Грабительская реформа правительство пенсионеры Под шумок чемпионата мира по футболу, проходящего в России, правительство задумало ряд так называемых «непопулярных реформ». Одна из таких «реформ» - это пенсионная реформа. Правительство мотивирует свои действия тем, что, по словам Дмитрия Медведева, «созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+».

В реальности правительство официально и полуофициально мотивирует свои действия тем, что создавшаяся социально-экономическая обстановка не позволяет кормить большее количество пенсионеров, чем сейчас, ухудшением демографической ситуации и тому подобными псевдонаучными рассуждениями.

Правительство утверждает, что альтернатив повышению пенсионного возраста нет, так как повышение налогов и страховых выплат для граждан приведет к ухудшению ситуации в российской экономике. Такое утверждение довольно забавно, так как правительство одновременно повышает ставку НДС, которая является косвенным налогом в отношении всех жителей России, и в первую очередь малоимущих.

Российское правительство в реальности обслуживает классовые интересы олигархата и сросшегося с ним чиновничества. Прикрывая их интересы, правительство показывает заботу о простом человеке, зарплата которого в размере зачастую 7-10 тысяч рублей не должна облагаться дополнительными выплатами. И это действительно так. Но в Российской Федерации есть большие слои людей, получающих не 10 тысяч и даже не 100 тысяч в месяц.

В настоящее время в стране действует плоская шкала подоходного налога в размере 13 процентов. По ней живет и бедняк, и миллиардер. По существу, эта система своеобразное ноу-хау России, так как подавляющее большинство стран в мире на разных континентах живут в прогрессивной шкале системы налогообложения, где богатый платит больший процент налогов, чем бедный в интересах всего общества и его развития. И это считается справедливым, так как свой доход такие лица получают за счет эксплуатации других граждан.

В Российской Федерации за первые 11 месяцев 2017 года 25 из 106 российских миллиардеров стали богаче на 21,7 миллиарда долларов. Это по нынешнему курсу доллара составляет 1 триллион 364 миллиарда 256 миллионов рублей.

Для примера, расходы на здравоохранение в 2018 году запланированы в размере 464 миллиардов рублей, на культуру и кинематографию – 94 миллиарда рублей, на образование – 663 миллиарда рублей, на охрану окружающей среды – 89 миллиардов рублей.

Таким образом, простое введение 50-процентного (что довольно умеренно) подоходного налога на лиц, зарабатывающих более 1 миллиона долларов в год (63 миллиона рублей, или более 5 миллионов в месяц), позволит значительно улучшить социально-экономическую ситуацию в стране.

Даже обложение 25 этих российских миллиардеров дополнительным 50-процентным подоходным налогом приведет к тому, что половина из 21,7 миллиарда даст дополнительно 682,1 миллиарда рублей, что не только не потребует пенсионной реформы, но и позволит очень значительно увеличить расходные статьи бюджета.

Но наше правительство предпочитает забрать деньги у населения как в косвенной форме, в виде продления пенсионного возраста, так и в прямой, не выплачивая пенсии в течение восьми лет для женщин и пяти лет для мужчин. В результате женщина недополучит за 96 месяцев 1 миллион 344 тысячи рублей из расчета 14 тысяч рублей в месяц.

Противники введения прогрессивной шкалы налогообложения и введения повышенной ставки подоходного налога для сверхбогатых мотивируют, что это приведет к уходу денег в тень и незаинтересованности в развитии производства в России, а также затормозило бы развитие потребительского рынка и в целом ухудшило бы экономическое развитие России.

Это неправда. Весь мировой опыт это прямо отвергает.

Вопрос сбора налогов - это вопрос не размера их, а вопрос дееспособности государственной власти. В тех же Соединенных Штатах Америки за уклонение от уплаты налогов смогли посадить даже известного босса мафии Аль Капоне.

Наибольший подъем и расцвет американской экономики произошел в период 1940-1960 годов, когда ставки налога на сверхбогатых были зачастую выше 75 процентов. Американские хозяева предприятий и производств, чтобы не отдавать в виде чистого налога полученные с предприятий деньги, вынуждены были их оставлять в производстве, вкладываться в его модернизацию и развитие, повышение заработной платы для работников, что привело к значительному стимулированию потребительского рынка и развитию американской экономики. В Российской Федерации благодаря нынешней системе налогообложения зачастую выгоднее деньги вывести в виде выплаты дивидендов, чем вложить их в развитии производства и повышение заработной платы работников.

Все это позволяет говорить, что пенсионная реформа, запланированная правительством, является несправедливой, нечестной и проводится не в интересах населения страны.



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