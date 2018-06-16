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Московский листок

Правительство готово пойти на попятный

Опубликовано 16.06.2018 в разделе комментариев 5

правительство пенсионеры
Правительство готово пойти на попятный

Управление президента по внутренней политике собирает в регионах информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

В зависимости от остроты реакции власти будут думать о смягчении реформы вплоть до снижения возраста выхода на пенсию или увеличения переходного периода.

По словам одного из собеседников издания, смягчение реформы определенно будет: это стандартный ход — внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем смягчить его, чтобы успокоить общественность.

***

Тот редкий случай, когда от нас с вами что-то зависит. И довольно многое.

Вспомните 2005-й год, когда правительство и парламент вынуждены были отказаться от монетизации льгот, да еще и потратили раза в три больше, чем планировали сэкономить на пенсионерах.

Фортель с мундиалем, под который хотят протащить повышение пенсионного возраста, пользуясь запретом на массовые акции, - это палка о двух концах. Сегодня весь мир имеет шанс узнать, как Путин использует чемпионат мира для развязывания очередной войны - с собственным населением.

Статистика говорит - в случае повышения пенсионного возраста 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин до пенсии просто не доживут. Ну а остальные умрут быстро-быстро - ожидаемый возраст дожития составит 2,5 года...

Это не война со своими пенсионерами? Это просто война на уничтожение!

Ну так на войне как на войне.

А.Б.

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Всего комментариев к статье: 5
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Не пойдут на попятную, заболтают и.... оставят 65м и 63ж
567Дубина написал 16.06.2018 01:30
ъ
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(без названия)
хуже фашистов написал 16.06.2018 01:29
хуже фашистов
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(без названия)
н-Стожар1 написал 16.06.2018 01:02
лично миненесмотря на полтинник пофиг до пенсии. я жил в странах где не платят пенсию .и ниче. тока одно характеризует эти страны,тама правительство живет отдельно и не вмешивается практически в жизнь простонародья. небожители и плеб'c . а так как это язычество,(многобожие), то все всех устраивает.вру,советское наследие побуждает граждан че то требовать,но так как с них ниче не берут,(в отличии от россияндии) то и отдавать особо не намерены. вот по всему миру в банках 2 процента кредит,а еся где можно договорится за отрицательную ставку,ибо у банка она выше. к примеру взял за 100 тыщ а отдал за 99,930 . а банк за 98000. есь. ии? вот я взял первый раз кредит у сбербанки . 100 тыщ . сказали под 15.5 процентов. выплачивая каждый месяц 9046 в течении 12 месяцев плюс стаховка 3400 ,которую не вернут--- вот и держут россиянцев за идиотов! 25-30 процентов годовых,первое место в мире! зато бесплатная медицина,образование ...правительство. хм. жрут правда твари много.
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(без названия)
kpecm написал 16.06.2018 00:55
Безотрадная картина - неблагодарные избиратели, вместо того, чтобы по достоинству оценить искреннюю заботу партии и правительства о себе и еще теснее сплотиться вокруг Повелителя, проявляют постыдное вольнодумство и непростительное легкомыслие. Одно утешает - есть, кому их поправить и наставить на путь истинный.
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(без названия)
н-Стожар1 написал 16.06.2018 00:48
был один раз попятный. монетизационный. ну тогда полицаи тока тока полицалили. сча они воще с сорванной крышой от безнаказанности. зашел на наш сайт,че скажешь полицаи. иии? не будет никакой спецоперакции,ой это от сталкера.. не будет никакой..это ж надо стока обратно баблосов возвертать из личных карманов припутинойдных. не . не зря же полицаев-лунтиков воспитали,в масках,шоба краску стыда не видно было. скоро и судьи такие будут надевать и первый резидент.......стыдно все-тки счутка.... ю а воще вы на чей кусок рот разявили пенсионеры,они можа сказать под санкциями всего лишились а вы жрать хочите? идите лучче ....идите короче...все развалено,труба не ваша,откуда деньги вам зин? люська -зараза,сдались тебе эти мокароны! ку!
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