Французский шериф и российские индейцы. Или скоро ли замучают завод "Контактор"?

Катюши от приватизаторов

Ульяновский завод «Контактор» (производитель низковольтного оборудования, автоматических выключателей) был создан в ноябре 1941 года на базе эвакуированного в тыл электроаппаратного цеха Харьковского электромеханического завода. В войну на нем делали комплектующие для танков и катюш. После того как первая попытка приватизации собственности советского народа была успешно отражена, завод перевели на выпуск мирной продукции.

При «неэффективной» социалистической экономике завод успешно развивался.

Продукция предприятия экспортировалась более чем в 40 стран.

А потом началась вторая попытка приватизации имущества трудового народа…

Обычная бизнес-история

В настоящий момент «Контактор» принадлежит успешно замучивающей его фирме «Legrand». Каким образом данная контора получила этот завод? Обычным для рыночной экономики способом. А именно, 4 ноября 2004 года, зондер-команда эффективных менеджеров, направленная группой СОК, приступила к захвату предприятия. Менеджеры без формы дежурили и уговаривали сговорчивых акционеров продать акции за бесценок. К несговорчивым акционерам менеджеры являлись на дом и делали им предложения, от которых они не в силах были отказаться. Директор завода (Малафеев В.В.) был также навещен помощниками менеджеров (одетыми в полицейскую форму), схвачен и отправлен в одно из московских СИЗО. Тем временем произошёл вооруженный захват завода. Органы власти не отреагировали. Почему? Автор материала не знает, но предполагает, что невидимая рука рынка осенила их карманы видимой (и пересчитываемой) благодатью.

Немножко о бизнес стратегиях

Затем завод был перепродан французской компании "Legrand". Автор материала не знает, планировалось ли это изначально, или СОК просто слишком нашумел и не смог удержать добычу, после чего вынужден был избавиться от неё максимально выгодным для себя способом.

Купить, чтобы уничтожить - данная стратегия борьбы с конкурентами достаточно широко распространена в «эффективной» рыночной экономике. Придерживается ли "Legrand" в отношении «Контактора» данной стратегии - автору материала не известно. Возможно, применяется иная стратегия – «стратегия свиньи под дубом».

Способы экономить на зарплате

Как она выглядит на практике? Поясняю. На момент захвата численность персонала составляла около 2400 человек (также наблюдался ныне отсутствующий рост производства). На сегодняшний день работает не меньше 1000. На 2019 г. запланирован переезд завода на новое место (с ещё большими сокращениями).

Средняя зарплата рабочего составляет 10-12 тысяч рублей в месяц. От стажа зарплата не зависит. Индексация – повезёт, если раз в год на 1.5-2% (150-200 руб.)

Если у завода проблемы с заказами - рабочих отправляют в отпуска за свой счёт, либо заставляют брать отпуск "в долг". О том, что по закону положено в таких случаях отправлять в вынужденный простой с сохранением 2/3 от з/п, нет, руководство о таком не слышало! И слышать не хочет!

Ещё один метод экономии на зарплате - аутсорсинг. А именно, части сокращённых рабочих было «милостиво» предложено трудоустроиться в компании «Стимул». Теперь они исполняют свои прежние обязанности, но за ещё меньшую зарплату и в гораздо более худших условиях. Отметим, что уменьшить зарплату, ухудшить условия трудового договора напрямую законодательство не позволяет. А вот подкинуть такой финт – вполне.

Естественно, руководство компании экономит и на выплатах за вредность, и на предоставлении рабочим средств индивидуальной защиты и даже на отоплении. Зимой температура падает почти до нуля.

За себя и за того парня

Как по вашему должны работать люди при таком отношении?

По мнению господ менеджеров – быстрее, лучше, больше! И за себя, и за того парня, которого сократили, и за того, который сам уволился с такого замечательного места.

Нормы выработки постоянно повышают. За их невыполнение снимают премию (вот ещё один источник экономии на зарплате). Понятно, что гиперэксплуатация, а также экономия на оборудовании (что тоже любят г. из "Legrand") не могут не вызвать роста травматизма. Как относятся г. менеджеры к тому, что рабочим отрывает пальцы, повреждает конечности? Думаю, из уже написанного, понятно как. Проблемы российского индейца французского шерифа не волнуют!

О почетных французах

Хотя, нет. Извиняюсь, иногда волнуют. К некоторым, из работающих на заводе, дирекция подходит вполне себе прочувствованно.

Так директора по оценкам получают от 100 до 200 тыс. руб. в месяц, плюс автомобиль и проживание за счёт предприятия, а также множество других плюшек. Но ведь о них заботиться надо. Это, можно сказать, почетные французы. Как-никак, на побегушках у шерифа работают.

Завод и терпение. Что кончится раньше?

Естественно, подобная экономия на работниках, на материалах и оборудовании не могла не привести к падение качеств продукции. Соответственно, к падению спроса на неё и падению производства.

Что будет дальше? Ну, либо к тому, что завод накроется окончательно, либо у рабочих лопнет терпение и они предпримут меры, необходимые для того, чтобы власти привели зарвавшегося работодателя в чувство.

Благо, пример под боком. В своё время УМЗ был одним из самых депрессивных заводов в городе. Наконец, рабочие, доведенные до отчаяния, перекрыли центральный перекрёсток в Ульяновске. И, как ни странно, ситуация на заводе сразу же резко изменилась к лучшему. Отметим, что живительная экзекуция была проведена ещё во время прошлого кризиса, а эффект (высокая зарплата) сохраняется до сих пор. В общем, есть с чего брать пример!