Правительство готово пойти на попятный

Управление президента по внутренней политике собирает в регионах информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

В зависимости от остроты реакции власти будут думать о смягчении реформы вплоть до снижения возраста выхода на пенсию или увеличения переходного периода.

По словам одного из собеседников издания, смягчение реформы определенно будет: это стандартный ход — внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем смягчить его, чтобы успокоить общественность.

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Тот редкий случай, когда от нас с вами что-то зависит. И довольно многое.

Вспомните 2005-й год, когда правительство и парламент вынуждены были отказаться от монетизации льгот, да еще и потратили раза в три больше, чем планировали сэкономить на пенсионерах.

Фортель с мундиалем, под который хотят протащить повышение пенсионного возраста, пользуясь запретом на массовые акции, - это палка о двух концах. Сегодня весь мир имеет шанс узнать, как Путин использует чемпионат мира для развязывания очередной войны - с собственным населением.

Статистика говорит - в случае повышения пенсионного возраста 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин до пенсии просто не доживут. Ну а остальные умрут быстро-быстро - ожидаемый возраст дожития составит 2,5 года...

Это не война со своими пенсионерами? Это просто война на уничтожение!

Ну так на войне как на войне.

А.Б.

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