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Московский листок

Не помогать Собянину в прохождении муниципального фильтра и сборе подписей

Опубликовано 16.06.2018 автором Елена Ткач в разделе комментариев 1

выборы собянин
Не помогать Собянину в прохождении муниципального фильтра и сборе подписей

Новости. О моей кампании по выдвижению от "Единой России" на выборах мэра Москвы.

Я обратилась сегодня в МГРО ЕР и ЦИК ЕР с требованием не помогать Собянину в прохождении муниципального фильтра и сборе подписей.

Сегодня съездила в МГРО (московская организация) получила подтверждение, что моё заявление на выдвижение получено, зарегистрировано и находится на рассмотрении. Обещали на следующей неделе какую-то содержательную реакцию, пока как я понимаю они несколько растеряны.

Главное сегодня, я, в качестве единственного кандидата подавшего заявление о желании баллотироваться от партии, официально передала новое обращение, с рядом вопросов и требованием запретить официальным лицам партии и партийным организациям ЕР, до проведения Партконференции, поддерживать Собянина или другого кандидата не выдвинутого Партией. В частности, запретить собирать подписи для выдвижения Собянина и помогать с прохождением муниципального фильтра.

Кстати, прошу все факты помощи ЕР Собянину, а их уже немало, скидывать мне. Как минимум попортим им жизнь. Раньше в аналогичных ситуациях помощи партийцев кандидату не от ЕР, были прецеденты исключения из партии.

Полное обращение в прикрепленных файлах, (рекомендую прочесть)

Вкратце, я требую созыва Партконференции, до нее отказать в помощи всем не выдвинутым от ЕР, в том числе Собянину. Это полностью соответствует Уставу. И мое личное предложение - либо не помогать с прохождением фильтра никому, кто не выдвинут от ЕР (в нынешней ситуации это приведет к невозможности проведения выборов и к отмене, в итоге, закона о фильтре); либо помочь с прохождением фильтра всем, кто об этом попросит, вне зависимости от партийности и оппозиционности.

В целом, как я ожидала, первой реакцией собянинцев на этой неделе стала попытка облить меня грязью в соцсетях. Поскольку ничего на меня нет, они попробовали вытащить давнюю полностью лживую заказную статью, которую в 2013 году заказывал застройщик у которого сорвался строительный проект (после нападения на меня во время публичных слушаний).

Могу сказать, что именно такой реакции мэрских я и ожидала. В мельчайших деталях. И поскольку, я точно знаю кто выступает заказчиком, как работают их схемы и многое другое, могу их предупредить, что ответ будет.

Сегодня уеду на пару дней отметить 20 лет свадьбы, а на следующей неделе будет кое-что интересное.



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Всего комментариев к статье: 1
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в ЕИРЦ "Мои документы" уже висят агитационные плакаты с пропитой физией Собянина С.С.
и в местной прессе хвалебные оды написал 16.06.2018 00:43
этому гермафродитному американскому гауляйтеру Москвы.
За ним американские девелоперы, бюро "стрелка"тоже американское .
Американцы своих не бросают.Если американцы входят,то уйти американцев не заставишь.
Идти против мощной американской машины просто смешно.
Бюджет Москвы 2 триллиона! Американцы не отдадут такого бюджета.
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