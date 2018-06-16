Новости. О моей кампании по выдвижению от "Единой России" на выборах мэра Москвы.

Я обратилась сегодня в МГРО ЕР и ЦИК ЕР с требованием не помогать Собянину в прохождении муниципального фильтра и сборе подписей.

Сегодня съездила в МГРО (московская организация) получила подтверждение, что моё заявление на выдвижение получено, зарегистрировано и находится на рассмотрении. Обещали на следующей неделе какую-то содержательную реакцию, пока как я понимаю они несколько растеряны.

Главное сегодня, я, в качестве единственного кандидата подавшего заявление о желании баллотироваться от партии, официально передала новое обращение, с рядом вопросов и требованием запретить официальным лицам партии и партийным организациям ЕР, до проведения Партконференции, поддерживать Собянина или другого кандидата не выдвинутого Партией. В частности, запретить собирать подписи для выдвижения Собянина и помогать с прохождением муниципального фильтра.

Кстати, прошу все факты помощи ЕР Собянину, а их уже немало, скидывать мне. Как минимум попортим им жизнь. Раньше в аналогичных ситуациях помощи партийцев кандидату не от ЕР, были прецеденты исключения из партии.

Полное обращение в прикрепленных файлах, (рекомендую прочесть)

Вкратце, я требую созыва Партконференции, до нее отказать в помощи всем не выдвинутым от ЕР, в том числе Собянину. Это полностью соответствует Уставу. И мое личное предложение - либо не помогать с прохождением фильтра никому, кто не выдвинут от ЕР (в нынешней ситуации это приведет к невозможности проведения выборов и к отмене, в итоге, закона о фильтре); либо помочь с прохождением фильтра всем, кто об этом попросит, вне зависимости от партийности и оппозиционности.

В целом, как я ожидала, первой реакцией собянинцев на этой неделе стала попытка облить меня грязью в соцсетях. Поскольку ничего на меня нет, они попробовали вытащить давнюю полностью лживую заказную статью, которую в 2013 году заказывал застройщик у которого сорвался строительный проект (после нападения на меня во время публичных слушаний).

Могу сказать, что именно такой реакции мэрских я и ожидала. В мельчайших деталях. И поскольку, я точно знаю кто выступает заказчиком, как работают их схемы и многое другое, могу их предупредить, что ответ будет.

Сегодня уеду на пару дней отметить 20 лет свадьбы, а на следующей неделе будет кое-что интересное.