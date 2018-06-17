Грабительская реформа

Под шумок чемпионата мира по футболу, проходящего в России, правительство задумало ряд так называемых «непопулярных реформ». Одна из таких «реформ» - это пенсионная реформа. Правительство мотивирует свои действия тем, что, по словам Дмитрия Медведева, «созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+».
В реальности правительство официально и полуофициально мотивирует свои действия тем, что создавшаяся социально-экономическая обстановка не позволяет кормить большее количество пенсионеров, чем сейчас, ухудшением демографической ситуации и тому подобными псевдонаучными рассуждениями.
Правительство утверждает, что альтернатив повышению пенсионного возраста нет, так как повышение налогов и страховых выплат для граждан приведет к ухудшению ситуации в российской экономике. Такое утверждение довольно забавно, так как правительство одновременно повышает ставку НДС, которая является косвенным налогом в отношении всех жителей России, и в первую очередь малоимущих.
Российское правительство в реальности обслуживает классовые интересы олигархата и сросшегося с ним чиновничества. Прикрывая их интересы, правительство показывает заботу о простом человеке, зарплата которого в размере зачастую 7-10 тысяч рублей не должна облагаться дополнительными выплатами. И это действительно так. Но в Российской Федерации есть большие слои людей, получающих не 10 тысяч и даже не 100 тысяч в месяц.
В настоящее время в стране действует плоская шкала подоходного налога в размере 13 процентов. По ней живет и бедняк, и миллиардер. По существу, эта система своеобразное ноу-хау России, так как подавляющее большинство стран в мире на разных континентах живут в прогрессивной шкале системы налогообложения, где богатый платит больший процент налогов, чем бедный в интересах всего общества и его развития. И это считается справедливым, так как свой доход такие лица получают за счет эксплуатации других граждан.
В Российской Федерации за первые 11 месяцев 2017 года 25 из 106 российских миллиардеров стали богаче на 21,7 миллиарда долларов. Это по нынешнему курсу доллара составляет 1 триллион 364 миллиарда 256 миллионов рублей.
Для примера, расходы на здравоохранение в 2018 году запланированы в размере 464 миллиардов рублей, на культуру и кинематографию – 94 миллиарда рублей, на образование – 663 миллиарда рублей, на охрану окружающей среды – 89 миллиардов рублей.
Таким образом, простое введение 50-процентного (что довольно умеренно) подоходного налога на лиц, зарабатывающих более 1 миллиона долларов в год (63 миллиона рублей, или более 5 миллионов в месяц), позволит значительно улучшить социально-экономическую ситуацию в стране.
Даже обложение 25 этих российских миллиардеров дополнительным 50-процентным подоходным налогом приведет к тому, что половина из 21,7 миллиарда даст дополнительно 682,1 миллиарда рублей, что не только не потребует пенсионной реформы, но и позволит очень значительно увеличить расходные статьи бюджета.
Но наше правительство предпочитает забрать деньги у населения как в косвенной форме, в виде продления пенсионного возраста, так и в прямой, не выплачивая пенсии в течение восьми лет для женщин и пяти лет для мужчин. В результате женщина недополучит за 96 месяцев 1 миллион 344 тысячи рублей из расчета 14 тысяч рублей в месяц.
Противники введения прогрессивной шкалы налогообложения и введения повышенной ставки подоходного налога для сверхбогатых мотивируют, что это приведет к уходу денег в тень и незаинтересованности в развитии производства в России, а также затормозило бы развитие потребительского рынка и в целом ухудшило бы экономическое развитие России.
Это неправда. Весь мировой опыт это прямо отвергает.
Вопрос сбора налогов - это вопрос не размера их, а вопрос дееспособности государственной власти. В тех же Соединенных Штатах Америки за уклонение от уплаты налогов смогли посадить даже известного босса мафии Аль Капоне.
Наибольший подъем и расцвет американской экономики произошел в период 1940-1960 годов, когда ставки налога на сверхбогатых были зачастую выше 75 процентов. Американские хозяева предприятий и производств, чтобы не отдавать в виде чистого налога полученные с предприятий деньги, вынуждены были их оставлять в производстве, вкладываться в его модернизацию и развитие, повышение заработной платы для работников, что привело к значительному стимулированию потребительского рынка и развитию американской экономики. В Российской Федерации благодаря нынешней системе налогообложения зачастую выгоднее деньги вывести в виде выплаты дивидендов, чем вложить их в развитии производства и повышение заработной платы работников.
Все это позволяет говорить, что пенсионная реформа, запланированная правительством, является несправедливой, нечестной и проводится не в интересах населения страны.
!!!!QIQTOTTAKITOT!!!&&& написал 17.06.2018 01:11
- Ну и глупая мотивация! То таки мотивировать нужно тем, что в долбостройку фекальные массы таки возбухтели, вознесли на танк Алкаша Мордатого и других сволочей - кака концентрированное выражение интересов бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных и примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - то таки да! А эти бухтежные таки процессы с неизбежностью таки приводят к повышению пенсионного таки возраста - то таки да...
безыдейный написал 17.06.2018 01:00
Даже обложение 25 этих российских миллиардеров дополнительным 50-процентным подоходным налогом приведет к тому, что половина из 21,7 миллиарда даст дополнительно 682,1 миллиарда рублей"
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Какие странные у вас представления! Что значит богаче? Значит ли это, что им в виде зарплаты или иной подобной выплаты выплатили эти деньги на карманные расходы? Думаю, что нет. Думаю, это просто какие-то строки в бухгалтерском балансе их предприятий, которые далеки от реальных выплат зарплат этим директорам.
Так что обложить подоходным налогом не удастся.
Всего 25 из 106 стали богаче? А остальные что? Стали беднее? У них убытки? Как же вы их будете облагать налогом? Или им придется наоборот, доплачивать?
халявные 16 млрд долл в год экономии написал 17.06.2018 00:30
численность офицеров, прапорщиков, мичманов, контрактников ВС РФ - 0,7 млн,
численность ФСО - 50 тыс., ФСБ - 400 тыс.
Итого: примерно 2,7 млн.
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Каждый имеет зарплату не менее 50 тыс. руб.
и пенсию 30 тыс. руб., т.е. 500 долларов.
Их годовая пенсия составит:
2,7 млн х 500 долл х 12 = 16,2 млрд долл в год.
Если им не платить пенсию 20 лет, то экономия составит 324 млрд долл.
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ПУТИН, МЫ СОГЛАСНЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ НИХ С 45л. до 65л.!