги октября 1993 года.

С другой стороны, террор должны осуществлять туземные власти. Их сотрудники за содеянное будут испытывать страх перед своим народом - и это для колонизаторов вроде хорошо. Страх сделает их более надежными и услужливыми. Но, с третьей стороны страх возбудит ненависть к своей причине - к самим колонизаторам. И если страх убрать, скажем, амнистией, то ненависть останется.

То есть террор - это сжимаемая пружина, которую долго в сжатом состоянии удержать не удастся.

Поэтому на открытый террор мы с вами на месте колонизаторов решимся разве что в конце оккупации.

Чем страшны патриоты? Своим объединением. Так почему нам не выставить перед ними ложные знамена? Почему нам не объединить их вокруг своих собственных, туземных «патриотических» организаций? От которых пользы России не будет никакой, а в критические моменты «лидеры» этих организаций их сами и развалят, оставив патриотов без объединяющих центров? Как развалил ФНС Зюганов со своей КПРФ в октябре 1993 года.

Почему нам, колонизаторам, надо ждать, когда организуется действительно патриотическая оппозиция? Ведь разумнее ее создать искусственно и под своим контролем. Причем, нам не надо командовать напрямую лидерами этой «оппозиции». Зачем? Это вредно. Нам нужно просто поддерживать таких, кто в силу своих склонностей не умеет и боится бороться и в силу чего ограничится исключительно борьбой за личную власть. И нам нужно делать все, чтобы недовольные объединялись именно вокруг этих партий и центров.

И сегодня, когда до выборов еще годы и годы, а мы, пресса, уже считаем, что у нас нет иного выхода кроме предназначенного, - не являемся ли мы сегодня кем-то вроде природных антисемитов? Кем-то вроде того, кто бесплатно делает для Запада то, за что в козлиной прессе доллары берут?

* * *

Да, без объединения патриотов оставить Россию страшно, но есть ли ей хоть малейшая польза от объединения найденных не на помойке? И исполняем ли мы свой долг перед Родиной, убеждая читателей в том, что в этом союзе единственный выход?». «Дуэль», №1, 1997 г.